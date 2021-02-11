В AliExpress говорят, что количество продаж на сайте не всегда соответствует реальности — например, продавцы могут не указывать данные.

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AliExpress осенью 2020 года анонсировал проект «Запуск» и привлёк к сотрудничеству около 15 российских дизайнеров. Спустя пять месяцев после старта проекта РБК проверил, насколько он успешен.

Затраты по запуску проекта AliExpress взял на себя. Во сколько обошелся проект, компания не раскрывает, но условия для всех брендов были равными. Позднее к кампании присоединились еще несколько российских марок.

Все бренды открыли свои онлайн-витрины на AliExpress — часть представила совместную коллекцию, другие выставили расширенную линейку своего бренда.

Согласно размещенной на сайте AliExpress информации, совокупно бренды продали менее полусотни вещей, пишет издание. На странице каждого бренда пользователь может сам проверить количество проданных и доступных к покупке вещей в каждой из представленных позиций.

Представитель Aliexpress говорит, что эти данные не всегда отражают продажи товаров на площадке. Товар могли ещё не оформить, либо продавец решил не указывать продажи у себя на странице.

Основатель бренда Fusion Артем Крюков рассказал РБК, что в целом доволен участием в проекте. Он не привёл данные продаж и отметил, что коллаборация носила в первую очередь «имиджевый характер». Как указано на странице бренда на AliExpress, были проданы четыре вещи.

Тест продаж на AliExpress считает «вполне удачным» основатель St. Friday Socks Сергей Тонков, сообщает издание. Компания хотела проверить реакцию аудитории маркетплейса на товары марки. За два месяца были проданы 11 пар фирменных носков, при этом продавец не делал спецпредложений и не использовал внутренние рекламные инструменты.

Для аудитории AliExpress критическое значение имеет цена. Потребители идут на площадку с максимально широким выбором и оптимальной ценой, а мотивация покупки дизайнерской одежды совсем иная, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Президент Национальной палаты моды Александр Шумский говорит, что у Aliexpress есть чёткое позиционирование. «Там огромная аудитория, но ты не можешь туда зайти с вещами по 10 тысяч рублей, потому что рядом будут соседствовать товары в разы дешевле».

Самая частая сумма покупки на AliExpress до 1 тысячи рублей, а 70% от всего количества транзакций приходится на категорию товаров из Китая, рассказывал Aliexpress.