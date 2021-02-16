Infoline: более 55% российского рынка онлайн-продаж продуктов приходится на пять игроков Статьи редакции
Этот сегмент вырос более чем в 3,5 раза за 2020 год, до 155 млрд рублей.
Первое место по итогам 2020 года среди онлайн-продавцов продуктов заняла X5 Retail Group с оборотом 21,9 млрд рублей, второе — «Сбермаркет» с 20,7 млрд рублей, третье — «Утконос» с 16,4 млрд рублей. Это следует из рейтинга «Infoline Russia Top Online Food Retail» (есть у vc.ru).
На четвёртом месте рейтинга находится сеть магазинов «Вкусвилл» с оборотом 14,9 млрд рублей, на пятом Ozon, у которого на категорию продуктов пришлось 12,6 млрд рублей. Без указания места в рейтинг также вошла сеть Metro с оборотом 13,9 млрд рублей, но у компании нет собственной доставки.
По оценкам Infoline, в 2020 году онлайн-продажи продовольственных товаров в России выросли более чем в 3,5 раза и превысили 155 млрд рублей. Доля десяти крупнейших компаний составила порядка 80% против 70% в 2019 году.
Всего на пятёрку лидеров приходится 86,5 млрд оборота — более 55% рынка онлайн-продаж продуктов питания в России в 2020 году.
Самым быстрорастущим в 2020 году стал «Сбермаркет», оборот которого вырос на 1019% год к году. X5 увеличила онлайн-продажи продуктов питания на 347%, «Утконос» — на 66%, Ozon — на 128%.
Одним из трендов 2020 года стало бурное развитие сервисов экспресс-доставки (до 60 минут), в основном в Москве и Санкт-Петербурге, но уже в 2021 году данная услуга будет доступна во всех крупнейших городах, считают аналитики Infoline.
Помню Галицкий говорил о невыгодности доставки продуктов, но прошло относительно немного времени и это уже тренд.
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