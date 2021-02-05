Торговля
Таня Боброва

«Вкусвилл» начал поставлять готовую еду в частные детские сады и школы Москвы Статьи редакции

Так ритейлер может увеличить ежедневный сбыт продукции и повысить лояльность аудитории.

  • Сеть уже договорилась с AlertumKids и «Горница Узорница», рассказали «Коммерсанту» в компании. По словам её представителя, это часть развития b2b-направления — вместе с кинотеатрами, аптеками, АЗС, клиниками.
  • На конец 2020 года «Вкусвилл» управлял свыше 1200 магазинами. Выручка сети за год выросла на 38%, до 128 млрд рублей, пишет издание. Согласно ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, остальное — основателю Андрею Кривенко, следует из отчётности.
  • В компании признают, что доля b2b-направления в структуре выручки небольшая, но его ценность — возможность экспериментировать с форматами в регионах, куда компания пока не может выйти с магазинами.
  • С частными садами и школами также работает «Азбука вкуса», рассказал её представитель. Но сеть поставляет продукты. Источник «Ъ» в одной из федеральных сетей говорит, что работа с частными заведениями может быть выгодна, в отличие от госшкол, где главный фактор организации питания — низкая цена.
  • Собеседник газеты на рынке рассказал, что «Вкусвилл» планирует начать работать в государственных учебных заведениях через автоматы по продаже еды. На конец 2020 года у сети было 165 таких точек на станциях МЦК, в жилых домах. В самой компании не комментируют информацию.

#новость #вкусвилл

1002 просмотров
25 25 комментариев
7
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25 комментариев
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alex twit

6

Пригожин напрягся

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Airat Kafman

alex
4

А ему чего напрягаться. Если ВкусВилл реально ему начнет мешать, то:
а) ВкусВилл так же быстро уйдет с этого рынка, снова освободив местечко для пюрешек с червячками
б) ВкусВилл сам уйдет от БорингВосток и Пригожин начнет торговать червяками от имени знаменитого бренда

"Админ" ресурс

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Алексей Иванченков

alex
2

Искал этот коммент

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Сергей Леопольдович

alex
1

Он просто мимолетно подумал: Пришло время собирать сети

Ответить

Alexander Voevodin

3

Когда уже ребята выйдут на биржу? Хочу дать им деньги

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexander
1

Больше покупайте у них - так будет больше. Акции им особо ничего не приносят. Это не операционная прибыль.

Ответить

Alexander Voevodin

Sergei
0

Финансирование даст им очень много возможностей

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexand…
0

Они не получают с этого денег. Только в момент первичной продажи акций. Всё. Они отдали на рынок акции по 30 баксов - вот так и получат, а то, что они вырастут сразу до 100 - это уже не их печаль забота.

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No Name

2

Единственный Маркет в котором знаешь, что тебе не хрючево с истекшим сроком продадут. 

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Сергей Леопольдович

No
2

Азбука вкуса хрюче продавашкой стала?  

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No Name

Сергей
3

В азбуке бывало покупал явно не первой свежести товары. Во вкуслвилле меня прямо на кассе предупреждали, что срок годности товара истечет через 3 дня и лучше его не брать. На доставке мне сами перезвонили и сказали, что хурма чуть - чуть переспелая, но если съедите сегодня, то берите, а мы вам 50% дадим и лучшие выберем из того, что есть. Каждый раз от такого сервиса офигеваю

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Сергей

No
0

Т.е. вы говорите, что при покупке на кассе смотрят дату окончания срока годности абсолютно для всех штук товаров в корзине, быстро вычисляют сколько дней осталось и сообщают покупателю эту информацию? 

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Антон Штадлер

Сергей
2

Нет, конечно. Никто в большинстве ВВ не парится на этот счёт. И это правильно.
В целом, нет никакой проблемы со сроками. Это какой-то тупой фетиш. Если продукт качественный, то он не должен терять свои органолептические свойства на протяжении всего срока.

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No Name

Антон
0

Вы давно в ленте что - то покупали?) 
Изи тебе подсунут подпорченный товар. Как - то икру взял, а она испорченная и как - то навсегда отбило желание там что - то покупать. Плюс вечная грязь в супермаркете, на кассе тебе вечно будут предлагать навязчиво всякую ненужную ерунду по акции. И ещё их финт с ценниками, когда они заведомо дорогой товар кладут рядом с дешёвым,  а ценник дорогого убирают вовсе. АД

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Сергей

Антон
0

У ответственных производителей может быть есть т.н. "скрытый" резерв по дате окончания срока годности. Если, например, написано что дата окончания 05.02.2021, то у такого производителя при строгом соблюдении правил хранения и транспортировки продукт будет годен к употреблению, условно + 1 день. 
Само собой разумеется, что ориентироваться надо строго на дату окончания срока годности заявленную производителем на упаковке товара.

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No Name

Сергей
1

Не, у них видимо  высвечивается, если подходит к концу срока. 
Ещё и в пакетик соберут все. Это просто некст- левел обычного сервиса. Азбука вкуса же обычный супермаркет с хорошим качеством. 

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Сергей

No
1

"Не, у них видимо высвечивается, если подходит к концу срока."
Чтобы касса оценила срок годности продукта относительно текущего момента времени она должна получить несколько параметров: дата начала срока годности, срок годности в днях и текущая дата или дату окончания срока годности если ее явно пишет производитель.
Ввиду того, что единовременно на полке могут быть товары с разным началом = окончанием срока годности, то параметр "дата начала срока годности" или "дата его окончания" становится переменным. При оформлении на кассе требуется или ввести его вручную или получить со штрихкода, например. Срок годности в днях и текущую дату можно получить программно и автоматически.
IMHO, глобально и массовой технологии быстро и правильно автоматизированным путем получить информацию об остаточном сроке годности каждого конкретного товара в корзине покупателя сейчас нет ни в одной торговой продуктовой сети РФ. Такой срок возможно определить только путем визуального осмотра товара.
Предполагаю, что возможно данные о том, когда товар умрет они получают на кассе только для тех товаров, которые становятся -40% и на которые приклеивается новый внутренний штрихкод.

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Роман Александров

Сергей
0

А они деньги возвращают если продукт не понравится?

Ответить

Сергей

Роман
1

Ни знаю ))) Может здесь есть офф  представитель этой сети

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Роман Александров

0
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Sergei Timofeyev

Роман
0

Вагон вил! Меринов. Этой иллюстрации более 20 лет.

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Роман Александров

Sergei
0

Я в курсе, видел ее в МК в детстве

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Sergei Timofeyev

Роман
0

О, тоже в туалете читали? ))

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Дмитрий Трифонов

0

фуа-гра с трюфелями на обед?))

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Igor Kachura

0

В горнице к слову год назад уже кормили детишек ВкусВиллом.

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