«Сбер» инвестировал 5,7 млрд рублей в «Еаптеку» при покупке контроля в компании с «Р-Фарм» Статьи редакции
Деньги пойдут на улучшение сервиса и экспансию в регионы.
- «Сбер» и «Р-Фарм» закрыли сделку по покупке 90% интернет-аптеки «Еаптека», рассказали vc.ru в компании. Инвестиции направят на развитие «Сбер Еаптеки» — улучшение качества сервиса и экспансию в регионы России, которую интернет-аптека начала в 2020 году.
- В 2021 году «Сбер Еаптека» планирует запуск в 76 городах страны — во многих из них покупка лекарств с доставкой станет доступна впервые.
«Сбер» и «Р-Фарм» подписали соглашение о покупке пакета акций «Еаптеки» в октябре 2020 года. Каждый получил по 45% компании, 10% сохранил за собой основатель и гендиректор сервиса Антон Буздалин.
- Сумму сделки и её детали не раскрывали. С ноября 2020 года «Сбер Еаптека» работает как часть экосистемы Сбера — она стала частью подписки »СберПрайм», а клиентам доступна авторизация по «СберID» и оплата по SberPay.
- В дальнейшем станут возможными начисление и списание бонусов «Спасибо», а также заказ лекарств с помощью умных устройств «Сбера», говорят в компании.
Вообще можно наблюдать некую биполярность на рынке: сбер и яндекс
Исходя из того, что накручивают цены в российских аптеках на 1000% и больше - название нужно поменять на "Ебатека".
Процесс брендинга в Сбере мне представляется так: Аптека, Ипотека, Епатека, Еаптека. Утверждаем!
Ну с такими процентами по епатеке, грех в не инвестировать во всякие еаптеки
Бумага когда будет туалетная Сберпопа с логотипом, авторизацией по сберИд и начислением бонусов?
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