Торговля
Таня Боброва

«Яндекс» впервые раскрыл годовой оборот бизнеса по доставке продуктов из магазинов — 24 млрд рублей Статьи редакции

В 2021 году компания планирует инвестировать $400-500 млн в grocery-направления.

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Grocery-бизнес «Яндекса» включает сервис экспресс-доставки еды «Лавка», доставку «Еды» из ритейла, а также продукты и товары повседневного спроса из «Маркета».

По итогам 2020 года оборот (GMV) сегмента вырос на 366% и составил 24 млрд рублей, рассказал гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко на звонке с аналитиками после годовой отчётности компании. В сегмент «Такси» входит в том числе «Еда» и «Лавка».

Подход «Яндекса» к рынку grocery выходит за рамки просто «Лавки» и направления доставки продуктов в «Еде». Значимая часть GMV нашего маркетплейса «Маркет» приходится на категорию FMCG (быстро оборачиваемые потребительские товары). Таким образом, внутри компании мы начали рассматривать все наши инициативы в сфере grocery в связке трёх сервисов.

Даниил Шулейко
гендиректор «Яндекс.Такси»

«Яндекс» уже интегрирует «Маркет» со своими фудтех-сервисами: например, в 2020 году запустил доставку из интернет-магазинов через «Лавки». Услуга уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, уточнили vc.ru в компании. В будущем «Яндекс» планирует разместить витрину «Лавки» на «Маркете» для продажи продуктов.

По данным аналитиков Infoline, в 2020 году онлайн-продажи продовольственных товаров в России выросли более чем в 3,5 раза и превысили 155 млрд рублей. При этом более 55% рынка приходится на X5 Retail Group, «Сбермаркет», «Утконос», «Вкусвилл» и Ozon.

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vc.ru

#новость #яндекс #яндекседа #яндекславка

9 9 комментариев
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Сергей Подгорный

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С одной стороны - доставка это удобно. С другой - создаются какие-то ложные, низкоквалифицированные рабочие места, которые не создают добавочную стоимость. Вот говорят, что на стройку не хватает рабочих,  так конечно, все в доставку пошли.

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Тимофей Чекулаев

Сергей
5

Это кому они не создают добавочную стоимость? 

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Pavel Ivanov

Тимофей
0

Сергею

Ответить

Сергей Подгорный

Тимофей
0

Они не создают из глины кирпич, или из кирпича - дом. Я про такую стоимость.

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Vasya Aksyonov

Сергей
0

То есть услуги по-вашему это какая-то недообласть экономики?

Ответить

Владимир Новиков

2

Скоро на Яндекс.Маркете: из-за повышенного спроса вынуждены повышать цены на товар :)

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Степан Воронцов

Владимир
1

так вроде так это везде и работает 🤔

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Александр Мальцев

0

Получается, Infoline не заметил или не учел обороты сервисов Яндекса. Иначе они бы были первыми в рейтинге: https://vc.ru/trade/209423-infoline-bolee-55-rossiyskogo-rynka-onlayn-prodazh-produktov-prihoditsya-na-pyat-igrokov

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From Siberia to London

0

А почему директор Такси рассказывает как дела в Лавке?
Красильщик (это фамилия) чем там занимается? Снова загрустил и пакует чемоданы куда-то ещё?

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