Торговля
Евгения Евсеева

Fix Price объявила о планах провести IPO в Лондоне Статьи редакции

Компания собирается привлечь не менее $1 млрд, говорят источники FT.

  • Российская сеть магазинов фиксированных цен рассматривает возможность провести первичное размещение своих глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.
  • Во время размещения на бирже компания может получить оценку в $6 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
  • Компания планирует подать документы в понедельник, размещение может состояться в марте, пишет издание. Кроме того, согласно заявлению компании, Fix Price планирует провести вторичный листинг на Московской бирже, относительно сроков которого «не может быть никаких гарантий».
  • IPO станет крупнейшим для российской компании на Лондонской бирже с 2017 года, сообщает FT.
  • По данным компании, в 2020 году выручка Fix Price выросла на 33% и составила 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. В 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд рублей, чистая прибыль — 13,2 млрд рублей.
  • По словам источников FT, Сергей Ломакин и Артём Хачатрян, которые основали Fix Price в 2007 году, планируют сохранить контроль над компанией.
  • 18 ноября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Fix Price задумалась о выходе на биржу в первой половине 2021 года.
«Никто не понимает, на чём мы зарабатываем. И…
За 13 лет с открытия магазина, где товары продаются по одной цене, сеть доросла до 4000 точек с…
vc.ru

#новость #fixprice

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18 18 комментариев
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18 комментариев
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Артём Гущин

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Акции по 36)

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Олег Поликашин

1

в тиньке появятся тикеты fixprice?

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Максим Логинов

Олег
5

FXPR )))  c учетом дальнейшей экономической жопы ... продукты в фиксе будут ничего 

Ответить

Олег Поликашин

Максим
5

вот идея инвестиционная начиная с 2021 года и до конца путина)

Ответить

Timur Fatykhov

Олег
0

почему до конца Путина? Не особо в теме, может кто-нибудь пояснить, пожалуйста, почему шутят над fix price?)

Ответить

Маргарита Рыбакова

Максим
0

Так и сейчас уже вполне ничего)))

Ответить

Господин-товарищ КОТ

Олег
0

в фикспрайсе появится сам тиньков

Ответить

Маргарита Рыбакова

Олег
0

Вполне возможно. 

Ответить

Роман Александров

1

Убийца Wallmart, нужно на reddit об этом написать

Ответить

Денис Бурков

0

🤙

Ответить

Господин-товарищ КОТ

0

Комментарий удалён по запросу ФСБ РФ

Ответить

Nuke 7s

0

Ну неплохо

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Igor Kachura

0

Хоть кому то с "Крымом" в бизнесе фартануло. 

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Михаил М

0

Фикспрайс это франшиза или сеть магазинов? Заменил, что ассортимент и цены сильно разнятся даже в магазинах одного города.

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Оксана Валерьева

0

Фикспрайс тема, ребята молодцы)

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Взаимный браслет

0

Отличная новость -) 

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Алексей Тихонов

0

Цена акций будет фиксированной и постоянной? 🙂 Хотя нет, наверно будет повышаться, сначала 36 пару лет, потом 42, потом 52 и тд.))
А вообще молодцы ребята, рад за них. 

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Ivan Zenkov

0

Сергей Ломакин и Артём Хачатрян, которые основали Fix Price в 2007 году, планируют сохранить контроль над компанией.

На анекдот.ру это могло бы стать лучшим анекдотом года.

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