Ozon запустил продажи для юрлиц с возможностью вычета НДС и обновлённым личным кабинетом Статьи редакции
Привлечение бизнес-клиентов — одно из стратегических направлений маркетплейса.
Юрлица смогут заявить НДС к вычету при покупке собственных товаров Ozon и товаров продавцов, работающих на общей системе налогообложения, рассказали vc.ru в компании. Сейчас на ней работает свыше 11 тысяч из 18 тысяч партнёров ритейлера.
Такие товары будут помечены в каталоге для юрлиц — в карточке появится их стоимость с и без НДС. После покупки бизнес-клиенты получат счёт-фактуру от имени продавца, которую можно принять к налоговому учёту.
Кроме того, Ozon обновил личный кабинет для юрлиц, добавив в него электронный документооборот, настроил «витрину юрлица» и разрешил подключать филиалы компаний для закупок. Таким пользователям также доступны те же услуги, что и физлицам: бесконтактная оплата, разные варианты доставки и так далее.
Ozon перезапустил направление b2b-продаж в октябре 2020 года. По собственным данным, количество клиентов-юрлиц ежемесячно росло на 50%. Точное число маркетплейс не раскрывает, но отмечает, что сейчас их «десятки тысяч».
Вряд ли, юр. лица если их все устраивает, вряд ли перейдут из-за цены, но конкуренция усилится и это хорошо.
Ну у них есть еще неплохой сервис и возможность купить от скрепки до квартиры в одном сайте 🤣😎👍
Чтобы работать с более менее приличными b2b, нужно участвовать в тендерах, а не делать личный кабинет))))
Блоги компаний
Показать еще