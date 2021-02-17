2020 стал очень важным годом и определил ключевые векторы нашего развития на ближайшее будущее. В ноябре состоялось успешное первичное размещение акций Ozon на бирже Nasdaq, и конечно, перед нашими инвесторами мы несем ответственность за стабильный рост бизнеса.

Катализаторы этого роста мы видим не только в нашем основном бизнесе — росте маркетплейса, экспансии логистики и развитии ИТ-платформ — но и в развитии дополнительных продуктов и услуг для наших партнёров и покупателей, в частности финансовых сервисов.