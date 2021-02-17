Компания заложила в площадку 2 млрд рублей инвестиций на 2020-2021 годы.

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По итогам 2020 года количество локальных продавцов на AliExpress Russia составило 35 тысяч — на них приходится 25% оборота платформы, рассказали vc.ru в компании.

Ежемесячная аудитория активных пользователей в России достигла 29,1 млн человек, ежедневная — около 8,8 млн человек. По итогам 2020 года у площадки порядка 61 млн зарегистрированных пользователей, которые воспользовались маркетплейсом.

В декабре 2019 года AliExpress Russia раскрыла первые результаты партнёрства с Mail.ru Group. Число пользователей достигло 24,9 млн в месяц, а на локальных продавцов приходилось 15% от общих продаж.

Кроме того, платформа отчиталась, что средний срок доставки товаров из Китая на AliExpress снизился вдвое — до 15 дней. В компании утверждают, что сократить время доставки помог запущенный в 2020 году сервис Plus с доставкой за 14 дней.

По данным компании, к AliExpress Plus подключено более 56 тысяч продавцов из России, Китая и других стран, а общий оборот сервиса составляет около 38% от общего оборота компании.

Площадка заложила около 2 млрд рублей инвестиций на 2020-2021 годы в проекты по субсидированию локальных продавцов, например, в кампанию по обнулению комиссии. Эти деньги — часть стратегии по локализации AliExpress Russia, говорят в компании.