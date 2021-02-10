ФТС подтвердила уголовное дело против H&M в России из-за уклонения от уплаты таможенных платежей Статьи редакции
Ритейлер не включил в декларации часть лицензионных сборов в адрес материнской компании, писало Bloomberg.
- Уголовное дело было заведено после выездной проверки Центрального таможенного управления ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» в 2019 году, сообщили vc.ru в Федеральной таможенной службе. В результате шведскому ритейлеру доначислили и взыскали более 3 млрд рублей.
- В соответствии с законодательством в декабре 2020 года таможня возбудила дело по ч.2 ст.194 УК — уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Сейчас ведётся следствие, его ход и обстоятельства ФТС не комментирует.
- Об уголовном деле против российского представительства H&M 9 февраля сообщило Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, сеть не включила в декларации часть лицензионных сборов в адрес своей материнской компании при импорте товаров в 2016-2019 годах.
- В российском H&M сообщали, что не получали необходимой информации от местных органов власти.
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