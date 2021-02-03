Harley-Davidson отказался продавать фирменную одежду на Amazon, чтобы увеличить продажи у собственных дилеров Статьи редакции
В 2019 году также поступил Nike.
- О решении сообщил гендиректор Harley-Davidson Йохен Зейтц, пишет Bloomberg. «Мы хотим иметь полностью интегрированный бизнес электронной коммерции с нашими дилерами», — сказал он.
- Представитель Amazon отказался от комментариев.
- Компания начала продавать товары на Amazon в 2018 году при прошлом гендиректоре Мэтте Леватиче, отмечает издание. Это было частью его плана под названием «Больше дорог», целью которого было привлечь внимание нового поколения байкеров к специальной одежде.
- Леватич ушёл в отставку в марте 2020 года под давлением инвесторов из-за падения продаж. Новый гендиректор Йохен Зейтц хочет укрепить бренд не только с помощью продаж мотоциклов, но и связанных с ними компонентов — аксессуаров и одежды.
- Harley — не первый крупный бренд, который покинул Amazon: в 2019 году с интернет-магазином перестал сотрудничать Nike — компания сконцентрировалась на продажах напрямую потребителям.
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6 комментариев
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Красавцы, прокатили Лысого!
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Ожидаем линейку одежду для байкеров от Amazon Basic. Full Throttle - для нового поколения байкеров ;-)
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Правильно, потому что рано или поздно Amazon прокинет.
В книге "магазин всего" подробно написано про наебизнес.
Плюс потом начнут жалом вертеть, флаги Конфедерации нельзя, косухи с Трампом нельзя, патриотические шевроны нельзя...
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Решили достать свои бубенцы, но что-то поздновато, вчера акции дропнулись на 20%.
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