Это проявление борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, считают в «СберЕаптеке».

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Российская ассоциация аптечных сетей (РААС, включает крупнейших игроков рынка) считает, что интернет-аптека «СберЕаптека» и сеть «Здоров.ру» занимаются онлайн-торговлей рецептурными препаратами, что запрещено по закону. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление, скриншоты с сайтов и чеки, полученные при доставке.

В РААС подтвердили отправку жалобу, в Генпрокуратуре сообщили, что зарегистрировали её.

Согласно информации на чеках, заказы, сделанные в обеих компаниях, были получены в конце января 2021 года. В «СберЕаптеке» ассоциация дважды делала заказ: первый раз курьер привёз только безрецептурные препараты. Во второй раз заказ был получен полностью.

В пользовательском соглашении есть пункт, согласно которому при заказе рецептурных лекарств потребитель должен предоставить рецепт в момент совершения покупки и передать его представителю компании, отмечают в РААС. В организации считают, что так аптека перекладывает возможные риски на покупателя.

В «СберЕаптеке» опровергли информацию РААС. «Думаю, что это обращение — острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям», — заявил изданию основатель и глава сервиса Антон Буздалин. Комментарии «Здоров.ру» газета получить не смогла.

Сами «Ведомости» не смогли оформить доставку рецептурных лекарств у обеих компаний: такая услуга на момент написания материала отсутствовала.