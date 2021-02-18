Торговля
Евгения Евсеева

«Ъ»: X5 Retail Group запланировала создать отдельную финансовую организацию Статьи редакции

Она будет предоставлять различные финансовые продукты клиентам ритейлера, в том числе кредитные, говорит источник.

  • Новый финансовый проект X5 Retail Group возглавит директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбера» Кирилл Дмитриев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуациией. В «Сбере» увольнение топ-менеджера отрицают. В X5 Retail Group сообщили изданию, что Дмитриев присоединится к команде Х5 в рамках работы над проектом по созданию финансовых сервисов.
  • Дмитриев будет руководить отдельным юрлицом — финансовой организацией без банковской лицензии, которая будет предоставлять различные финансовые продукты клиентам Х5, говорят источники «Ъ».
  • «Это будут не только привычные карты лояльности, а целый набор продуктов, включая кредитные, — рассказал изданию один из источников, знакомый с ситуацией.
  • При необходимости ритейлер будет использовать банковскую лицензию «Альфа-банка», но смешения брендов не будет, пишет издание. Причина — принципиальная позиция совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп», который не хочет увеличивать число банковских лицензий в группе.
  • Модель позволяет финансовой организации расширить свой бизнес за счет аудитории клиентов, лояльных к другому бизнесу, а ритейлеру нарастить доход за счет дополнительных продуктов, отметил руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании «Делойт» в СНГ Максим Налютин.
  • Другие ритейлеры тоже создают финансовые сервисы: в феврале 2021 года Ozon учредил микрокредитную компанию, а глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В маркетплейсе объясняли, что банк в том числе поможет улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с ритейлером.

#новость #x5retailgroup #альфабанк

875 просмотров
15 15 комментариев
2
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15 комментариев
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Nikita Shmidt

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Alex Firssoff

Nikita
0

С языка сняли 😂

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Д Хб

4

Да что за треш? Из названия следует, что «Ъ» - название новой фин. организации. По факту же это новость от «коммерсантЪа».
Где редактура?

Ответить

Alex Firssoff

Д
3

Искусственный интеллект таки бросил школу и пошёл писать статьи на vc

Ответить

Евгения Евсеева

Д
1

справедливо, поправила заголовок

Ответить

Д Хб

Евгения
0

Спасибо. Замечание снимается)
П.с. Последние пару дней странности в текстах от VC. 

Ответить

Илья Шишкунов

3

Вот уж кто не парится по адаптации названия 

Ответить

Василий Гуров

2

Вчера про ОЗОН, сегодня X5. Начинают продавать продукты в кредит? Признаки надвигающегося шторма?

Ответить

Антон

Василий
0

На техника тоже цена повышается. Уже объявили 

Ответить

Юрий Белоножкин

Василий
0

Признаки надвигающегося того, что ритейлеры хотят, чтобы покупатель покупал только у одного ритейлера. Естественное желание. Пользоваться этим или нет - каждый решает сам.

Ответить

alex twit

1

это тот самый Кирилл Дмитриев?

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Gavroche

alex
1

Думал, что это друг самого молодого долларового миллиардера России Кирилла Шамалова и талантливой Катерины Тихоновой. А оказывается полный тёзка))

Ответить

Д Хб

1

По сути новости: ох, зря х5 пачкается репутацией альфа-банка!

Ответить

Максим

1

Вчера
«Ъ» сообщил об уголовном деле против основателя «Пятёрочки»
Сегодня
Новый финансовый проект X5 Retail Group возглавит директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбера» Кирилл Дмитриев

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ALINAM001

–1

Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://bit.ly/3k0IBpJ

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