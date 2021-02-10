Торговля
Евгения Евсеева

«Сбер» инвестировал 5,7 млрд рублей в «Еаптеку» при покупке контроля в компании с «Р-Фарм» Статьи редакции

Деньги пойдут на улучшение сервиса и экспансию в регионы.

  • «Сбер» и «Р-Фарм» закрыли сделку по покупке 90% интернет-аптеки «Еаптека», рассказали vc.ru в компании. Инвестиции направят на развитие «Сбер Еаптеки» — улучшение качества сервиса и экспансию в регионы России, которую интернет-аптека начала в 2020 году.
  • В 2021 году «Сбер Еаптека» планирует запуск в 76 городах страны — во многих из них покупка лекарств с доставкой станет доступна впервые.

  • «Сбер» и «Р-Фарм» подписали соглашение о покупке пакета акций «Еаптеки» в октябре 2020 года. Каждый получил по 45% компании, 10% сохранил за собой основатель и гендиректор сервиса Антон Буздалин.

  • Сумму сделки и её детали не раскрывали. С ноября 2020 года «Сбер Еаптека» работает как часть экосистемы Сбера — она стала частью подписки »СберПрайм», а клиентам доступна авторизация по «СберID» и оплата по SberPay.
  • В дальнейшем станут возможными начисление и списание бонусов «Спасибо», а также заказ лекарств с помощью умных устройств «Сбера», говорят в компании.

#новость #сбер

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Дмитрий Корнеев

6

Будут конкурировать с Яндекс.Закладки

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Никита Шмелев

4

Вообще можно наблюдать некую биполярность на рынке: сбер и яндекс

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Apitan

Никита
3

Увы, там действует аксиома эскобара.

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Никита Шмелев

Apitan
1

😂

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Сергей Ермилов

3

Исходя из того, что накручивают цены в российских аптеках на 1000% и больше - название нужно поменять на "Ебатека".

Ответить

Геологический украинец

0

"Ептека" покрасявше звучит.

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Denis Kolodin

Геологический
2

Процесс брендинга в Сбере мне представляется так: Аптека, Ипотека, Епатека, Еаптека. Утверждаем!

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Иван Вундермахер

0

Сбереаптека ...

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KINCH

0

Сбер Еаптеки

Ответить

Андрей Верижников

0

Ну с такими процентами по епатеке, грех в не инвестировать во всякие еаптеки

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Роман Александров

0

Сбер- Мидас наоборот

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xxx xxx

–1

Бумага когда будет туалетная Сберпопа с логотипом, авторизацией по сберИд и начислением бонусов?

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