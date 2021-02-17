Ozon отчитался о росте оборота на 140% за год — до 195 млрд рублей Статьи редакции
Компания планирует выпустить в феврале конвертируемые облигации на $650 млн с погашением в 2026 году.
Ozon объявил предварительные операционные результаты за четвёртый квартал и 2020 год, рассказали vc.ru в компании. Аудированные финансовые результаты за полный год компания планирует опубликовать 30 марта.
- Оборот Ozon (GMV, включая услуги — общая стоимость заказов, размещённых на платформе Ozon, а также выручка от услуг, оказанных клиентам и продавцам, например, услуги рекламной платформы Ozon и прочее) в четвёртом квартале вырос на 140% год к году и превысил 74 млрд рублей.
- За год оборот вырос более чем на 140%, превысив 195 млрд рублей. Рост связан с активным развитием платформы маркетплейса, ростом частоты заказов, ускорением региональных продаж и развитием финтех-сервисов.
- Количество выполненных заказов в четвёртом квартале выросло на 137%, до 29,6 млн, за год — на 132% и достигло 73,9 млн.
- Доля оборота от продаж товаров продавцов маркетплейса в общем обороте компании в четвёртом квартале достигла 52%, увеличившись вдвое с 26% в 2019 году. За год показатель достиг 48%. Это связано со значительным ростом числа продавцов, говорят в компании.
- В четвёртом квартале Ozon отчитался о положительной динамике операционного денежного потока, а по итогам года вышел на безубыточность. В компании связывают это с ростом объема продаж и благоприятной динамикой оборотного капитала.
- Ozon впервые за 20 лет отчитался о безубыточности — до этого компания оставалась убыточной, писал The Bell.
- В ноябре 2020 года интернет-магазин Ozon провёл IPO и привлёк $1,2 млрд.
Ozon планирует выпустить в феврале конвертируемые облигации на $650 млн с погашением в 2026 году, рассказали в компании. Привлечённые средства компания использует для органического роста, стратегических инвестиций и выхода на новые вертикали.
Всё-таки интересно, как работает рынок. Онлайн-бизнесы X5 тоже хорошо выросли — на 350%, до 22 млрд ₽ / 8 млн заказов:
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/421193-vladelec-pyaterochki-otchitalsya-o-godovom-roste-oborota-onlayn-biznesov
При этом весь оборот X5 на порядок больше Озона — около 2 трлн ₽.
Однако рынок оценивает весь бизнес Ozon дороже всего бизнеса X5 — видимо, потому, что онлайн-составляющая у Ozon больше в 10 раз.
То есть мультипликатор в оценке интернет-магазина и обычного, при одинаковых оборотах — 10X в пользу онлайн.
Если ОЗОН стал прибыльным в 2020, то это сенсация и он еще подорожает. За первые три квартала 2020 у них был убыток 12 миллиардов. https://vc.ru/trade/173167-v-blizhayshey-perspektive-my-prodolzhim-nesti-ubytki-iz-za-investiciy-v-rost-glavnoe-iz-prospekta-ozon-k-ipo
Стоит мужик на улице и продает рубли. Просит за один рубль 98 копеек.
Очередь страшная. Подходит второй мужик и говорит:
- Че делаешь?
- Рубль за 98 копеек продаю.
- А смысл? Прибыль-то где?
- Прибыль? Прибыль... хрен ее знает, но оборот бешеный.
Ну, если он берёт 98 копеек сейчас, а вместо них даёт расписку, что рубль вернёт через полгода, то вполне себе классный бизнес.
Показатели растут, а поддержка поставщиков на уровне прошлого года. Поддержка признала, что проблема на их стороне и после этого тишина, товары не продаются, т.к. у них задублировались ID товаров. Уже неделю жду ответа и каждый раз сотрудники поддержки понимают мое беспокойство и желают успешных продаж. Отношение к постащикам не меняется.
Держитесь там! Понимаем ваше беспокойство и желаем успешных продаж на площадке!
Александр, добрый день! Я из Ozon Marketplace. По обращению #1562713 — отправили запрос на склад для уточнения. Продублирую коллегам суть, проследим за решением, и постараемся ускориться.
А поддержка как была говном, так и остается...
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