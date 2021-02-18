Крупные аптечные сети пожаловались на «СберЕаптеку» в Генпрокуратуру из-за онлайн-продажи рецептурных лекарств Статьи редакции
Это проявление борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, считают в «СберЕаптеке».
Российская ассоциация аптечных сетей (РААС, включает крупнейших игроков рынка) считает, что интернет-аптека «СберЕаптека» и сеть «Здоров.ру» занимаются онлайн-торговлей рецептурными препаратами, что запрещено по закону. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление, скриншоты с сайтов и чеки, полученные при доставке.
В РААС подтвердили отправку жалобу, в Генпрокуратуре сообщили, что зарегистрировали её.
Согласно информации на чеках, заказы, сделанные в обеих компаниях, были получены в конце января 2021 года. В «СберЕаптеке» ассоциация дважды делала заказ: первый раз курьер привёз только безрецептурные препараты. Во второй раз заказ был получен полностью.
В пользовательском соглашении есть пункт, согласно которому при заказе рецептурных лекарств потребитель должен предоставить рецепт в момент совершения покупки и передать его представителю компании, отмечают в РААС. В организации считают, что так аптека перекладывает возможные риски на покупателя.
В «СберЕаптеке» опровергли информацию РААС. «Думаю, что это обращение — острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям», — заявил изданию основатель и глава сервиса Антон Буздалин. Комментарии «Здоров.ру» газета получить не смогла.
Сами «Ведомости» не смогли оформить доставку рецептурных лекарств у обеих компаний: такая услуга на момент написания материала отсутствовала.
- «Сбербанк» и «Р-Фарм» договорились о покупке 90% интернет-аптеки «Еаптека» в октябре 2020 года. В рамках сделки «Сбер» инвестировал 5,7 млрд рублей. 10% осталось у Антона Буздалина.
- Как пишут «Ведомости», «СберЕаптека» — второй по объёмам продаж онлайн-сервис для заказа лекарств после «Аптека.ру». Компания работает в 70 городах, её ассортимент насчитывает около 70 тысяч позиций.
- «Здоров.ру», по данным DSM Group за девять месяцев 2020 года, включала 90 точек. За этот период продажи компании составили 11,6 млрд рублей, доля рынка – 1,1%, пишет газета.
- Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года.
"Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", - ответили в банке
Путиномика как она есть, сберу можно класть на законы, Усманову на налоги.
Так крупные аптечные сети сами с удовольствием продадут всё что угодно, ещё и допов докинут, чё-то флешбеки прям из новости про дилеров автомобилей))
В каком отделении рецептурные препараты без рецепта покупали, туда и жалуйтесь.
Заказывал там рецептурное - доставка и получение строго в аптеке. Скорее всего просто косяк классификации конкретного препа.
Да, но при получении у меня 2 раза рецепт в аптеке не спросили. Выдали - и всё.
У меня тоже. Правда это делает 90% аптек в случае относительно безобидных препов. А то такими темпами скоро йод с зеленкой будут по рецепту отпускать.
СберЕАптека %) сберегательная электронная аптека, это сюрреализм.
Кстати, хорошая мысль, учитывая, как дорожает фарма. Покупаешь 100 таблеток сейчас и оставляешь их на депозите. Через год у тебя 110 таблеток :).
В «СберЕаптеке»
Ну и название
Ответ Буздалина просто потрясающий. Ни слова по существу - было, не было, просто вы все гондоны, а я клёвый.
Покупала на днях в здоров.ру рецептурный препарат, только самовывоз, обязательно вызванивали и уточняли наличие рецепта. Может сбой? 🤔
Про сбер, ну...😒 в группе ВК можно увидеть недовольных покупателей и довольно много.
Блоги компаний
Показать еще