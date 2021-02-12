Торговля
Таня Боброва

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит» Статьи редакции

Так ритейлер может предложить программы лояльности и осуществлять расчёты с поставщиками, писал «Ъ».

  • Татьяна Бакальчук получила 100% ООО «Банк Стандарт-Кредит», следует из данных «Контур.Фокуса». До неё основными владельцами банка были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%), уточняет «Интерфакс». Изменения в системе появились 11 февраля.
  • На момент публикации заметки в Wildberries не ответили на запрос vc.ru о комментарии.
  • О возможной сделке в декабре писал «Коммерсантъ». По данным издания, на базе лицензии банка ритейлер может предложить программы лояльности и осуществлять расчёты с поставщиками.
  • В самой компании говорили, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и предпринимателей».
  • Основанный в 1996 году «Стандарт-кредит» входит в четвёртую сотню банков по активам и капиталу. По итогам 2020 года собственный капитал банка составляет около 302 млн рублей, пишет агентство.

#новость #wildberries

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14 комментариев
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Антон Музеев

5

Я бы даже в их IPO вписался. 👍

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Nikolay Kenig

Антон
0

Это го к сожалению не будет. Им не нужно внешнее финансирование.

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Sergey K

Nikolay
6

Ну как... долг у них так нехило растет в динамике...

Но для IPO нужно раскрытие отчетности и куча всяких доп контролей.
WB имеет, скажем так, специфику, которая не позволит стать публичной компанией ))

Ответить

Николай Б

4

О как. Владелец маркетплейса покупает банк.
Возможно и банкир Тиньков в скором времени купит какой нибудь маркетплейс.

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Sergey K

Николай
5

Они не банк покупают, а лицензию.

Это нормально с такими оборотами. Там один эквайринг стоит порядка 1.5% от оборота - на таких суммах проще иметь свой банк.
Все логично.

Ответить

Антон Гранд

Sergey
0

Верно. Даже Мерседес и БМВ имеет свои «банки».

Ответить

Sergey K

Антон
0

У них, как раз, нет своих банков - это вывеска.
За ними стоят обычные банки типа райффайзена ))
Это нерелевантный пример.

Ответить

Роман Анищенко

Николай
4

Тут скорее всего чисто лицензия нужна была, теперь сами себя и будут обслуживать.

Ответить

Nikolay Kenig

3

Олег! Ты здесь?

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Виктор Булов

2

Ну теперь Стандарт-кредит станет самым популярным банком 😂

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Nesterov Igor

1

Это не та ли которая в начале пандемии плакала что у неё денег нет? 

Ответить

Антон Гранд

Nesterov
0

Денег всегда нет.

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Алексей Кравцов

0

Просто уволили ребят, под давлением, перед новым годом, появился лишний кэш. Можно и прикупить банк.

P.S. Пишу из солидарности к «сокращённым» сотрудникам, чисто из-за того, что какая бы не была компания крупная и белая, персонал выдавливают и «оптимизируют» кладя болт на ТК РФ.

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Sasha Step

–3

Молодец Татьяна Владимировна логичный шаг, пусть конкуренты и дальше дышат в спину.

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