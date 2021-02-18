АКИТ: за год россияне потратили на покупки в интернете 3,2 трлн рублей — примерно в полтора раза больше, чем в прошлом Статьи редакции
Доля онлайн-покупок в России в 2020 году составила 9,6% от общего оборота розничной торговли.
- Российский рынок интернет-торговли достиг 3,2 трлн рублей в 2020 году, что на 58,5% больше, чем в 2019 году, подсчитали аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет ТАСС.
- Оборот внутреннего рынка электронной коммерции практически удвоился по сравнению с 2019 годом и достиг 2,781 трлн рублей (1,446 трлн рублей в 2019 году).
- Доля онлайн-покупок в России в 2020 году составила 9,6% от общего оборота розничной торговли. В первом полугодии она достигла 10,2%, что пока остаётся историческим максимумом, пишет издание.
- В АКИТ отметили, что распределение рынка интернет-торговли в 2020 году показывает, что к онлайн-покупкам все активнее подключаются регионы. 24,7% операций на локальном рынке совершили из Москвы, 8,3% — из Подмосковья, 7,5% пришлись на Санкт-Петербург, ещё 3,9% и 2,5% — на Краснодарский край и Свердловскую область.
- По прогнозу аналитиков, общий объем рынка электронной коммерции может достигнуть 3,745 трлн рублей в 2021 году. Из них 3,226 трлн придётся на российские интернет-магазины и маркетплейсы.
АКИТ это лоббисты пошлин с зарубежных посылок
Так они хотят равных условий без наличия дыр, в ЕС уже давно это сделали, лет как 10+
Зарплаты как в ЕС в студию
Совковое мышление, сначала нужны условия для бизнеса, потом будет рост зарплат в следствии повышения конкуренции за кадры при росте бизнеса.
Подлинный завод
Нужна только конкуренция))
Вот именно, а сейчас наши компании ломом по голове бьют, а конкуренцию на рынке труда гастерами разбавляют.
Нужно кроссбордер закрывать как явление, но и гастеров не пускать, чтобы зарплаты росли.
это тебе на украину, там зп уже европейские только из-за наличия желания
После ухода Федорова этот АКИТ заглох, че-то мямлит невнятное. Вероятно, на Федорова крепко наехали, может обещали отжать 220 вольт, вот он и сдал весь АКИТ кремлю, теперь у них одни победные реляции.
Каком ЕС? Мы точно про тоже самое говорим? Способов обойти налоги при заказе из третьих стран великое множество. Другой вопрос, зачем это, если сам по себе рынок огромен и можно спокойно купить что хочешь внутри союза. Когда рынок ЕАЭС будет хоть близко сопоставим по размеру (никогда) с ЕС, тогда можно и про пошлины поговорить. А то сделали 22 евро (РБ) и 200 общую стоимость в месяц для сдерживания.
внутри ЕС тоже надо платить НДС, иначе бы поляки скупались в Германии, а немцы в Польше, что бредятина полная
Что значит платить НДС? Если заказываешь с Амазона из Германию в Польшу тебе пересчитывают 16-19% в польские 23% и всё. Никаких больше ограничений нигде нет. Везде внутри ЕС платишь НДС, никто про это не говорил. Можно обойти оплаты при заказах из Китая.
Так понятно, ничего толком стало невозможно заказать из-за этих налогов, которые АКИТ же и лоббирует. Теперь все только у наших, только еще налог заплатите с каждой посылочки из-за рубежа, ага
Пошлина взимается только если отправление дороже 200 евро и только с суммы превышающий этот порог, это меньше 1% всех посылок.
Кроссбордер растет как на дрожжах, просто местный екомерс растет еще быстрее за счет обвала офлайн торговли в следствии пандемии.
Также в екомерс стали записывать доставку продуктов, еды с ресторанов, лекарства. Заказ доставки на сайте икея это тоже теперь екомерс, сейчас все подряд туда записывают если есть хоть один клик в приложении или на сайте.
Там пошлина всего 16% (с российских компанию дерут кратно больше), с чего бы чехольчик стал бы стоить как телефон?
Согласен, но вот только от этого ни холодно ни жарко, вот принципиально не хочу переплачивать за все это и покупать то, что на Таобао стоит тысячу за 5 в Мвидео к примеру.
Если можете, то не переплачивайте, претензия же не к потребителю, а к властям, которые с российских компаний три шкуры снимают, а китайцам безналоговую зону сделали.
Побуду редактором vc в очередной раз: «в 20м потратили больше чем в 19м», а не «за год больше чем в 19м».
Вы вроде не 1 января публикуете заметку.
9,6% это ещё мало, в сравнении с другими развитыми странами, там от 12 до 20%. В среднем 16%. Ещё есть куда расти, а логистика уже хромает.
Тут бы еще погрузиться в методику расчета процента, что-то мне подсказывает, если бы в развитых странах туда записывали все подряд как у нас, то у них был эта доля была бы еще выше.
примерно в полтора раза больше, чем в прошлом
- подозрительно коррелирует с ростом курса доллара
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