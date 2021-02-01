Торговля
Таня Боброва

Оборот «СберМаркета» вырос в 11,2 раза за год — до 20,7 млрд рублей Статьи редакции

Годовой оборот конкурирующего igooods вырос в три раза — до 8 млрд рублей.

  • По итогам 2020 года оборот сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» (входит в экосистему «Сбера») составил 20,72 млрд рублей, что в 11,2 раза больше, чем годом ранее. Об этом vc.ru рассказали в компании.
  • Количество доставленных товаров выросло в 14,3 раза за год, до 5,9 млн. Число партнёров среди ритейлеров увеличилось в 13 раз, до 66 сетей — в начале года их было пять.
  • В 2020 году «СберМаркет» запустил доставку непродовольственных товаров и быструю доставку от 20 минут из местных магазинов. Сейчас быстрая доставка есть по всей Москве из сетей «Вкусвилл» и «Бетховен», в части районов — «Мираторг» и «Азбука вкуса».
  • Оборот лидера рынка в 2019 году igooods вырос в три раза в 2020 году — до 8 млрд рублей, рассказали vc.ru в компании. Сервис выполнил более 1,8 млн доставок, а средний чек вырос на 17% и составил 4285 рублей с учётом стоимости доставки.
  • По итогам года igooods доставляет товары из 209 гипермаркетов во всех городах присутствия. Сервис вышел на окупаемость в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Барнауле, Белгороде и ещё нескольких регионах. Компания также запустила сервис доставки продуктов вместе с маркетплейсом Joom — Joom Fresh.

#новость #igooods #сбермаркет

1117 просмотров
33 33 комментария
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33 комментария
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Михаил Фокеев

2

Выручка выросла, а доход?
Плюс, считал бы 2020 для аналогичных сервисов не презентабельным. Когда страна была закрыта на карантине и все сервисы доставки чего угодно были на подъёме.

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Константин Полухтин

1

Я так понимаю, это и общий рост рынка повлиял на результат Сбера, и то, что Сбер - это Сбер. Верно?

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Андрей Деревянко

Константин
2

И то, что нет утконосовской наценки в 20%

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Алексей Кравцов

–2

Хороший сервис, что тут сказать. Экономия времени и денег.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

А в чём экономия денег? Со временем, вероятно, да, но не совсем.

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Arkadiy Khomenko

Sergei
4

Время экономится однозначно. Раз в неделю накидал товаров в корзину и ждёшь доставку. Особенно заметно, когда семья больше 2-3 человек.

Деньги вроде не особо, ценник в магазинах тот же. Но и не на 20% дороже, как было в Утконосе.

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Sergei Timofeyev

Arkadiy
0

А сколько её ждать? :)

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Arkadiy Khomenko

Sergei
0

А не все равно, если в это время можно заниматься другими делами? Просто доставку заказываешь на удобное время

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Sergei Timofeyev

Arkadiy
0

Не всё равно. Я не люблю непрошенных звонков и гостей. Я могу в это время спать, мыться, быть не один, выйти из дома... Доставка должна быть точно в срок, а не сидеть, в ожидании её. Поэтому, когда невозможен самовывоз, то заказываю в другом месте, либо до постомата.

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Иван Иванов

Sergei
2

Вам за 20-30 минут до доставки звонят. И есть окно интервала доставки.

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Sergei

Иван
0

Понятно, быстрее и проще до Пятёрки дойти.

Ответить

Иван

Sergei
0

Ну вам да. Я заказываю 25-30 кг еды за раз и иногда бытовухи (сито, тёрка). Кайфую, что каждый день не надо 30-60 минут торчать в пятёрке (в очереди и выбирая еду) и что не надо 5-6 сумок на руках тащить. В моём случае еда из Ленты, а до неё на авто в одну сторону 20 минут ещё без пробок. 

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Sergei

Иван
0

Сколько у вас холодильников? В один влезает обычно не больше 7-10 кг. И если такие объёмы, то лучше на Фудсити сгонять. Большой профит поиметь можно.

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semen

Sergei
0

Например в metro и пятерке ассортимент разный

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Michael Wylsakom

Sergei
1

интервал доставки 1-2 часа, сервис невероятно удобный

Ответить

Arkadiy Khomenko

Sergei
0

Мне всегда привозят в выбранный 2-часовой интервал, вполне можно спланировать.

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Владислав

Sergei
0

Долго ждать...

Ответить

Sergei Timofeyev

Владисл…
0

Говорят, что по-тихому ещё часть отменяют. )

Ответить

Иван Иванов

Sergei
0

Зависит от загрузки.

В начало пандемии была неделя. Сейчас следующий день или день в день.

Ответить

Алексей Кравцов

Sergei
0

Прездка в гипермаркет на авто. ГСМ/амортизация.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

Вы едете домой. От того, что вы остановитесь по пути - насколько возрастут затраты на ГСМ и амортизацию?

Ответить

Алексей Кравцов

Sergei
0

Я работаю удаленно, это первое. Второе, если и работал бы, то заехать в гипермаркет это минимум на 1 час, а это время которое можно потрать на семью, обучение, работу. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
1

Спорить не буду. Находимся в равных условиях, но у меня это занимает в разы меньше времени и нет незваных гостей из доставки. :)

Ответить

Dennis Gooddeni

Sergei
0

Экономия
Для продавцов или покупателей?

Ответить

Sergei Timofeyev

Dennis
0

Мне просто интересно, какая экономия возможна в данном сервисе.

Ответить

Dmitry Kashin

Sergei
0

Чтобы съездить в супермаркет на машине или на такси нужны деньги, а здесь привезут бесплатно или за минимальную сумму

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Sergei Timofeyev

Dmitry
0

Я правильно понял, что Сбер - некая социальная служба альтруистов, которым не нужны деньги? Учитывая, что в 95% случаев магазин по дороге домой - никакие лишние деньги не тратятся. Пятёрка - вообще в соседнем доме. :)

Даже живя неделю-две у себя в доме, специальных поездок в магазин очень мало. Всегда по приезду (благо круглосуточный магазин).

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Сергей Королевский

Алексей
0

Герман Оскарович, перелогиньтесь

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Владислав Труфанов

Алексей
0

Если не отменяют оплаченный заказ и доставляют не спустя неделю...

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Выручка - это хорошо, но насколько сервис рентабелен? А то окажется, что этой выручки не хватает на то, чтобы содержать сервис.

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Самир Ильягуев

0

Не знаю как у всех, когда я заказывал через этот сервис продукты, я столкнулся с проблемами, а именно не доставляли заказ к дате или вообще забывали, продуктов всегда не хватало, если ты заказывал продукты сегодня, то доставка через неделю.

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Michael Wylsakom

Самир
0

думаю, сроки доставки могут зависеть от города. лично у меня, накопилось уже заказов 20, никогда не было ни задержек, ни других проблем.

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СберМаркет

Самир
0

Добрый день! Сожалеем, что вы столкнулись с таким неприятным опытом. Предполагаем, что это случилось прошлой весной в первую волну пандемии - тогда действительно был период огромного ажиотажа, когда в некоторых городах у нас были заняты слоты на доставку продуктов на несколько дней вперёд. Однако сейчас ситуация и доступность кардинально изменилась - если вы оформите заказ в СберМаркете на доставку продуктов гипермаркетов, то в среднем можете получить его через 3-4 часа в тот же день.

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