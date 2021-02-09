Торговля
Таня Боброва

Infoline: онлайн-продажи продуктов в 2020 году выросли на 314% — до 135 млрд рублей Статьи редакции

Россияне научились покупать продукты через интернет и не готовы возвращаться в магазины.

Пандемия Covid-19 способствовала росту онлайн-продаж во всех крупных городах России, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Infoline.

  • Лидерами среди регионов остались Москва и Санкт-Петербург: доля онлайн-продаж в общем обороте продовольственных товаров — 2-2,2% и 2,3-2,5% соответственно.
  • В регионах среди крупных городов лидирует Краснодар, где деньги в развитие онлайн-торговли активно вкладывает «Магнит». В топе также Казань, где представлены «Самокат», «Яндекс.Лавка» и другие, а также Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
  • Наибольшее количество игроков представлено в Московском регионе: лидером по итогам года стал «Утконос» — его доля в обороте онлайн-продаж продуктов Москвы и области составила 18%. В Петербурге лидером на рынке стал сервис доставки продуктов igooods с долей 20%.
  • В других крупнейших городах лидирует «Сбермаркет», говорят в Infoline. При этом по объёму продаж по России первое место у X5 Retail Group.
  • Общий объём рынка розничных онлайн-продаж продовольствия в 2020 году вырос на 314% и превысил 135 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 43 млрд рублей.
  • По прогнозам Infoline, оборот онлайн-продаж продуктов в России в 2025 году превысит 1 трлн рублей. Быстрее всего обороты будут расти в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге, считают аналитики. Доля Москвы и области в общем обороте онлайн-торговли снизится с 61% в 2020 году до 56% в 2025-м, доля Петербурга — с 16% до 12%.

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Vladislav S

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ну все, теперь товарищ майор тоже идёт в онлайн за нологами на дворец

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alex twit

0

Че за китаец скачет по комментам?

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Маркетолог

0

Аналитика красноречивая. Большая часть клиентов "не пощупав", не будет совершать покупки, поэтому магазины у дома, рынки с овощами и фруктами беднее не станут точно. К тому же многим доставляет удовольствие блуждать по магазину в поисках идей для ужина. Заказывать подгузники и порошок для стирки будут, да.

Второй момент, это высокое качество сервиса сейчас. На текущий момент все компании вложили инвест деньги, которые закончатся через год-два и придется выходить на точку безубыточности и возврат инвестиций. А это значит, что упадет качество сервиса "привезем за час, доставим за 15 минут", и следовательно отток обратно в офлайн увеличится. Ну нет бизнеса в "привезем за 15 мин бесплатно чек 500 руб".

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