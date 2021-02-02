Торговля
Рая Хачатрян

Сравнение: оборот, число заказов и другие итоги года российских сервисов доставки продуктов Статьи редакции

Данные компаний

#сбермаркет #igoods #утконос #перекресток

369 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Ярослав Яковенко

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Как Утконос, будучи единственным широко известным доставщиком продуктов, ухитрился так облажаться - это прям эталонный кейс отвратного менеджмента.

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Квадратный нос

Ярослав
1

Утконос: 7 городов и Подмосковье.
СберМаркет: 83 региона.

Иногда полезно вспоминать, что Россия это не только Москвастан.

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Ярослав Яковенко

Квадратный
0

Какая связь? Сбермаркета два года назад еще даже не существовало. (Да-да, был Instamart и работал только в Москве, но он даже не тягался с Утконосом). Только одни за год смогли, а вторые "Извините, ближайшая доставка через неделю"

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Kim Kim

0

сколько
чистая
прибыль
?

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