Торговля
Евгения Евсеева

РБК: российские дизайнеры на AliExpress продали за пять месяцев несколько десятков товаров — но не считают это провалом Статьи редакции

В AliExpress говорят, что количество продаж на сайте не всегда соответствует реальности — например, продавцы могут не указывать данные.

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AliExpress осенью 2020 года анонсировал проект «Запуск» и привлёк к сотрудничеству около 15 российских дизайнеров. Спустя пять месяцев после старта проекта РБК проверил, насколько он успешен.

Затраты по запуску проекта AliExpress взял на себя. Во сколько обошелся проект, компания не раскрывает, но условия для всех брендов были равными. Позднее к кампании присоединились еще несколько российских марок.

Все бренды открыли свои онлайн-витрины на AliExpress — часть представила совместную коллекцию, другие выставили расширенную линейку своего бренда.

Согласно размещенной на сайте AliExpress информации, совокупно бренды продали менее полусотни вещей, пишет издание. На странице каждого бренда пользователь может сам проверить количество проданных и доступных к покупке вещей в каждой из представленных позиций.

Представитель Aliexpress говорит, что эти данные не всегда отражают продажи товаров на площадке. Товар могли ещё не оформить, либо продавец решил не указывать продажи у себя на странице.

Основатель бренда Fusion Артем Крюков рассказал РБК, что в целом доволен участием в проекте. Он не привёл данные продаж и отметил, что коллаборация носила в первую очередь «имиджевый характер». Как указано на странице бренда на AliExpress, были проданы четыре вещи.

Тест продаж на AliExpress считает «вполне удачным» основатель St. Friday Socks Сергей Тонков, сообщает издание. Компания хотела проверить реакцию аудитории маркетплейса на товары марки. За два месяца были проданы 11 пар фирменных носков, при этом продавец не делал спецпредложений и не использовал внутренние рекламные инструменты.

Для аудитории AliExpress критическое значение имеет цена. Потребители идут на площадку с максимально широким выбором и оптимальной ценой, а мотивация покупки дизайнерской одежды совсем иная, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Президент Национальной палаты моды Александр Шумский говорит, что у Aliexpress есть чёткое позиционирование. «Там огромная аудитория, но ты не можешь туда зайти с вещами по 10 тысяч рублей, потому что рядом будут соседствовать товары в разы дешевле».

Самая частая сумма покупки на AliExpress до 1 тысячи рублей, а 70% от всего количества транзакций приходится на категорию товаров из Китая, рассказывал Aliexpress.

Онлайн-ритейлеры, которые специализируются на продажах в том числе в фэшн-сегменте, поделили ниши, а перетащить аудиторию с одной площадки на другую очень сложно, уверен Шумский. Фэшн-кампании созданы, чтобы преломить образ платформы как в глазах покупателей, так и брендов, отвечает представитель AliExpress. По его словам, площадка продолжит сотрудничество с локальными марками.

#новость #aliexpress

9 9 комментариев
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Роман Александров

7

Это отрицательный прорыв

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Семен Басов

3

По-моему, алиекспресс не для дизайнеров из России с заоблачными ценами на товары

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Дмитрий Трачук

Семен
1

Ждем русские шоурумы которые ресейлят китайские товары по х20. луп замкнется 

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Максим

Дмитрий
1

добро пожаловать в блек стар шоп

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Яков Морозов

0

Отрицательный рост. А хлопок был?

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Светлана Давыдова

0

Был опыт работы с Aliexpress 6 месяцев. Потом ушли от них. Это реальность : "Самая частая сумма покупки на AliExpress до 1 тысячи рублей, а 70% от всего количества транзакций приходится на категорию товаров из Китая, рассказывал Aliexpress."

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Сергей Ермилов

0

Так дизайнеры всегда живут в параллельной вселенной, где важнее "Топ 10 цветов, которые нужно носить весной" или "Топ-5 шрифтов для оформления сайта", а не вот это вот всё связанное с реальными потребностями каких-то там человеков.

Дизайнер существо возвышенное, поэтому отсутствие продаж он считать провалом никогда не будет, он выше этого приземленного мышления.

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check-it-out

Сергей
0

 "Топ 10 цветов, которые нужно носить весной" или "Топ-5 шрифтов для оформления сайта"

Т.е. вы правда считаете, что это читают дизайнеры, а не пишут по ТЗ в рамках маркетинга интернет-магазины и глянец? Вы на vc сидите, не стыдно?

В моде эти тренды формируются не для дизайнеров, а как раз таки дизайнерами, хотя чаще журналами исходя из актуальной ситуации на рынке моды (созданной дизайнерами).

 он выше этого приземленного мышления

Ну так это отличается дизайна как искусство от дизайна как услуги. Выполнять точное желание потребителя это не искусство.

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And Ron

0

Ребята, вы вообще представляете, сколько дизайнеров в Китае? Конкурентное преимущество там - русскость.

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