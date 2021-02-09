Bloomberg: таможня завела дело на H&M в России из-за возможной неуплаты пошлин Статьи редакции
В шведской компании подтвердили расследование, но детали не рассказали.
В декабре Федеральная таможенная служба завела дело против российского подразделения H&M, пишет Bloomberg со ссылкой на документы.
По данным издания, сеть магазинов одежды не включила в декларации часть лицензионных сборов в адрес своей шведской материнской компании при импорте товаров в 2016-2019 годах. О каких именно сборах идёт речь, агентство не уточняет.
Знакомый с деталями источник издания сообщил, что после аудита в 2019 году H&M заплатила 3,1 млрд рублей, чтобы покрыть возникшее несоответствие. Однако это не помешало открытию дела, которое может грозить компании в два раза большим штрафом или тюремными сроками для топ-менеджеров, заявил собеседник.
Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что проводится расследование, но деталей не сообщила, поскольку не получила информацию от российских властей. Федеральная таможенная служба оперативно не ответила на запрос агентства.
Редакция vc.ru обратилась за комментариями в ФТС и российский офис H&M.
Согласно отчётности H&M за 2020 финансовый год, закончившийся 30 ноября, продажи компании в России составили 6,23 млрд шведских крон ($745 млн). У ритейлера 155 магазинов в стране, это седьмой по величине рынок для компании, уточняет Bloomberg.
В 2014 году производитель косметики Oriflame получил в России штраф в 1 млрд рублей от налоговой, которая заподозрила шведскую компанию в занижении налоговых выплат. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что почти всю прибыль с января 2008 по октябрь 2010 года российский офис перечислял международному под видом лицензионных платежей (роялти).
"Папочка зол, пока не заплачены нологи"
В ближайшие пару лет мы не увидим только один заголовок:
"*username* (таможня/налоговая/паркуретура/ФАС) завела дело на Ив Роше в России"
Любопытно наблюдать как директора по логистике перестраиваются медленне, чем налоговая.
Пришлось гуглить, чтобы понять что за H&M такое из-за которого сразу политсрач в обсуждении пошел. Совсем у людей башню рвет - скажи "налоги" или "оштрафовали" и начинается "аквадискотека" и "грязевая".
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