В 2021 году компания планирует инвестировать $400-500 млн в grocery-направления.

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Grocery-бизнес «Яндекса» включает сервис экспресс-доставки еды «Лавка», доставку «Еды» из ритейла, а также продукты и товары повседневного спроса из «Маркета».

По итогам 2020 года оборот (GMV) сегмента вырос на 366% и составил 24 млрд рублей, рассказал гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко на звонке с аналитиками после годовой отчётности компании. В сегмент «Такси» входит в том числе «Еда» и «Лавка».

Подход «Яндекса» к рынку grocery выходит за рамки просто «Лавки» и направления доставки продуктов в «Еде». Значимая часть GMV нашего маркетплейса «Маркет» приходится на категорию FMCG (быстро оборачиваемые потребительские товары). Таким образом, внутри компании мы начали рассматривать все наши инициативы в сфере grocery в связке трёх сервисов. Даниил Шулейко гендиректор «Яндекс.Такси»

«Яндекс» уже интегрирует «Маркет» со своими фудтех-сервисами: например, в 2020 году запустил доставку из интернет-магазинов через «Лавки». Услуга уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, уточнили vc.ru в компании. В будущем «Яндекс» планирует разместить витрину «Лавки» на «Маркете» для продажи продуктов.