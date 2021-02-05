«Вкусвилл» начал поставлять готовую еду в частные детские сады и школы Москвы Статьи редакции
Так ритейлер может увеличить ежедневный сбыт продукции и повысить лояльность аудитории.
- Сеть уже договорилась с AlertumKids и «Горница Узорница», рассказали «Коммерсанту» в компании. По словам её представителя, это часть развития b2b-направления — вместе с кинотеатрами, аптеками, АЗС, клиниками.
- На конец 2020 года «Вкусвилл» управлял свыше 1200 магазинами. Выручка сети за год выросла на 38%, до 128 млрд рублей, пишет издание. Согласно ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, остальное — основателю Андрею Кривенко, следует из отчётности.
- В компании признают, что доля b2b-направления в структуре выручки небольшая, но его ценность — возможность экспериментировать с форматами в регионах, куда компания пока не может выйти с магазинами.
- С частными садами и школами также работает «Азбука вкуса», рассказал её представитель. Но сеть поставляет продукты. Источник «Ъ» в одной из федеральных сетей говорит, что работа с частными заведениями может быть выгодна, в отличие от госшкол, где главный фактор организации питания — низкая цена.
- Собеседник газеты на рынке рассказал, что «Вкусвилл» планирует начать работать в государственных учебных заведениях через автоматы по продаже еды. На конец 2020 года у сети было 165 таких точек на станциях МЦК, в жилых домах. В самой компании не комментируют информацию.
Пригожин напрягся
А ему чего напрягаться. Если ВкусВилл реально ему начнет мешать, то:
а) ВкусВилл так же быстро уйдет с этого рынка, снова освободив местечко для пюрешек с червячками
б) ВкусВилл сам уйдет от БорингВосток и Пригожин начнет торговать червяками от имени знаменитого бренда
"Админ" ресурс
Когда уже ребята выйдут на биржу? Хочу дать им деньги
Больше покупайте у них - так будет больше. Акции им особо ничего не приносят. Это не операционная прибыль.
Финансирование даст им очень много возможностей
Они не получают с этого денег. Только в момент первичной продажи акций. Всё. Они отдали на рынок акции по 30 баксов - вот так и получат, а то, что они вырастут сразу до 100 - это уже не их печаль забота.
Единственный Маркет в котором знаешь, что тебе не хрючево с истекшим сроком продадут.
Азбука вкуса хрюче продавашкой стала?
В азбуке бывало покупал явно не первой свежести товары. Во вкуслвилле меня прямо на кассе предупреждали, что срок годности товара истечет через 3 дня и лучше его не брать. На доставке мне сами перезвонили и сказали, что хурма чуть - чуть переспелая, но если съедите сегодня, то берите, а мы вам 50% дадим и лучшие выберем из того, что есть. Каждый раз от такого сервиса офигеваю
Нет, конечно. Никто в большинстве ВВ не парится на этот счёт. И это правильно.
В целом, нет никакой проблемы со сроками. Это какой-то тупой фетиш. Если продукт качественный, то он не должен терять свои органолептические свойства на протяжении всего срока.
Вы давно в ленте что - то покупали?)
Изи тебе подсунут подпорченный товар. Как - то икру взял, а она испорченная и как - то навсегда отбило желание там что - то покупать. Плюс вечная грязь в супермаркете, на кассе тебе вечно будут предлагать навязчиво всякую ненужную ерунду по акции. И ещё их финт с ценниками, когда они заведомо дорогой товар кладут рядом с дешёвым, а ценник дорогого убирают вовсе. АД
У ответственных производителей может быть есть т.н. "скрытый" резерв по дате окончания срока годности. Если, например, написано что дата окончания 05.02.2021, то у такого производителя при строгом соблюдении правил хранения и транспортировки продукт будет годен к употреблению, условно + 1 день.
Само собой разумеется, что ориентироваться надо строго на дату окончания срока годности заявленную производителем на упаковке товара.
"Не, у них видимо высвечивается, если подходит к концу срока."
Чтобы касса оценила срок годности продукта относительно текущего момента времени она должна получить несколько параметров: дата начала срока годности, срок годности в днях и текущая дата или дату окончания срока годности если ее явно пишет производитель.
Ввиду того, что единовременно на полке могут быть товары с разным началом = окончанием срока годности, то параметр "дата начала срока годности" или "дата его окончания" становится переменным. При оформлении на кассе требуется или ввести его вручную или получить со штрихкода, например. Срок годности в днях и текущую дату можно получить программно и автоматически.
IMHO, глобально и массовой технологии быстро и правильно автоматизированным путем получить информацию об остаточном сроке годности каждого конкретного товара в корзине покупателя сейчас нет ни в одной торговой продуктовой сети РФ. Такой срок возможно определить только путем визуального осмотра товара.
Предполагаю, что возможно данные о том, когда товар умрет они получают на кассе только для тех товаров, которые становятся -40% и на которые приклеивается новый внутренний штрихкод.
А они деньги возвращают если продукт не понравится?
Вагон вил! Меринов. Этой иллюстрации более 20 лет.
Я в курсе, видел ее в МК в детстве
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