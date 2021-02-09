Простые ребята из дальнего уголка России обогнали весь рынок бытовой техники и электроники. Ведь помимо оставшихся титульных брендов «М.Видео-Эльдорадо», это еще и поглощенные по ходу дела российские магазины Media Markt, сети «Техносила» и «Техношок».



Каждое достижение — это ещё и новые вызовы. Не скрою, нам было комфортно, в плане менеджмента, догонять коллег из «М.Видео». Очень надеюсь, что и дальше они будут помогать нам в ориентирах.