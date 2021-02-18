«Ъ»: X5 Retail Group запланировала создать отдельную финансовую организацию Статьи редакции
Она будет предоставлять различные финансовые продукты клиентам ритейлера, в том числе кредитные, говорит источник.
- Новый финансовый проект X5 Retail Group возглавит директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбера» Кирилл Дмитриев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуациией. В «Сбере» увольнение топ-менеджера отрицают. В X5 Retail Group сообщили изданию, что Дмитриев присоединится к команде Х5 в рамках работы над проектом по созданию финансовых сервисов.
- Дмитриев будет руководить отдельным юрлицом — финансовой организацией без банковской лицензии, которая будет предоставлять различные финансовые продукты клиентам Х5, говорят источники «Ъ».
- «Это будут не только привычные карты лояльности, а целый набор продуктов, включая кредитные, — рассказал изданию один из источников, знакомый с ситуацией.
- При необходимости ритейлер будет использовать банковскую лицензию «Альфа-банка», но смешения брендов не будет, пишет издание. Причина — принципиальная позиция совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп», который не хочет увеличивать число банковских лицензий в группе.
- Модель позволяет финансовой организации расширить свой бизнес за счет аудитории клиентов, лояльных к другому бизнесу, а ритейлеру нарастить доход за счет дополнительных продуктов, отметил руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании «Делойт» в СНГ Максим Налютин.
- Другие ритейлеры тоже создают финансовые сервисы: в феврале 2021 года Ozon учредил микрокредитную компанию, а глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В маркетплейсе объясняли, что банк в том числе поможет улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с ритейлером.
Да что за треш? Из названия следует, что «Ъ» - название новой фин. организации. По факту же это новость от «коммерсантЪа».
Где редактура?
Вчера про ОЗОН, сегодня X5. Начинают продавать продукты в кредит? Признаки надвигающегося шторма?
Признаки надвигающегося того, что ритейлеры хотят, чтобы покупатель покупал только у одного ритейлера. Естественное желание. Пользоваться этим или нет - каждый решает сам.
это тот самый Кирилл Дмитриев?
Вчера
«Ъ» сообщил об уголовном деле против основателя «Пятёрочки»
Сегодня
Новый финансовый проект X5 Retail Group возглавит директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбера» Кирилл Дмитриев
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