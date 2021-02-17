Торговля
Таня Боброва

Владелец «Пятёрочек» запустит подписку на свои сервисы под рабочим названием «Пакет» Статьи редакции

Она будет стоить от 199 рублей в месяц, пишет Forbes. В X5 Retail Group заявили, что окончательная концепция ещё не утверждена.

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Проект презентовали сотрудникам директор X5 ID Евгений Галимский и начальник управления продуктом «Подписка» Андрей Кузеев на закрытой онлайн-встрече. Один из предложенный слоганов подписки «“Пакет” брать будете?», пишет Forbes со ссылкой на материалы презентации.

  • Согласно материалам, X5 Retail Group планирует предлагать персональные скидки в сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток», онлайн-сервисе «Перекрёсток Впрок», доставках «Быстро» и «Около».
  • Размер скидок будет зависеть от товаров и в среднем составит до 10%, уточняет издание. Бонусы будут суммироваться со скидками по карте лояльности.
  • Ритейлер также планирует привлекать партнёров и предлагать скидки на их услуги, например в химчистках, пишет Forbes.
  • X5 Retail Group планирует предложить подписку «Пакет» клиентам, сумма покупок которых по карте лояльности превышает 7000 рублей в месяц, следует из презентации.
  • Подписка будет стоить от 199 до 499 рублей в месяц, пишет издание. Сервис планируют запустить в мае 2021 года.
Forbes

В X5 Retail Group уточнили Forbes, что «Пакет» — одна из рабочих моделей, которая пока не утверждена. Никаких решений по названию и бренду подписки на данном этапе пока нет, есть несколько вариантов и креативных концепций, добавили в компании.

Сейчас мы находимся в стадии R&D (Research and Discovery), подбираем и пилотируем наиболее интересные форматы для клиентов, те, что дадут им дополнительные преимущества от использования наших услуг и сервисов. Никаких решений по моделям подписки еще нет, так как впереди еще этап MVP, затем пилотирования наиболее удачных моделей.

X5 Retail Group
  • Основной задачей для X5 Retail Group станет необходимость убедить пользователя платить за подписку, считает гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров: «Важно, какие ещё дополнительные сервисы предложит ритейлер».
  • Бурмистров полагает, что подписка позволит X5 увеличить частоту покупок и средний чек по всем сетям и сервисам компании. По итогам 2020 года средний чек в сетях группы составил 427,6 рублей (+11,2%). Рост выручки цифровых сервисов компании — почти в пять раз, до 20,1 млрд рублей.
  • В декабре подписку запустил «Вкусвилл»: подписка даёт скидку 10% на 30 дней на все покупки в магазинах сети и онлайн-заказы. Она стоит 490 рублей.

#новость #x5retailgroup

2 2 комментария
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Uncle Party-Farter

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Теперь если на вопрос "пакет нужен?" ответишь "да", у тебя активируется подписка?

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Д Хб

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«Владелец» точно уместно в названии? 

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