Торговля
Таня Боброва

Ozon запустил продажи для юрлиц с возможностью вычета НДС и обновлённым личным кабинетом Статьи редакции

Привлечение бизнес-клиентов — одно из стратегических направлений маркетплейса.

Юрлица смогут заявить НДС к вычету при покупке собственных товаров Ozon и товаров продавцов, работающих на общей системе налогообложения, рассказали vc.ru в компании. Сейчас на ней работает свыше 11 тысяч из 18 тысяч партнёров ритейлера.

Такие товары будут помечены в каталоге для юрлиц — в карточке появится их стоимость с и без НДС. После покупки бизнес-клиенты получат счёт-фактуру от имени продавца, которую можно принять к налоговому учёту.

Кроме того, Ozon обновил личный кабинет для юрлиц, добавив в него электронный документооборот, настроил «витрину юрлица» и разрешил подключать филиалы компаний для закупок. Таким пользователям также доступны те же услуги, что и физлицам: бесконтактная оплата, разные варианты доставки и так далее.

Развитие b2b-канала — одно из стратегических направлений Ozon в 2021 году. По нашему опыту, чаще всего бизнес-клиенты покупают в интернете электронику и офисную технику, в то время как маркетплейсы могут удовлетворять гораздо больше нужд таких заказчиков — от расходных материалов для салонов красоты до комплектующих автомастерских.

Татьяна Абрамова

директор направления b2b-продаж Ozon

Ozon перезапустил направление b2b-продаж в октябре 2020 года. По собственным данным, количество клиентов-юрлиц ежемесячно росло на 50%. Точное число маркетплейс не раскрывает, но отмечает, что сейчас их «десятки тысяч».

#новость #ozon

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4 комментария
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Людской завод

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по ходу комусу скоро можно будет помахать ручкой с их завышенными ценами)

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Денис Демидов

Людской
1

Вряд ли, юр. лица если их все устраивает, вряд ли перейдут из-за цены, но конкуренция усилится и это хорошо.

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Denchis Denis Shaykin

Людской
0

Ну у них есть еще неплохой сервис и возможность купить от скрепки до квартиры в одном сайте 🤣😎👍

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Maksim V.

0

Чтобы работать с более менее приличными b2b, нужно участвовать в тендерах, а не делать личный кабинет))))

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