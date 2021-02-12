Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит» Статьи редакции
Так ритейлер может предложить программы лояльности и осуществлять расчёты с поставщиками, писал «Ъ».
- Татьяна Бакальчук получила 100% ООО «Банк Стандарт-Кредит», следует из данных «Контур.Фокуса». До неё основными владельцами банка были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%), уточняет «Интерфакс». Изменения в системе появились 11 февраля.
- На момент публикации заметки в Wildberries не ответили на запрос vc.ru о комментарии.
- О возможной сделке в декабре писал «Коммерсантъ». По данным издания, на базе лицензии банка ритейлер может предложить программы лояльности и осуществлять расчёты с поставщиками.
- В самой компании говорили, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и предпринимателей».
- Основанный в 1996 году «Стандарт-кредит» входит в четвёртую сотню банков по активам и капиталу. По итогам 2020 года собственный капитал банка составляет около 302 млн рублей, пишет агентство.
Я бы даже в их IPO вписался. 👍
Это го к сожалению не будет. Им не нужно внешнее финансирование.
О как. Владелец маркетплейса покупает банк.
Возможно и банкир Тиньков в скором времени купит какой нибудь маркетплейс.
Верно. Даже Мерседес и БМВ имеет свои «банки».
Тут скорее всего чисто лицензия нужна была, теперь сами себя и будут обслуживать.
Это не та ли которая в начале пандемии плакала что у неё денег нет?
Просто уволили ребят, под давлением, перед новым годом, появился лишний кэш. Можно и прикупить банк.
P.S. Пишу из солидарности к «сокращённым» сотрудникам, чисто из-за того, что какая бы не была компания крупная и белая, персонал выдавливают и «оптимизируют» кладя болт на ТК РФ.
Молодец Татьяна Владимировна логичный шаг, пусть конкуренты и дальше дышат в спину.
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