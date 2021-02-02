Торговля
Евгения Евсеева

Производитель электронных сигарет Juul закрыл свою розницу в России из-за антитабачных законов Статьи редакции

Juul «остается приверженной российскому рынку» и планирует сохранить доступность продуктов в России, говорят в компании.

  • Американский производитель электронных сигарет Juul в начале 2021 года закрыл все розничные магазины в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Игоря Самборского, управляющего директора Babylon Vardex Group — эксклюзивного дистрибьютора товаров Juul Labs.
  • Информацию подтверждают данные геолокационного сервиса «2ГИС»: в январе 2020 года сеть насчитывала 14 точек в семи городах, а по состоянию на 1 февраля 2021 года все они прекратили работу.
  • В штаб-квартире Juul сообщили изданию, что компания должна рассчитать, как она использует свои ресурсы в долгосрочной перспективе, чтобы «продолжить свою миссию». «Мы остаемся приверженными российскому рынку и планируем сохранить доступность наших продуктов в России», — сообщил представитель Juul Labs Робин Кели. Закрытие точек в компании не прокомментировали.
  • Самборский рассказал, что Juul изменила свои планы на российском рынке в связи с изменением российского антитабачного законодательства.
  • Juul вышла на российский рынок в 2018 году. Один из инвесторов компании — производитель сигарет Marlboro, Altria. В конце 2018 года он инвестировал в Juul $12,8 млрд в обмен на 35% в компании. В январе 2020 года инвестор списал $4,1 млрд инвестиций и снизил оценку бизнеса Juul с $38 млрд до $12 млрд.
  • В июле 2020 года в России был принят закон, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. Продажа продукции с долей никотина выше 20 мг/мл была запрещена. Под эту категорию попали некоторые изделия Juul, в которых доля никотина достигала 50 мг/мл.
  • В сентябре 2020 года The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники писало, что Juul планирует уйти из России и ещё нескольких стран и сократить половину штата.
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#новость #juul

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Сергей Леопольдович

20

Торговцы табачной смертью - на выход! 

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Антон

8

Никто не хочет в России работать.

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Сергей Лукьянчиков

Антон
0

Все хотят, емкости рынка не хватает.

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Сергей Щукин

Сергей
8

Как только их отрезали от ядра аудитории - школоты - ёмкость упала, да. И это отличная новость)

Ответить

Evgeny Permyakov

Сергей
5

Почему школоты?
Школота пользуется в основном вейпами с кальянной тягой, чтобы были облака пара. А такие сигаретные поды как джул нужны тем, кто собирается или бросил курить. Я например не смогу совсем отказаться от пара \ дыма, поэтому пересел на джул с сигарет, уже месяц как не курю - и не хочу. 
Очень сомнительное высказывание... Да и картриджи не дешевые, 200 руб + картридж, которого хватит на день. Много школьников, которые могут себе позволить такое в рф?

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Никита Смирнов

Evgeny
1

"А такие сигаретные поды как джул нужны тем, кто собирается или бросил курить."

Вообще, если ты собрался бросать курить, то ты просто (как бы это щас ни звучало) берешь и бросаешь. Без всяких джулов, жевачек, пластырей, пап, мам и прочего. А так, получается, один хуец другим заменяешь.

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Evgeny Permyakov

Никита
0

Я хотел бросить именно "курить", именно сигареты.
Я бросил. Хуйцом никаким не заменял :) Изо рта теперь не воняет табачным дымом, от одежды тоже. 

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Влад Кудинов

Evgeny
1

Все школьники покупают перезаправляемые поды и жижу в баночках просто

Ответить

Evgeny Permyakov

Влад
0

Это не перезаправляемый под, картриджи одноразовые, можно, конечно заморочиться и найти перезаправляемый картридж.. Но всё это фигня. 

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Светлана

Evgeny
0

Это на какой слой населения смотреть. Евгений немало людей в РФ обеспеченные, просто вы не всех и все видите. А для отдельных городов как Москва и СПБ, там отдельная история.

Ответить

❌ Товарищ

Сергей
1

Аудитория juul в России это далеко не школьники, у них денег не хватит на картриджи.

Ответить

Evgeny Permyakov

1

Да он видимо репортажей насмотрелся по ТВ, как школьники умирают от вейпинга. Сигареты полезнее!

