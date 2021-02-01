Оборот «СберМаркета» вырос в 11,2 раза за год — до 20,7 млрд рублей Статьи редакции
Годовой оборот конкурирующего igooods вырос в три раза — до 8 млрд рублей.
- По итогам 2020 года оборот сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» (входит в экосистему «Сбера») составил 20,72 млрд рублей, что в 11,2 раза больше, чем годом ранее. Об этом vc.ru рассказали в компании.
- Количество доставленных товаров выросло в 14,3 раза за год, до 5,9 млн. Число партнёров среди ритейлеров увеличилось в 13 раз, до 66 сетей — в начале года их было пять.
- В 2020 году «СберМаркет» запустил доставку непродовольственных товаров и быструю доставку от 20 минут из местных магазинов. Сейчас быстрая доставка есть по всей Москве из сетей «Вкусвилл» и «Бетховен», в части районов — «Мираторг» и «Азбука вкуса».
- Оборот лидера рынка в 2019 году igooods вырос в три раза в 2020 году — до 8 млрд рублей, рассказали vc.ru в компании. Сервис выполнил более 1,8 млн доставок, а средний чек вырос на 17% и составил 4285 рублей с учётом стоимости доставки.
- По итогам года igooods доставляет товары из 209 гипермаркетов во всех городах присутствия. Сервис вышел на окупаемость в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Барнауле, Белгороде и ещё нескольких регионах. Компания также запустила сервис доставки продуктов вместе с маркетплейсом Joom — Joom Fresh.
Выручка выросла, а доход?
Плюс, считал бы 2020 для аналогичных сервисов не презентабельным. Когда страна была закрыта на карантине и все сервисы доставки чего угодно были на подъёме.
Я так понимаю, это и общий рост рынка повлиял на результат Сбера, и то, что Сбер - это Сбер. Верно?
Хороший сервис, что тут сказать. Экономия времени и денег.
А в чём экономия денег? Со временем, вероятно, да, но не совсем.
Время экономится однозначно. Раз в неделю накидал товаров в корзину и ждёшь доставку. Особенно заметно, когда семья больше 2-3 человек.
Деньги вроде не особо, ценник в магазинах тот же. Но и не на 20% дороже, как было в Утконосе.
А сколько её ждать? :)
А не все равно, если в это время можно заниматься другими делами? Просто доставку заказываешь на удобное время
Не всё равно. Я не люблю непрошенных звонков и гостей. Я могу в это время спать, мыться, быть не один, выйти из дома... Доставка должна быть точно в срок, а не сидеть, в ожидании её. Поэтому, когда невозможен самовывоз, то заказываю в другом месте, либо до постомата.
Вам за 20-30 минут до доставки звонят. И есть окно интервала доставки.
Ну вам да. Я заказываю 25-30 кг еды за раз и иногда бытовухи (сито, тёрка). Кайфую, что каждый день не надо 30-60 минут торчать в пятёрке (в очереди и выбирая еду) и что не надо 5-6 сумок на руках тащить. В моём случае еда из Ленты, а до неё на авто в одну сторону 20 минут ещё без пробок.
Мне всегда привозят в выбранный 2-часовой интервал, вполне можно спланировать.
Зависит от загрузки.
В начало пандемии была неделя. Сейчас следующий день или день в день.
Прездка в гипермаркет на авто. ГСМ/амортизация.
Вы едете домой. От того, что вы остановитесь по пути - насколько возрастут затраты на ГСМ и амортизацию?
Я работаю удаленно, это первое. Второе, если и работал бы, то заехать в гипермаркет это минимум на 1 час, а это время которое можно потрать на семью, обучение, работу.
Спорить не буду. Находимся в равных условиях, но у меня это занимает в разы меньше времени и нет незваных гостей из доставки. :)
Экономия
Для продавцов или покупателей?
Мне просто интересно, какая экономия возможна в данном сервисе.
Чтобы съездить в супермаркет на машине или на такси нужны деньги, а здесь привезут бесплатно или за минимальную сумму
Я правильно понял, что Сбер - некая социальная служба альтруистов, которым не нужны деньги? Учитывая, что в 95% случаев магазин по дороге домой - никакие лишние деньги не тратятся. Пятёрка - вообще в соседнем доме. :)
Даже живя неделю-две у себя в доме, специальных поездок в магазин очень мало. Всегда по приезду (благо круглосуточный магазин).
Если не отменяют оплаченный заказ и доставляют не спустя неделю...
Выручка - это хорошо, но насколько сервис рентабелен? А то окажется, что этой выручки не хватает на то, чтобы содержать сервис.
Не знаю как у всех, когда я заказывал через этот сервис продукты, я столкнулся с проблемами, а именно не доставляли заказ к дате или вообще забывали, продуктов всегда не хватало, если ты заказывал продукты сегодня, то доставка через неделю.
думаю, сроки доставки могут зависеть от города. лично у меня, накопилось уже заказов 20, никогда не было ни задержек, ни других проблем.
Добрый день! Сожалеем, что вы столкнулись с таким неприятным опытом. Предполагаем, что это случилось прошлой весной в первую волну пандемии - тогда действительно был период огромного ажиотажа, когда в некоторых городах у нас были заняты слоты на доставку продуктов на несколько дней вперёд. Однако сейчас ситуация и доступность кардинально изменилась - если вы оформите заказ в СберМаркете на доставку продуктов гипермаркетов, то в среднем можете получить его через 3-4 часа в тот же день.
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