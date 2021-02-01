Nike представила кроссовки, которые можно надеть без помощи рук Статьи редакции
В широкую продажу они поступят в конце 2021 года.
В компании считают, что GO FlyEase подойдут для людей с ограниченными физическими возможностями и будут актуальны в разгар пандемии, когда минимизация прикосновений стала важной частью сохранения здоровья. Об этом пишет Gizmodo.
Издание полагает, что эта линейка — ответ Nike на популярные сандалии Crocs. Но хотя GO FlyEase предлагает аналогичные функции, а именно возможность легко обуваться без использования рук, внешне новая модель выглядит как обычные кроссовки без шнурков.
В отличие от кроксов, у которых есть дополнительный ремешок на щиколотке, Nike разработала кроссовки с шарнирным механизмом, «разделяющим» обувь пополам и позволяющим создавать большее отверстие для свободного скольжения ног.
Новинка станет доступна для некоторых «избранных» покупателей с 15 февраля, а в широкую продажу поступит в конце 2021 года. Сообщается, что кроссовки будут стоить около $120.
В 2021 всё ещё кроссовки сами надеваем. Wtf!?
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