Ответить

Сергей

Сергей
1

Да я не об этом. Просто денег в стране мало, вот и уходят бренды из России, один за одним, в то время как на более жирных рынках простора хватает для большего числа игроков. 

Ответить

Сергей Щукин

Антон
0

Лучше с умным проиграть, чем с дураком выиграть.
Так и тут.
Таких работничков нам тут не нужно 😬

Ответить

Сергей Щукин

4

Отличная новость! Пусть валят со своей отравой. Меньше школьников подсядет

Ответить

Игорь Чичинин

Сергей
1

Меньше от этого не станет, тем более через реселлреов продажи остаются

Ответить

Канищев Максим

2

Не могу понять людей, которые добровольно травят себя и окружающих. 

Ответить

Олег Михайлов

Канищев
1

Так вас никто и не заставляет понимать. Антитабачные законы - это хорошо, но и у людей должен быть доступ к покупке того табака, который им нравится.

Ответить

Антон

Олег
3

Речь шла об окружающих

Ответить

Канищев Максим

Антон
4

Курильщики об окружающих думают в послднюю очередь. Поэтому бычки и вонь от сигарет везде. К сожалению у нас строгость закона компенсируется его не выполнением.

Ответить

Ivan Emelianov

Олег
0

Согласен 

Ответить

Дюша Метёлкин

Канищев
0

Никотин вкусен для мозга. А вейп, как ни крути, гораздо менее опасен, нежели аналоговые сигареты. 

Ответить

Влад Берг

Дюша
0

менее опасен

Я тоже так думал пока мне 2ю опухоль не удалили. Причина опасности этой дряни заключается в том что она очень сильно загрязняет кровь. А там где плохая кровь там новообразования.

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Дюша Метёлкин

Влад
0

Опасность какой дряни? Глицерина? Он водорастворим.

Ответить

Никита Смирнов

Канищев
0

Да вроде бы все уже более-менее здравомыслящие люди в 2к21 поняли, что любая никотиносодержащая хуйня - хуйня, и больше не дымят / парят / прочие глаголы. 

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Ivan Emelianov

Канищев
0

А какой вред для окружающих от juul?лучше табачным дымом дышать?)

Ответить

Денис Колокольцев

2

"Juul сообщили изданию, что компания должна рассчитать, как она использует свои ресурсы в долгосрочной перспективе, чтобы «продолжить свою миссию»" - даже интересно стало, как формулируют свою миссию торговцы отравой. у меня была знакомая (американка) которая поработав в топ менеджером в филип моррисе в какой то момент психанула, ушла в религию, организовала приют для бездомных детей (денег ей табачники норм платили), начала сирот усыновлять.

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Антон Гранд

Денис
0

Знакомый работает в Филипп Моррис маркетологом. У них концепция и миссия - сократить вред курения. Во как.

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Sergey Knyazev

Антон
1

Гениальная концепция. По сути, генеральная идея любого зависимого - продолжать оставаться зависимым, но без особого вреда для здоровья. За счёт бОльшей (а может и иллюзии) безопасности продукта усиливается психологический аспект зависимости, как итог - слезть сложнее. 

Ответить

Антон Гранд

Sergey
0

Да. Это круто. Сначала подсадить на героин, а потом продавать кокаин. Вообще их Меседж в том, что у них нет горения табака. По их логике кальян надо курить каждый день.

Ответить

Сидор

Антон
0

Концепция штука такая - подвержена быстрым и частым изменениям ))))

Ответить

Денис Колокольцев

Антон
0

и как, знакомый не мучается угрызениями совести? просто эта история, про которую я вспомнил - это начало 90-х годов, мне тогда это казалось какой то блажью типа "с жиру бесятся тупые американцы", я мелкий был (а сейчас уже не кажется это таким глупым). у меня родственники работали с ее мужем, поставляя питьевой спирт в россию в то время. тоже кажется с нынешних позиций так себе бизнес, думаю немало бомжей спились от их продукции, потеряв жилье и жизнь.

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Антон Гранд

Денис
0

Он считает, что несёт пользу и меняет мир.

Ответить

Matthew

1

Не понимаю чему тут радуются. Все табачки уже завалили совместимыми подами сомнительного производства.

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Evgeniy Bubniv

Matthew
0

Согласен. Еще и очень химозные на вкус и страшно представить что там за состав...

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Evgeniy Bubniv

0

Нормально все, вчера уже покупал в магазине новые оригинальные катриджи с никотином меньше 20мг. Адаптировались!

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