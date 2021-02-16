«Яндекс» впервые раскрыл годовой оборот бизнеса по доставке продуктов из магазинов — 24 млрд рублей Статьи редакции
В 2021 году компания планирует инвестировать $400-500 млн в grocery-направления.
Grocery-бизнес «Яндекса» включает сервис экспресс-доставки еды «Лавка», доставку «Еды» из ритейла, а также продукты и товары повседневного спроса из «Маркета».
По итогам 2020 года оборот (GMV) сегмента вырос на 366% и составил 24 млрд рублей, рассказал гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко на звонке с аналитиками после годовой отчётности компании. В сегмент «Такси» входит в том числе «Еда» и «Лавка».
«Яндекс» уже интегрирует «Маркет» со своими фудтех-сервисами: например, в 2020 году запустил доставку из интернет-магазинов через «Лавки». Услуга уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, уточнили vc.ru в компании. В будущем «Яндекс» планирует разместить витрину «Лавки» на «Маркете» для продажи продуктов.
По данным аналитиков Infoline, в 2020 году онлайн-продажи продовольственных товаров в России выросли более чем в 3,5 раза и превысили 155 млрд рублей. При этом более 55% рынка приходится на X5 Retail Group, «Сбермаркет», «Утконос», «Вкусвилл» и Ozon.
С одной стороны - доставка это удобно. С другой - создаются какие-то ложные, низкоквалифицированные рабочие места, которые не создают добавочную стоимость. Вот говорят, что на стройку не хватает рабочих, так конечно, все в доставку пошли.
Это кому они не создают добавочную стоимость?
Они не создают из глины кирпич, или из кирпича - дом. Я про такую стоимость.
Скоро на Яндекс.Маркете: из-за повышенного спроса вынуждены повышать цены на товар :)
Получается, Infoline не заметил или не учел обороты сервисов Яндекса. Иначе они бы были первыми в рейтинге: https://vc.ru/trade/209423-infoline-bolee-55-rossiyskogo-rynka-onlayn-prodazh-produktov-prihoditsya-na-pyat-igrokov
А почему директор Такси рассказывает как дела в Лавке?
Красильщик (это фамилия) чем там занимается? Снова загрустил и пакует чемоданы куда-то ещё?
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