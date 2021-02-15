FT: Fix Price собирается привлечь не менее $1 млрд в ходе IPO на Лондонской бирже Статьи редакции
Компания хочет провести листинг в Лондоне и Москве.
- Fix Price объявила, что рассматривает возможность провести первичное размещение своих глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.
- Во время размещения на бирже компания может получить оценку в $6 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
- Компания планирует подать документы в понедельник, размещение может состояться в марте, пишет издание. Кроме того, согласно заявлению компании, Fix Price планирует провести вторичный листинг на Московской бирже, относительно сроков которого «не может быть никаких гарантий».
- IPO станет крупнейшим для российской компании на Лондонской бирже с 2017 года, сообщает FT.
- По данным компании, в 2020 году выручка Fix Price выросла на 33% и составила 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. В 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд рублей, чистая прибыль — 13,2 млрд рублей.
- По словам источников FT, Сергей Ломакин и Артём Хачатрян, которые основали Fix Price в 2007 году, планируют сохранить контроль над компанией.
- 18 ноября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Fix Price задумалась о выходе на биржу в первой половине 2021 года.
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12 комментариев
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0
в тиньке появятся тикеты fixprice?
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2
FXPR ))) c учетом дальнейшей экономической жопы ... продукты в фиксе будут ничего
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2
вот идея инвестиционная начиная с 2021 года и до конца путина)
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0
почему до конца Путина? Не особо в теме, может кто-нибудь пояснить, пожалуйста, почему шутят над fix price?)
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0
Фикспрайс это франшиза или сеть магазинов? Заменил, что ассортимент и цены сильно разнятся даже в магазинах одного города.
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