Торговля
Евгения Евсеева

FT: Fix Price собирается привлечь не менее $1 млрд в ходе IPO на Лондонской бирже Статьи редакции

Компания хочет провести листинг в Лондоне и Москве.

  • Fix Price объявила, что рассматривает возможность провести первичное размещение своих глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.
  • Во время размещения на бирже компания может получить оценку в $6 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
  • Компания планирует подать документы в понедельник, размещение может состояться в марте, пишет издание. Кроме того, согласно заявлению компании, Fix Price планирует провести вторичный листинг на Московской бирже, относительно сроков которого «не может быть никаких гарантий».
  • IPO станет крупнейшим для российской компании на Лондонской бирже с 2017 года, сообщает FT.
  • По данным компании, в 2020 году выручка Fix Price выросла на 33% и составила 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. В 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд рублей, чистая прибыль — 13,2 млрд рублей.
  • По словам источников FT, Сергей Ломакин и Артём Хачатрян, которые основали Fix Price в 2007 году, планируют сохранить контроль над компанией.
  • 18 ноября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Fix Price задумалась о выходе на биржу в первой половине 2021 года.
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#новость #fixprice

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Артём Гущин

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Акции по 36)

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Господин-товарищ КОТ

1

Комментарий удалён по запросу ФСБ РФ

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Роман Александров

1

Убийца Wallmart, нужно на reddit об этом написать

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Олег Поликашин

0

в тиньке появятся тикеты fixprice?

Ответить

Максим Логинов

Олег
2

FXPR )))  c учетом дальнейшей экономической жопы ... продукты в фиксе будут ничего 

Ответить

Олег Поликашин

Максим
2

вот идея инвестиционная начиная с 2021 года и до конца путина)

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Timur Fatykhov

Олег
0

почему до конца Путина? Не особо в теме, может кто-нибудь пояснить, пожалуйста, почему шутят над fix price?)

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Господин-товарищ КОТ

Олег
0

в фикспрайсе появится сам тиньков

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Денис Бурков

0

🤙

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Nuke 7s

0

Ну неплохо

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Igor Kachura

0

Хоть кому то с "Крымом" в бизнесе фартануло. 

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Михаил М

0

Фикспрайс это франшиза или сеть магазинов? Заменил, что ассортимент и цены сильно разнятся даже в магазинах одного города.

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