Сравнение: оборот, число заказов и другие итоги года российских сервисов доставки продуктов Статьи редакции
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4 комментария
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Как Утконос, будучи единственным широко известным доставщиком продуктов, ухитрился так облажаться - это прям эталонный кейс отвратного менеджмента.
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Квадратный нос
1
Утконос: 7 городов и Подмосковье.
СберМаркет: 83 региона.
Иногда полезно вспоминать, что Россия это не только Москвастан.
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0
Какая связь? Сбермаркета два года назад еще даже не существовало. (Да-да, был Instamart и работал только в Москве, но он даже не тягался с Утконосом). Только одни за год смогли, а вторые "Извините, ближайшая доставка через неделю"
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