DNS назвала себя лидером рынка бытовой техники и электроники в России по объёму выручки Статьи редакции
Выручка DNS за 2020 год составила 514 млрд рублей против 504,8 млрд рублей выручки «М.Видео-Эльдорадо».
По результатам 2020 года выручка DNS составила 514 млрд рублей (с учётом НДС). Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец и директор по развитию сети DNS Сергей Мещанюк.
Это больше, чем у лидера рынка — группы «М.Видео-Эльдорадо», которая отчиталась о выручке в 504,8 млрд рублей за 2020 год.
На своей странице в Facebook глава DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что теперь DNS — лидер российского рынка бытовой техники и электроники.
В июле 2020 года Мещанюк объявил, что DNS увеличил интернет-продажи на 98% до 55,16 млрд рублей — в общем обороте компании доля составила 28%. Выручка DNS за первое полугодие выросла на 28% до 197 млрд рублей с НДС.
Тогда Мещанюк написал, что стратегическая цель DNS — стать номером один в своём сегменте торговли. Для этого компании нужно было превзойти лидера лидера отрасли — им, по мнению Мещанюка, считается «М.Видео-Эльдорадо».
Днс хороший магазин, но когда покупал телевизор xiaomi 65 дюймов, столкнулся с дном. Доставка на дом осуществляется только по предоплате товара и не пойми кем. Если приехал битый телевизор все проблемы ваши. А в мвидео и ситилинке оплата товара идет после доставки на дом и проверки .
Телевизор - та вещь, которую нужно смотреть у продавца сразу. Иначе потом веселье обеспечено, в случае проблем с матрицей.
хз как там мвидио, но в ситилинке с возвратом полнейшая жопа. У днс возвраты нормально делаются. В принципе сейчас магазины по технике выбираю именно по такому критерию возможности возврата.
Хз, процессор вернул за 5 минут, взяли без проблем и оформили возврат в темпе
хмм, может это у нас локальный уровень такой, что пипец полный с любым сервисом у них...
Тогда что за херня с ЗП продажников?
Зачем платить больше?
DNS, привел бы свои салоны в порядок проходишь иногда мимо нет никакого желания там затариваться, потертый оранжевый весьма своеобразный цвет для брендинга.
Ну и в тему статьи весьма вероятно в днс выигрывают за счет большого асортимента ноунейм марок, которые дешевле, а в России как известно, что дешевле то приносит больше прибыли.
У тех же Мвидео/Эльдорадо есть "собственные" бренды, которые им делают китайцы, а первые приклеивают свой шильдик. Тоже дешево, сердито, иногда нормально по соотношению цена-качество (час не покупал, но знаю). Так что думаю не в этом или в основном не в этом фишка.
Что это, что то, одно дерьмо, с конскими ценниками. Использую их площадки исключительно как шоу-рум.
Новость завтрашнего дня: "в DNS проходят полномасштабные обыски, глава задержат итд"
Вот это да. Причем не понятно за счет чего. Не вижу сильной разницы в ценах, а рекламы у Эльдорадо и Мвидео больше.
Или там выгодная бонусная программа для покупателя?
Одно дело - публично, на аудируемых данных, отчёт предоставить, а другое - который год в фейсбуке писать никем не проверенные цифры про дичайший рост.
И вечный вид коробок от девайсов, будто ими в футбол на складе играют 🤦🏽♀️ хуже только у мвидео. Покупаешь с чувством, что б/у купил. Позорище.
Два раза купила и больше ни-ни. Прийти, заплатить и чувствовать себя опсосом-нет, спасибо
ОПСОС - ОПератор СОтовой Связи. Вряд ли вы себя к ним причисляете.
Жаль в критериях самооценки своего лидерства не было пункта "дизайн магазинов".
Раз дела идут хорошо, то возможно и запланированный город на Дальнем Востоке не отменят. Жду с нетерпением, очень хочу посмотреть, что в итоге может получиться.
Будет ли в этом городе DNS-маркет? :)
Градообразующее предприятие
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