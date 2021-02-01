Торговля
Новости TJ

Nike представила кроссовки, которые можно надеть без помощи рук Статьи редакции

В широкую продажу они поступят в конце 2021 года.

3 3 комментария
414 просмотров

В компании считают, что GO FlyEase подойдут для людей с ограниченными физическими возможностями и будут актуальны в разгар пандемии, когда минимизация прикосновений стала важной частью сохранения здоровья. Об этом пишет Gizmodo.

Издание полагает, что эта линейка — ответ Nike на популярные сандалии Crocs. Но хотя GO FlyEase предлагает аналогичные функции, а именно возможность легко обуваться без использования рук, внешне новая модель выглядит как обычные кроссовки без шнурков.

В отличие от кроксов, у которых есть дополнительный ремешок на щиколотке, Nike разработала кроссовки с шарнирным механизмом, «разделяющим» обувь пополам и позволяющим создавать большее отверстие для свободного скольжения ног.

Новинка станет доступна для некоторых «избранных» покупателей с 15 февраля, а в широкую продажу поступит в конце 2021 года. Сообщается, что кроссовки будут стоить около $120.

#новость #nike

3 3 комментария
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","nike"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 203504, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Mon, 01 Feb 2021 23:03:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Gosoo Gosoo

0

В 2021 всё ещё кроссовки сами надеваем. Wtf!?

Ответить

Pavel Voronkov

Gosoo
0

Пфф! А то, люблю на шнурках, чтобы затянуть, как мне нужно. 🤗

Ответить

Roman Kamushken

0

Я обуваю кроссовки без рук с помощью ложки

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Щелкунчик REBOOT. Уникальное иммерсивное шоу
Время чудес продолжается. И на этот раз в роли волшебника можете оказаться вы!
0
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Нанять сотрудника из другой страны: договор, зарплата, подписи — как все провернуть
Рассказываем, как правильно выстроить отношения с нерезидентами, чтобы избежать головной боли с налогами, государством…
0
Kauri
Подписан
Отписаться
// Goods.ru: о том, как транслировать «справедливость»
Одной из самых обсуждаемых новостей прошедшей недели была покупка маркетплейса «goods.ru» Сбером. Причины этого очень п…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Denis G
за день
Зачем представлять, это стандартная ситуация.
Илон Маск рассказал о вживлении обезьяне чипа от Neuralink, позволяющего ей играть в видеоигры «силой мысли»
Юрий Другач
за неделю
Может пользователи Реддит по приколу поднимут курс рубля?
Пользователи Reddit «по приколу» подняли акции «вымирающих» розничных магазинов игр GameStop более чем на 360%

Комментарии

Dmitry Pasyutin

Deadline: Netflix задумался над…

Павел

Facebook начала тестировать…

Я не скажу свое…

Инвесторы с Reddit ответили на…

Roman Kamushken

Nike представила кроссовки…

Pavel Voronkov

Nike представила кроссовки…

Дарья Садыкова

Энтропия: золотая мера…

MMX

Robinhood привлёк…

Сергей Сергеев

Apple выпустила расширение…

Алексей Алешин

Американский стартап bluShift…

Ivan Demidov

«Реддиторы не жульничают — они…

Vl Al

«Я потерял веру в UX…

Николай Глущенко

Robinhood привлёк…

Gosoo Gosoo

Nike представила кроссовки…

Влад

Facebook начала тестировать…

Миша Магадан

Работа 24/7. Как в российских…

Sergey K

«Ростех» создаст консорциум…

Anton Reut

Cамое главное: беспроводная…
null