Торговля
Таня Боброва

Ozon учредил микрокредитную компанию Статьи редакции

Планы на неё ритейлер пока не раскрывает.

  • ООО «Микрокредитная компания "Озон Кредит"» зарегистрирована 15 февраля, следует из данных «Контур.Фокуса». Её учредители — ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения». В списке видов деятельности — предоставление потребительских кредитов и другие.
  • Гендиректор компании — Дмитрий Малютин, который до этого возглавлял НКО «Перспектива» (сервис «ВсеПлатежи»), уточняет «Интерфакс».
  • В Ozon рассказали vc.ru, что пока лишь зарегистрировали компанию и теперь займутся вступлением в реестр микрофинансовых организаций. «Число наших партнёров растёт, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности», — добавили в компании.
  • У маркетплейса уже есть финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest: он запускался как площадка для вложений физлиц в малый и средний бизнес. С 2021 года сервис отказался от работы с физлицами и стал полностью b2b-платформой. Сейчас займы на ней предоставляют «Открытие», «МТС Банк», финтех-сервисы Simple Finance и «Папа Финанс».
  • В феврале 2021 года глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В маркетплейсе объясняли, что банк в том числе поможет улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с ритейлером.

#новость #ozon

1343 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Alexey Bo

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О, ждём новых статей на vc - "как ozon-микрозайм меня нае..."

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Константин Полухтин

0

Инвесторам МКК обещают 15-20% возврата инвестиций. Это реально у нас такой рынок бедных?

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Вячеслав Быков

Константин
4

Люди привыкли жить сначала от зарплаты до зарплаты, а теперь от зарплаты до микрозайма😔

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Служебный Макс

Вячеслав
2

От микрозайма к микрозайму

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Natalia Kochesheva

Константин
0

Бедных и глупых(

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Дмитрий Морковкин

1

Раньше рассрочку через партнеров реализовывали. Теперь сами будут. По тому же пути идет wildberries. 

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Murat Oshroev

0

Полагаю, что они решили финить поставщиков 

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Dmitry Gluschenko

0

Все очень просто.
Если посмотреть "историю", то вообще то они уже сами кредитовали \ давали рассрочку.
Но у ЦБ были вопросы к этому процессу, поэтому Озон "формализовал" процесс, через открытие МКК.
Точно будут еще :
- финансовые продукты для b2b 
- инвестции для b2c
- привязка лимита МКК с дебетовой картой Озон, чтобы каждый раз пользователя не гонять через процесс анкеты 

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shtir

0

Надеялся что хоть кто то купит Qiwi (гиви)...

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