Торговля
Евгения Евсеева

Доля российских продавцов достигла четверти в обороте AliExpress Russia — за год она выросла на 10% Статьи редакции

Компания заложила в площадку 2 млрд рублей инвестиций на 2020-2021 годы.

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По итогам 2020 года количество локальных продавцов на AliExpress Russia составило 35 тысяч — на них приходится 25% оборота платформы, рассказали vc.ru в компании.

Ежемесячная аудитория активных пользователей в России достигла 29,1 млн человек, ежедневная — около 8,8 млн человек. По итогам 2020 года у площадки порядка 61 млн зарегистрированных пользователей, которые воспользовались маркетплейсом.

В декабре 2019 года AliExpress Russia раскрыла первые результаты партнёрства с Mail.ru Group. Число пользователей достигло 24,9 млн в месяц, а на локальных продавцов приходилось 15% от общих продаж.

Кроме того, платформа отчиталась, что средний срок доставки товаров из Китая на AliExpress снизился вдвое — до 15 дней. В компании утверждают, что сократить время доставки помог запущенный в 2020 году сервис Plus с доставкой за 14 дней.

По данным компании, к AliExpress Plus подключено более 56 тысяч продавцов из России, Китая и других стран, а общий оборот сервиса составляет около 38% от общего оборота компании.

Площадка заложила около 2 млрд рублей инвестиций на 2020-2021 годы в проекты по субсидированию локальных продавцов, например, в кампанию по обнулению комиссии. Эти деньги — часть стратегии по локализации AliExpress Russia, говорят в компании.

Mail.ru Group, Alibaba, РФПИ и «Мегафон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Russia в октябре 2019 года.

#новость #aliexpress

15 15 комментариев
5
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Aleksey Bobkov

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Российские продавцы это перекупы местные?
@Денис Демидов нужен комментарий

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Денис Демидов

Aleksey
4

Они самые, гнусные спекулянты, ОБХС на них нет.
PS Я в их числе, али мне дает уже 20% всех заказов.

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Aleksey Bobkov

Денис
7

PS Я в их числе, али мне дает уже 20% всех заказов.

Ответить

Денис Демидов

Aleksey
0

Мой враг не алиэкспресс, а неравные условия, которые имеют китайские продавцы на али не платя налоги в РФ.  
Примкнул, это если бы я склад в Китае открыл, чтобы налоги не платить.
Как знать, тот факт, что российские продавцы это уже четверть, может в этом есть и моя заслуга.

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Aleksey Bobkov

Денис
0

и ты брут, тут должна быть принципиальная позиция ¯\_(ツ)_/¯

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Денис Демидов

Aleksey
1

Позиция осталась, кроссбордер это зло, не важно али, jd или joom.

Ответить

Сергей Ермилов

Денис
0

Почему не открыл?

Ответить

Денис Демидов

Сергей
0

Бабло закончилось.

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Arkadiy K

0

Лучше бы долю российских товаров сказали.

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Aleksey Bobkov

Arkadiy
2

каких ещё российских товаров?

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Денис Демидов

Aleksey
3

На самом деле (с)
Таких не мало, просто российские производитель привык под импорт косить, так как для отечественного покупателя, русское значит говно.
Вот 100% российские марки с производством в РФ только в моем ассортименте:
Starline, Pandora, Multitronics, Seintex, Zont, Spark, Tplus, Автофон.
Еще много таких у которые разработка в РФ (настоящая, а не просто шильдик), а производство в Китае, типа Berkut,  Scher-Khan, Street Storm и др.

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Mike Tat

Arkadiy
0

 Если я правильно понимаю около нуля.
https://www.rbc.ru/business/11/02/2021/6022736a9a79476dba348b96

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Денис Демидов

Mike
0

Там речь про одежду, я на али довольно успешно продаю тот же starline - 100% российский бренд с полноценным производством в РФ.

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Mike Tat

Денис
0

 Это круто

Касательно StarLine.
У меня вроде именно эта сигналка. Сдуру купил со спутниковой нагивацией за 25 к в 2015.
Все эти сигналки так или иначе конфликтуют со штатной сигналкой.
Я как-то раз неудачно закрыл дверь багажника. Она недозакрылась и тут началось.
В общем 2 часа машина орала и я выключить не смог, пока не добрался до ноута и через приложение не вырубил.
Чтобы я еще раз поставил сигналку. Штатной более чем достаточно.
А если боитесь за машину, лучше механическую на руль.

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Nikolay Belousov

0

Кто-нибудь напишите выручку и GMV компании AliExpress Россия. Ничего не понятно из пресс-релиза.

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