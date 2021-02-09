Торговля
Евгения Евсеева

DNS назвала себя лидером рынка бытовой техники и электроники в России по объёму выручки Статьи редакции

Выручка DNS за 2020 год составила 514 млрд рублей против 504,8 млрд рублей выручки «М.Видео-Эльдорадо».

25 25 комментариев
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По результатам 2020 года выручка DNS составила 514 млрд рублей (с учётом НДС). Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец и директор по развитию сети DNS Сергей Мещанюк.

Это больше, чем у лидера рынка — группы «М.Видео-Эльдорадо», которая отчиталась о выручке в 504,8 млрд рублей за 2020 год.

На своей странице в Facebook глава DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что теперь DNS — лидер российского рынка бытовой техники и электроники.

Простые ребята из дальнего уголка России обогнали весь рынок бытовой техники и электроники. Ведь помимо оставшихся титульных брендов «М.Видео-Эльдорадо», это еще и поглощенные по ходу дела российские магазины Media Markt, сети «Техносила» и «Техношок».

Каждое достижение — это ещё и новые вызовы. Не скрою, нам было комфортно, в плане менеджмента, догонять коллег из «М.Видео». Очень надеюсь, что и дальше они будут помогать нам в ориентирах.

Дмитрий Алексеев
совладелец и президент группы компаний DNS

В июле 2020 года Мещанюк объявил, что DNS увеличил интернет-продажи на 98% до 55,16 млрд рублей — в общем обороте компании доля составила 28%. Выручка DNS за первое полугодие выросла на 28% до 197 млрд рублей с НДС.

Тогда Мещанюк написал, что стратегическая цель DNS — стать номером один в своём сегменте торговли. Для этого компании нужно было превзойти лидера лидера отрасли — им, по мнению Мещанюка, считается «М.Видео-Эльдорадо».

#новость #dns

25 25 комментариев
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25 комментариев
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Канищев Максим

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Днс хороший магазин, но когда покупал телевизор xiaomi 65 дюймов, столкнулся с дном. Доставка на дом осуществляется только по предоплате товара и не пойми кем. Если приехал битый телевизор все проблемы ваши. А в мвидео  и ситилинке оплата товара идет после доставки на дом и проверки .

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Sergei Timofeyev

Канищев
0

Телевизор - та вещь, которую нужно смотреть у продавца сразу. Иначе потом веселье обеспечено, в случае проблем с матрицей.

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badResistor

Канищев
0

хз как там мвидио, но в ситилинке с возвратом полнейшая жопа. У днс возвраты нормально делаются. В принципе сейчас магазины по технике выбираю именно по такому критерию возможности возврата.

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Никита Борисенко

badResistor
0

Хз, процессор вернул за 5 минут, взяли без проблем и оформили возврат в темпе

Ответить

badResistor

Никита
0

хмм, может это у нас локальный уровень такой, что пипец полный с любым сервисом у них...

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Andre Fed

3

Тогда что за херня с ЗП продажников?

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Sergei Timofeyev

Andre
1

Зачем платить больше? 

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Артём Палённый

Sergei
0

Ну да. Зарплатами регулирует рынок.

Ответить

Александр Кучеряев

2

DNS, привел бы свои салоны в порядок проходишь иногда мимо нет никакого желания там затариваться, потертый оранжевый весьма своеобразный цвет для брендинга.
Ну и в тему статьи весьма вероятно в днс выигрывают за счет большого асортимента ноунейм марок, которые дешевле, а в России как известно, что дешевле то приносит больше прибыли.

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Сергей Милосердов

Александр
0

У тех же Мвидео/Эльдорадо есть "собственные" бренды, которые им делают китайцы, а первые приклеивают свой шильдик. Тоже дешево, сердито, иногда нормально по соотношению цена-качество (час не покупал, но знаю). Так что думаю не в этом или в основном не в этом фишка.

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Bill Cates

1

Что это, что то, одно дерьмо, с конскими ценниками. Использую их площадки исключительно как шоу-рум.

Ответить

Максим

1

Новость завтрашнего дня: "в DNS проходят полномасштабные обыски, глава задержат итд"

Ответить

Лёха Литвинов

0

Вот это да. Причем не понятно за счет чего. Не вижу сильной разницы в ценах, а рекламы у Эльдорадо и Мвидео больше. 

Или там выгодная бонусная программа для покупателя? 

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Вячеслав Круглов

Лёха
1

За счет того что днс присутствует малых городах, где нет М-Э. 

Ответить

Иван Козлов

Лёха
0

Одно дело - публично, на аудируемых данных, отчёт предоставить, а другое - который год в фейсбуке писать никем не проверенные цифры про дичайший рост.

Ответить

Sergei Timofeyev

Лёха
–1

ДВ у них ещё, а М там почти нет

Ответить

Gabby BenDer

0

И вечный вид коробок от девайсов, будто ими в футбол на складе играют 🤦🏽‍♀️ хуже только у мвидео. Покупаешь с чувством, что б/у купил. Позорище.
Два раза купила и больше ни-ни. Прийти, заплатить и чувствовать себя опсосом-нет, спасибо

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Bill Cates

Gabby
1

ОПСОС - ОПератор СОтовой Связи. Вряд ли вы себя к ним причисляете.

Ответить

Sergei Timofeyev

Bill
0

У неё уже 6G есть

Ответить

Anastasia Light

0

Жаль в критериях самооценки своего лидерства не было пункта "дизайн магазинов".

Ответить

Иванка Сегодина

0

Раз дела идут хорошо, то возможно и запланированный город на Дальнем Востоке не отменят. Жду с нетерпением, очень хочу посмотреть, что в итоге может получиться. 

DNS запланировала построить город на 20‑25 тысяч…
Проект займёт около шести-семи лет, рассказал основатель компании.
vc.ru
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Sergei Timofeyev

Иванка
0

Будет ли в этом городе DNS-маркет? :)

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Владимир Воробьев

Sergei
0

Градообразующее предприятие

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Sergei Timofeyev

Владимир
0

Бренды перекливать?

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Konstantin_Andreevich

Иванка
0

Готова переехать?)

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