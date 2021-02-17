Владелец «Пятёрочек» запустит подписку на свои сервисы под рабочим названием «Пакет» Статьи редакции
Она будет стоить от 199 рублей в месяц, пишет Forbes. В X5 Retail Group заявили, что окончательная концепция ещё не утверждена.
Проект презентовали сотрудникам директор X5 ID Евгений Галимский и начальник управления продуктом «Подписка» Андрей Кузеев на закрытой онлайн-встрече. Один из предложенный слоганов подписки «“Пакет” брать будете?», пишет Forbes со ссылкой на материалы презентации.
- Согласно материалам, X5 Retail Group планирует предлагать персональные скидки в сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток», онлайн-сервисе «Перекрёсток Впрок», доставках «Быстро» и «Около».
- Размер скидок будет зависеть от товаров и в среднем составит до 10%, уточняет издание. Бонусы будут суммироваться со скидками по карте лояльности.
- Ритейлер также планирует привлекать партнёров и предлагать скидки на их услуги, например в химчистках, пишет Forbes.
- X5 Retail Group планирует предложить подписку «Пакет» клиентам, сумма покупок которых по карте лояльности превышает 7000 рублей в месяц, следует из презентации.
- Подписка будет стоить от 199 до 499 рублей в месяц, пишет издание. Сервис планируют запустить в мае 2021 года.
В X5 Retail Group уточнили Forbes, что «Пакет» — одна из рабочих моделей, которая пока не утверждена. Никаких решений по названию и бренду подписки на данном этапе пока нет, есть несколько вариантов и креативных концепций, добавили в компании.
- Основной задачей для X5 Retail Group станет необходимость убедить пользователя платить за подписку, считает гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров: «Важно, какие ещё дополнительные сервисы предложит ритейлер».
- Бурмистров полагает, что подписка позволит X5 увеличить частоту покупок и средний чек по всем сетям и сервисам компании. По итогам 2020 года средний чек в сетях группы составил 427,6 рублей (+11,2%). Рост выручки цифровых сервисов компании — почти в пять раз, до 20,1 млрд рублей.
- В декабре подписку запустил «Вкусвилл»: подписка даёт скидку 10% на 30 дней на все покупки в магазинах сети и онлайн-заказы. Она стоит 490 рублей.
Теперь если на вопрос "пакет нужен?" ответишь "да", у тебя активируется подписка?
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