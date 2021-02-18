Торговля
Таня Боброва

Крупные аптечные сети пожаловались на «СберЕаптеку» в Генпрокуратуру из-за онлайн-продажи рецептурных лекарств Статьи редакции

Это проявление борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, считают в «СберЕаптеке».

21 21 комментарий
1561 просмотров

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС, включает крупнейших игроков рынка) считает, что интернет-аптека «СберЕаптека» и сеть «Здоров.ру» занимаются онлайн-торговлей рецептурными препаратами, что запрещено по закону. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление, скриншоты с сайтов и чеки, полученные при доставке.

В РААС подтвердили отправку жалобу, в Генпрокуратуре сообщили, что зарегистрировали её.

Согласно информации на чеках, заказы, сделанные в обеих компаниях, были получены в конце января 2021 года. В «СберЕаптеке» ассоциация дважды делала заказ: первый раз курьер привёз только безрецептурные препараты. Во второй раз заказ был получен полностью.

В пользовательском соглашении есть пункт, согласно которому при заказе рецептурных лекарств потребитель должен предоставить рецепт в момент совершения покупки и передать его представителю компании, отмечают в РААС. В организации считают, что так аптека перекладывает возможные риски на покупателя.

В «СберЕаптеке» опровергли информацию РААС. «Думаю, что это обращение — острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям», — заявил изданию основатель и глава сервиса Антон Буздалин. Комментарии «Здоров.ру» газета получить не смогла.

Сами «Ведомости» не смогли оформить доставку рецептурных лекарств у обеих компаний: такая услуга на момент написания материала отсутствовала.

  • «Сбербанк» и «Р-Фарм» договорились о покупке 90% интернет-аптеки «Еаптека» в октябре 2020 года. В рамках сделки «Сбер» инвестировал 5,7 млрд рублей. 10% осталось у Антона Буздалина.
  • Как пишут «Ведомости», «СберЕаптека» — второй по объёмам продаж онлайн-сервис для заказа лекарств после «Аптека.ру». Компания работает в 70 городах, её ассортимент насчитывает около 70 тысяч позиций.
  • «Здоров.ру», по данным DSM Group за девять месяцев 2020 года, включала 90 точек. За этот период продажи компании составили 11,6 млрд рублей, доля рынка – 1,1%, пишет газета.
  • Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года.

#новость #сбереаптека #аптеки

21 21 комментарий
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0435\u0430\u043f\u0442\u0435\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043f\u0442\u0435\u043a\u0438"], "comments": 21, "likes": 5, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 210368, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Feb 2021 11:38:10 +0300", "is_special": false }
Создать объявление Отключить рекламу
Техника
Как найти скрытую камеру в съемной квартире или номере отеля
Airbnb и его аналоги решают множество проблем со съемом жилья. Но такая аренда подразумевает и некоторые риски…
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Airat Kafman

14

"Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", - ответили в банке

Ответить

Денис Демидов

Airat
0

Путиномика как она есть, сберу можно класть на законы, Усманову на налоги.

Ответить

Артём Сергеевич

5

Так крупные аптечные сети сами с удовольствием продадут всё что угодно, ещё и допов докинут, чё-то флешбеки прям из новости про дилеров автомобилей))

Ответить

Marat Yansaitov

2

В каком отделении рецептурные препараты без рецепта покупали, туда и жалуйтесь.

Ответить

Arsenii Kirsanov

1

Заказывал там рецептурное - доставка и получение строго в аптеке. Скорее всего просто косяк классификации конкретного препа.

Ответить

Кобзон Хиггса

Arsenii
2

Да, но при получении у меня 2 раза рецепт в аптеке не спросили. Выдали - и всё.

Ответить

Arsenii Kirsanov

Кобзон
2

У меня тоже. Правда это делает 90% аптек в случае относительно безобидных препов. А то такими темпами скоро йод с зеленкой будут по рецепту отпускать.

Ответить

Даниил Лепетков

Кобзон
0

Абсолютно то же самое!

