Торговля
Рая Хачатрян

Джефф Безос уйдёт с поста гендиректора Amazon — он руководил компанией 27 лет Статьи редакции

Его заменит глава облачного подразделения компании Энди Ясси.

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Безос займёт новую должность — он станет исполнительным председателем правления Amazon. Ясси заменит его в должности гендиректора в третьем квартале 2021 года.

Как отмечает редактор Axios Дэн Примак, новая должность означает, что у генерального директора будет босс, которого у Безоса никогда не было, поэтому по сути Безос по-прежнему остаётся главным в компании.

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«В должности председателя я намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нём», — заявил Безос в письме сотрудникам.

Безос добавил, что будет продолжать участвовать в важных проектах Amazon, но так у него также будет больше времени, чтобы сосредоточиться на благотворительном фондах Bezos Earth Fund и Amazon Day 1 Fund, космической компании Blue Origin и издании The Washington Post.

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году и с тех пор возглавлял компанию. Ясси начал работать в компании в 1997 году и возглавлял облачное подразделение Amazon Web Services с момента его основания.

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Компания объявила об уходе Безоса вместе с отчётом о доходах:

  • AWS сообщило о росте выручки на 28% в четвертом квартале 2020 года. Сейчас на долю подразделения приходится около 52% операционной прибыли Amazon.

  • Четвёртый квартал 2020 года стал самым успешным в истории компании. Компания получила $125,56 млрд выручки и впервые преодолела отметку в $100 млрд.
  • Чистый объём продаж Amazon увеличился на 38% до $386,1 млрд по сравнению с $280,5 млрд в 2019 году.
  • Операционная прибыль компании увеличилась до $22,9 млрд США по сравнению с $14,5 млрд США в 2019 году.
  • Чистая прибыль выросла до $21,3 млрд по сравнению с чистой прибылью в $11,6 млрд в 2019 году.

Акции Amazon выросли примерно на 1% на расширенных торгах на фоне отчёта о доходах и новостей о смене в руководстве. Акции компании выросли примерно на 4% в 2020 году и почти на 70% за последние 12 месяцев, отмечает CNBC.

Сейчас капитализация компании на Nasdaq достигает почти $1,7 трлн, следует из данных биржи. Amazon преодолела отметку в $1 трлн в сентябре 2018 года.

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#новость #amazon #безос

Спасибо за наводку Andrei Apanasik
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Eugene Martirosov

6

Ну, судя по всему он поставил себе этакую амбициозную планку в 200 млрд. и вот теперь, когда она, вероятно, достигнута, закрыт некий гештальт и уже наконец-то можно немного покайфовать по жизни :) 

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Артем Гуляєв

Eugene
6

Исходя из текста выше, мне кажется что он выкроил себе время для занятия более амбициозными проектами нежели набивание карманов мёртвыми президентами. Операционку скинул на хорошо знакомую фигуру, чтобы тот поддерживал тренд, а сам хочет наверно составить конкуренцию Маску в идейных проектах для человечества которые на грани научной фантастики.
Ещё как вариант, ситуация как с Гейтсом , во время судебного процесса антимонопольного комитета , именно после этих происшествий он начал вливать тонны денег в благотворительность и помогать отстающей Африке.

Ответить

Maxim Medvedev

6

Ну хоть кто-то в отставку уходит..:)

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Артем Гуляєв

2

Исходя из текста выше, мне кажется что он выкроил себе время для занятия более амбициозными проектами нежели набивание карманов мёртвыми президентами. Операционку скинул на хорошо знакомую фигуру, чтобы тот поддерживал тренд, а сам хочет наверно составить конкуренцию Маску в идейных проектах для человечества которые на грани научной фантастики. Ещё как вариант, ситуация как с Гейтсом , во время судебного процесса антимонопольного комитета , именно после этих происшествий он начал вливать тонны денег в благотворительность и помогать отстающей Африке.

Ответить

Илья Шишкунов

0

Огромная потеря для компаний. 
Понятно, что Безос не вечен, но всё же...

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Александр Крупницкий

0

27 лет без прибыли, ушел в отставку самым богатым человеком на планете.

Что я упускаю?

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Nail Gumerov

Александр
0

Масштаб и обороты компании которые были созданы от того что не прибыль была, а развитие, расширение. Компания просто тратит деньги, прибыль - вкладывая их. Не яхту, самолёт и виллу, а сервера, автопарк для сотрудников, склады, техника, инфраструктура, здания рабочие во владении а не аренде. Прибыли там дофига, просто не вынимается на траты. Вам это было интересно?

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Александр Крупницкий

Nail
0

Это была ирония!

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Серж Фурсов

0

Жалко на самом деле, у меня , думаю как и у многих Амазон ассоциировался, в первую очередь именно с ним. 

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Nail Gumerov

0

Теперь бывшая жена будет богаче мужа который 27 лет строил компанию?

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Nail Gumerov

0

Начиналось со стола который был сделан из старой двери 🚪и продажи книг.

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kosmoss

0

далеко прям ушёл

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