Торговля
Евгения Евсеева

Infoline: более 55% российского рынка онлайн-продаж продуктов приходится на пять игроков Статьи редакции

Этот сегмент вырос более чем в 3,5 раза за 2020 год, до 155 млрд рублей.

3 3 комментария
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Первое место по итогам 2020 года среди онлайн-продавцов продуктов заняла X5 Retail Group с оборотом 21,9 млрд рублей, второе — «Сбермаркет» с 20,7 млрд рублей, третье — «Утконос» с 16,4 млрд рублей. Это следует из рейтинга «Infoline Russia Top Online Food Retail» (есть у vc.ru).

На четвёртом месте рейтинга находится сеть магазинов «Вкусвилл» с оборотом 14,9 млрд рублей, на пятом Ozon, у которого на категорию продуктов пришлось 12,6 млрд рублей. Без указания места в рейтинг также вошла сеть Metro с оборотом 13,9 млрд рублей, но у компании нет собственной доставки.

По оценкам Infoline, в 2020 году онлайн-продажи продовольственных товаров в России выросли более чем в 3,5 раза и превысили 155 млрд рублей. Доля десяти крупнейших компаний составила порядка 80% против 70% в 2019 году.

Всего на пятёрку лидеров приходится 86,5 млрд оборота — более 55% рынка онлайн-продаж продуктов питания в России в 2020 году.

Самым быстрорастущим в 2020 году стал «Сбермаркет», оборот которого вырос на 1019% год к году. X5 увеличила онлайн-продажи продуктов питания на 347%, «Утконос» — на 66%, Ozon — на 128%.

Одним из трендов 2020 года стало бурное развитие сервисов экспресс-доставки (до 60 минут), в основном в Москве и Санкт-Петербурге, но уже в 2021 году данная услуга будет доступна во всех крупнейших городах, считают аналитики Infoline.

#новость #x5retailgroup #сбермаркет #утконос #ozon

3 3 комментария
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Яков Морозов

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Красивые обороты.

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Денис Бурков

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Неплохо подросли. Кому-то пандемия на руку сыграла)

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Vitaly

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Помню Галицкий говорил о невыгодности доставки продуктов, но прошло относительно немного времени и это уже тренд.

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