Ответить

Voin Mraka

1

СберЕАптека %) сберегательная электронная аптека, это сюрреализм.

Ответить

Борис Б

Voin
0

Более чем уверен, что это временное название, чтобы текущие пользователи привыкли к тому, что она теперт принадлежит Сберу. Потом плавно и логично поменяют на Сбер Аптеку.

Ответить

Вася Пражкин

Voin
0

Кстати, хорошая мысль, учитывая, как дорожает фарма. Покупаешь 100 таблеток сейчас и оставляешь их на депозите. Через год у тебя 110 таблеток :).

Ответить

Виктор Булов

1

В «СберЕаптеке»

Ну и название

Ответить

Игорь Крафт

Виктор
0

Название отстой реально ...

Ответить

Анастасия Данилова

1

Т.к я могла там заказать без рецепта?!

Ответить

Станислав Галушка

0

Приплыли, добрались до нее всё-таки(
Проблем то больше нет.

Ответить

Sergey Vasiliev

0

Набигдатили, уберите 

Ответить

Maxim Petrukhin

0

Ответ Буздалина просто потрясающий. Ни слова по существу - было, не было, просто вы все гондоны, а я клёвый. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
0

Именно этому их и учат :)

Ответить

Lidiya Motuz

0

Покупала на днях в здоров.ру рецептурный препарат, только самовывоз, обязательно вызванивали и уточняли наличие рецепта. Может сбой? 🤔

Про сбер, ну...😒 в группе ВК можно увидеть недовольных покупателей и довольно много.

Ответить

Айдар Сыдыкбеков

0

Этот Сбербанк уже достал во все дыры лезет 😡

Ответить

Олег-Юрьевич Чегин

0

СберЁптека

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Яндекс.Дзен снял ролик про боли маркетологов. И он всё не заканчивается и не заканчивается
Дисклеймерам, конфколлам и тётенькам в шапках на фокус-группах тоже досталось.
1
Skillbox
Подписан
Отписаться
Skillbox — в топе лучших работодателей 2020 года
Компания Skillbox впервые появилась в Рейтинге работодателей, который ежегодно составляет крупнейшая российская платфор…
1
Qlik
Подписан
Отписаться
Интервью с Кристофером Брэдли – одним из авторов DAMA DMBOK
Кристофер Брэдли – специалист по информационной стратегии с более чем 40-летним опытом работы в сфере управления данным…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Алмаз Хамидуллин
за день
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты
Дюша Метёлкин
за неделю
Подождите. Но ведь только вчера все писали, какой Тиньков розовый единорог. Как же так? Ну ведь не могут же они просто так взять деньги и не вернуть?  Сколько вам заплатили за грязную клевету? Вы из Сбербанка? Вы…
Тинькофф списал 30000 со счета ИП и уже почти месяц не может ответить, за что

Комментарии

Олег-Юрьевич Чегин

Крупные аптечные сети…

Вася Пражкин

Крупные аптечные сети…

Евгений Новожилов

Стремление быть как Европа и в…

Месье Никита

Разница между видео за 1 500…

Я не скажу свое…

Белорусские ИТ-компании стали…

Bulat Ziganshin

Белорусские ИТ-компании стали…

Alexandr Leibowitz

Белорусские ИТ-компании стали…

Bulat Ziganshin

Белорусские ИТ-компании стали…

Anton Lachkov

Возможность переключаться между…

Денис Демидов

Крупные аптечные сети…

- -

Петербургские дилеры Hyundai…

Яндекс.Дзен

Яндекс.Дзен снял ролик про боли…

Борис Б

Крупные аптечные сети…

Bulat Ziganshin

Белорусские ИТ-компании стали…

Nikolay Kenig

Какой маркетплейс выбрать для…

Дмитрий Шепелёв

Карьерные возможности 35+ и выше

Илья М

Белорусские ИТ-компании стали…

Bulat Ziganshin

Белорусские ИТ-компании стали…

Sergey Osipov

Waymo начала тестировать…

Anton Lachkov

Петербургские дилеры Hyundai…
null