Доля российских продавцов достигла четверти в обороте AliExpress Russia — за год она выросла на 10% Статьи редакции
Компания заложила в площадку 2 млрд рублей инвестиций на 2020-2021 годы.
По итогам 2020 года количество локальных продавцов на AliExpress Russia составило 35 тысяч — на них приходится 25% оборота платформы, рассказали vc.ru в компании.
Ежемесячная аудитория активных пользователей в России достигла 29,1 млн человек, ежедневная — около 8,8 млн человек. По итогам 2020 года у площадки порядка 61 млн зарегистрированных пользователей, которые воспользовались маркетплейсом.
В декабре 2019 года AliExpress Russia раскрыла первые результаты партнёрства с Mail.ru Group. Число пользователей достигло 24,9 млн в месяц, а на локальных продавцов приходилось 15% от общих продаж.
Кроме того, платформа отчиталась, что средний срок доставки товаров из Китая на AliExpress снизился вдвое — до 15 дней. В компании утверждают, что сократить время доставки помог запущенный в 2020 году сервис Plus с доставкой за 14 дней.
По данным компании, к AliExpress Plus подключено более 56 тысяч продавцов из России, Китая и других стран, а общий оборот сервиса составляет около 38% от общего оборота компании.
Площадка заложила около 2 млрд рублей инвестиций на 2020-2021 годы в проекты по субсидированию локальных продавцов, например, в кампанию по обнулению комиссии. Эти деньги — часть стратегии по локализации AliExpress Russia, говорят в компании.
Mail.ru Group, Alibaba, РФПИ и «Мегафон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Russia в октябре 2019 года.
Российские продавцы это перекупы местные?
@Денис Демидов нужен комментарий
Они самые, гнусные спекулянты, ОБХС на них нет.
PS Я в их числе, али мне дает уже 20% всех заказов.
PS Я в их числе, али мне дает уже 20% всех заказов.
Мой враг не алиэкспресс, а неравные условия, которые имеют китайские продавцы на али не платя налоги в РФ.
Примкнул, это если бы я склад в Китае открыл, чтобы налоги не платить.
Как знать, тот факт, что российские продавцы это уже четверть, может в этом есть и моя заслуга.
и ты брут, тут должна быть принципиальная позиция ¯\_(ツ)_/¯
Почему не открыл?
Лучше бы долю российских товаров сказали.
каких ещё российских товаров?
На самом деле (с)
Таких не мало, просто российские производитель привык под импорт косить, так как для отечественного покупателя, русское значит говно.
Вот 100% российские марки с производством в РФ только в моем ассортименте:
Starline, Pandora, Multitronics, Seintex, Zont, Spark, Tplus, Автофон.
Еще много таких у которые разработка в РФ (настоящая, а не просто шильдик), а производство в Китае, типа Berkut, Scher-Khan, Street Storm и др.
Если я правильно понимаю около нуля.
https://www.rbc.ru/business/11/02/2021/6022736a9a79476dba348b96
Там речь про одежду, я на али довольно успешно продаю тот же starline - 100% российский бренд с полноценным производством в РФ.
Это круто
Касательно StarLine.
У меня вроде именно эта сигналка. Сдуру купил со спутниковой нагивацией за 25 к в 2015.
Все эти сигналки так или иначе конфликтуют со штатной сигналкой.
Я как-то раз неудачно закрыл дверь багажника. Она недозакрылась и тут началось.
В общем 2 часа машина орала и я выключить не смог, пока не добрался до ноута и через приложение не вырубил.
Чтобы я еще раз поставил сигналку. Штатной более чем достаточно.
А если боитесь за машину, лучше механическую на руль.
Кто-нибудь напишите выручку и GMV компании AliExpress Россия. Ничего не понятно из пресс-релиза.
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