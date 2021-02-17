Сейчас мы находимся в стадии R&D (Research and Discovery), подбираем и пилотируем наиболее интересные форматы для клиентов, те, что дадут им дополнительные преимущества от использования наших услуг и сервисов. Никаких решений по моделям подписки еще нет, так как впереди еще этап MVP, затем пилотирования наиболее удачных моделей.