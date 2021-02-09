Coca-Cola объявила о переходе на бутылки только из переработанного пластика в США Статьи редакции
Но отказываться от самого пластика компания не собирается.
- Производитель напитков утверждает, что переработка сократит использование компанией нового пластика более чем на 20% в Северной Америке по сравнению с 2018 годом, пишет Bloomberg.
- Новые бутылки поступят в продажу в США в течение 2021 года, стоимость напитков не изменится. К концу 2022 года компания также планирует перевести на полностью прозрачную упаковку Sprite, чтобы упростить процесс переработки.
- Coca-Cola была одной из первый компаний, которая разрабатывала альтернативные материалы для бутылок, в том числе с использованием растительного сырья, отмечает Bloomberg. Но «реальность такова, что материал растительного происхождения, превращённый в пластик, на самом деле остаётся чистым пластиком», считает компания.
- В 2020 году экологическое движение Break Free From Plastic назвало Coca-Cola одним из основных загрязнителей мира пластиком вместе с Nestle и PepsiCo. Однако Coca-Cola заявляла, что не собирается отказываться от пластиковых бутылок, поскольку они нравятся потребителям. Вместо этого компания хочет больше перерабатывать.
Через 5 лет... «Coca-Cola объявила о переходе на напиток только из переработанного пластика»
Нет если сейчас они обьявили о переходе на упаковку из отходов упаковки, то через 5 лет могут обьявить о напитке из отходов после напитка (прошедшую биологический цикл в организме)
Было бы неплохо, если бы та же кола ставила автоматы по розливу в крупных сетях и продавала бутылки брендированные, но многократного использования: пришел, бросил денег - налил в эту бутылку. С кофе медленно, но работает.
Ну полиэтилентерефталат из бутылок кока-колы это пол беды, бактерии уже научились его жрать. А вот полиэтилен они вряд ли начнут жрать когда-либо, и именно в нём главная проблема, при том что изделия из него всё ещё продаются везде.
Ничего что нельзя полностью производить бутылки, не добавляя новый пластик? Кока-кола, засрала весь земной шар своей тарой. Лучше бы почистила плавающий остров пластика.
Блоги компаний
Показать еще