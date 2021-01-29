Иногда покупали только полку, а иногда — целую библиотеку.

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Британская компания Bookbarn International, которая продает и сдаёт в аренду книги для съёмок фильмов и ТВ-программ, заметила значительный рост продаж во время самоизоляции, пишет ВВС.

Гендиректор компании Ник Бейтс сказал, что люди покупали книги для фона во время видеозвонков в Zoom. Спрос вырос с нескольких запросов до десяти продаж в неделю.

По словам Бейтса, иногда клиенты заказывали только одну полку с книгами, а иногда — целую домашнюю библиотеку.

В ассортименте компании почти миллион изданий. Клиенты могут создать собственные коллекции, основанные на содержании, названиях или внешнем виде книг.

Офис одного из клиентов Bookbarn International

Один из клиентов Bookbarn International рассказал, что завершив отделку офиса книгами, он «создал структурированное и успокаивающее пространство, которое помогло ему продуктивно работать».