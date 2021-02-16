Ozon учредил микрокредитную компанию Статьи редакции
Планы на неё ритейлер пока не раскрывает.
- ООО «Микрокредитная компания "Озон Кредит"» зарегистрирована 15 февраля, следует из данных «Контур.Фокуса». Её учредители — ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения». В списке видов деятельности — предоставление потребительских кредитов и другие.
- Гендиректор компании — Дмитрий Малютин, который до этого возглавлял НКО «Перспектива» (сервис «ВсеПлатежи»), уточняет «Интерфакс».
- В Ozon рассказали vc.ru, что пока лишь зарегистрировали компанию и теперь займутся вступлением в реестр микрофинансовых организаций. «Число наших партнёров растёт, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности», — добавили в компании.
- У маркетплейса уже есть финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest: он запускался как площадка для вложений физлиц в малый и средний бизнес. С 2021 года сервис отказался от работы с физлицами и стал полностью b2b-платформой. Сейчас займы на ней предоставляют «Открытие», «МТС Банк», финтех-сервисы Simple Finance и «Папа Финанс».
- В феврале 2021 года глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В маркетплейсе объясняли, что банк в том числе поможет улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с ритейлером.
Инвесторам МКК обещают 15-20% возврата инвестиций. Это реально у нас такой рынок бедных?
Люди привыкли жить сначала от зарплаты до зарплаты, а теперь от зарплаты до микрозайма😔
Раньше рассрочку через партнеров реализовывали. Теперь сами будут. По тому же пути идет wildberries.
Все очень просто.
Если посмотреть "историю", то вообще то они уже сами кредитовали \ давали рассрочку.
Но у ЦБ были вопросы к этому процессу, поэтому Озон "формализовал" процесс, через открытие МКК.
Точно будут еще :
- финансовые продукты для b2b
- инвестции для b2c
- привязка лимита МКК с дебетовой картой Озон, чтобы каждый раз пользователя не гонять через процесс анкеты
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