Торговля
Рая Хачатрян

Harley-Davidson отказался продавать фирменную одежду на Amazon, чтобы увеличить продажи у собственных дилеров Статьи редакции

В 2019 году также поступил Nike.

  • О решении сообщил гендиректор Harley-Davidson Йохен Зейтц, пишет Bloomberg. «Мы хотим иметь полностью интегрированный бизнес электронной коммерции с нашими дилерами», — сказал он.
  • Представитель Amazon отказался от комментариев.
  • Компания начала продавать товары на Amazon в 2018 году при прошлом гендиректоре Мэтте Леватиче, отмечает издание. Это было частью его плана под названием «Больше дорог», целью которого было привлечь внимание нового поколения байкеров к специальной одежде.
  • Леватич ушёл в отставку в марте 2020 года под давлением инвесторов из-за падения продаж. Новый гендиректор Йохен Зейтц хочет укрепить бренд не только с помощью продаж мотоциклов, но и связанных с ними компонентов — аксессуаров и одежды.
  • Harley — не первый крупный бренд, который покинул Amazon: в 2019 году с интернет-магазином перестал сотрудничать Nike — компания сконцентрировалась на продажах напрямую потребителям.

#новость #harleydavidson #amazon

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Борис Смирнов

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Старая школа, реальные кабаны!

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Leo Rialto

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Красавцы, прокатили Лысого!

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John Doe

Leo
0

Лысый на днях отошел от управления. 

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John Doe

0

Ожидаем линейку одежду для байкеров от Amazon Basic. Full Throttle - для нового поколения байкеров ;-) 

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shtir

0

Правильно, потому что рано или поздно Amazon прокинет.
В книге "магазин всего" подробно написано про наебизнес.
Плюс потом начнут жалом вертеть, флаги Конфедерации нельзя, косухи с Трампом нельзя, патриотические шевроны нельзя...

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Brand Book

0

Решили достать свои бубенцы, но что-то поздновато, вчера акции дропнулись на 20%.

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