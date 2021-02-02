Производитель электронных сигарет Juul закрыл свою розницу в России из-за антитабачных законов Статьи редакции
Juul «остается приверженной российскому рынку» и планирует сохранить доступность продуктов в России, говорят в компании.
- Американский производитель электронных сигарет Juul в начале 2021 года закрыл все розничные магазины в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Игоря Самборского, управляющего директора Babylon Vardex Group — эксклюзивного дистрибьютора товаров Juul Labs.
- Информацию подтверждают данные геолокационного сервиса «2ГИС»: в январе 2020 года сеть насчитывала 14 точек в семи городах, а по состоянию на 1 февраля 2021 года все они прекратили работу.
- В штаб-квартире Juul сообщили изданию, что компания должна рассчитать, как она использует свои ресурсы в долгосрочной перспективе, чтобы «продолжить свою миссию». «Мы остаемся приверженными российскому рынку и планируем сохранить доступность наших продуктов в России», — сообщил представитель Juul Labs Робин Кели. Закрытие точек в компании не прокомментировали.
- Самборский рассказал, что Juul изменила свои планы на российском рынке в связи с изменением российского антитабачного законодательства.
- Juul вышла на российский рынок в 2018 году. Один из инвесторов компании — производитель сигарет Marlboro, Altria. В конце 2018 года он инвестировал в Juul $12,8 млрд в обмен на 35% в компании. В январе 2020 года инвестор списал $4,1 млрд инвестиций и снизил оценку бизнеса Juul с $38 млрд до $12 млрд.
- В июле 2020 года в России был принят закон, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. Продажа продукции с долей никотина выше 20 мг/мл была запрещена. Под эту категорию попали некоторые изделия Juul, в которых доля никотина достигала 50 мг/мл.
- В сентябре 2020 года The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники писало, что Juul планирует уйти из России и ещё нескольких стран и сократить половину штата.
Никто не хочет в России работать.
Все хотят, емкости рынка не хватает.
Как только их отрезали от ядра аудитории - школоты - ёмкость упала, да. И это отличная новость)
Почему школоты?
Школота пользуется в основном вейпами с кальянной тягой, чтобы были облака пара. А такие сигаретные поды как джул нужны тем, кто собирается или бросил курить. Я например не смогу совсем отказаться от пара \ дыма, поэтому пересел на джул с сигарет, уже месяц как не курю - и не хочу.
Очень сомнительное высказывание... Да и картриджи не дешевые, 200 руб + картридж, которого хватит на день. Много школьников, которые могут себе позволить такое в рф?
"А такие сигаретные поды как джул нужны тем, кто собирается или бросил курить."
Вообще, если ты собрался бросать курить, то ты просто (как бы это щас ни звучало) берешь и бросаешь. Без всяких джулов, жевачек, пластырей, пап, мам и прочего. А так, получается, один хуец другим заменяешь.
Я хотел бросить именно "курить", именно сигареты.
Я бросил. Хуйцом никаким не заменял :) Изо рта теперь не воняет табачным дымом, от одежды тоже.
Все школьники покупают перезаправляемые поды и жижу в баночках просто
Это не перезаправляемый под, картриджи одноразовые, можно, конечно заморочиться и найти перезаправляемый картридж.. Но всё это фигня.
Да он видимо репортажей насмотрелся по ТВ, как школьники умирают от вейпинга. Сигареты полезнее!
Лучше с умным проиграть, чем с дураком выиграть.
Так и тут.
Таких работничков нам тут не нужно 😬
Отличная новость! Пусть валят со своей отравой. Меньше школьников подсядет
Меньше от этого не станет, тем более через реселлреов продажи остаются
Не могу понять людей, которые добровольно травят себя и окружающих.
Так вас никто и не заставляет понимать. Антитабачные законы - это хорошо, но и у людей должен быть доступ к покупке того табака, который им нравится.
Курильщики об окружающих думают в послднюю очередь. Поэтому бычки и вонь от сигарет везде. К сожалению у нас строгость закона компенсируется его не выполнением.
Никотин вкусен для мозга. А вейп, как ни крути, гораздо менее опасен, нежели аналоговые сигареты.
Да вроде бы все уже более-менее здравомыслящие люди в 2к21 поняли, что любая никотиносодержащая хуйня - хуйня, и больше не дымят / парят / прочие глаголы.
"Juul сообщили изданию, что компания должна рассчитать, как она использует свои ресурсы в долгосрочной перспективе, чтобы «продолжить свою миссию»" - даже интересно стало, как формулируют свою миссию торговцы отравой. у меня была знакомая (американка) которая поработав в топ менеджером в филип моррисе в какой то момент психанула, ушла в религию, организовала приют для бездомных детей (денег ей табачники норм платили), начала сирот усыновлять.
Знакомый работает в Филипп Моррис маркетологом. У них концепция и миссия - сократить вред курения. Во как.
Гениальная концепция. По сути, генеральная идея любого зависимого - продолжать оставаться зависимым, но без особого вреда для здоровья. За счёт бОльшей (а может и иллюзии) безопасности продукта усиливается психологический аспект зависимости, как итог - слезть сложнее.
Да. Это круто. Сначала подсадить на героин, а потом продавать кокаин. Вообще их Меседж в том, что у них нет горения табака. По их логике кальян надо курить каждый день.
и как, знакомый не мучается угрызениями совести? просто эта история, про которую я вспомнил - это начало 90-х годов, мне тогда это казалось какой то блажью типа "с жиру бесятся тупые американцы", я мелкий был (а сейчас уже не кажется это таким глупым). у меня родственники работали с ее мужем, поставляя питьевой спирт в россию в то время. тоже кажется с нынешних позиций так себе бизнес, думаю немало бомжей спились от их продукции, потеряв жилье и жизнь.
Не понимаю чему тут радуются. Все табачки уже завалили совместимыми подами сомнительного производства.
Согласен. Еще и очень химозные на вкус и страшно представить что там за состав...
Нормально все, вчера уже покупал в магазине новые оригинальные катриджи с никотином меньше 20мг. Адаптировались!
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