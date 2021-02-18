Торговля
Евгения Евсеева

АКИТ: за год россияне потратили на покупки в интернете 3,2 трлн рублей — примерно в полтора раза больше, чем в прошлом Статьи редакции

Доля онлайн-покупок в России в 2020 году составила 9,6% от общего оборота розничной торговли.

  • Российский рынок интернет-торговли достиг 3,2 трлн рублей в 2020 году, что на 58,5% больше, чем в 2019 году, подсчитали аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет ТАСС.
  • Оборот внутреннего рынка электронной коммерции практически удвоился по сравнению с 2019 годом и достиг 2,781 трлн рублей (1,446 трлн рублей в 2019 году).
  • Доля онлайн-покупок в России в 2020 году составила 9,6% от общего оборота розничной торговли. В первом полугодии она достигла 10,2%, что пока остаётся историческим максимумом, пишет издание.
  • В АКИТ отметили, что распределение рынка интернет-торговли в 2020 году показывает, что к онлайн-покупкам все активнее подключаются регионы. 24,7% операций на локальном рынке совершили из Москвы, 8,3% — из Подмосковья, 7,5% пришлись на Санкт-Петербург, ещё 3,9% и 2,5% — на Краснодарский край и Свердловскую область.
  • По прогнозу аналитиков, общий объем рынка электронной коммерции может достигнуть 3,745 трлн рублей в 2021 году. Из них 3,226 трлн придётся на российские интернет-магазины и маркетплейсы.

#новость #электроннаякоммерция

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Виктор Булов

10

АКИТ это лоббисты пошлин с зарубежных посылок

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Danila Romanov

Виктор
1

Так они хотят равных условий без наличия дыр, в ЕС уже давно это сделали, лет как 10+

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Виктор Булов

Danila
3

Зарплаты как в ЕС в студию

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Денис Демидов

Виктор
1

Совковое мышление, сначала нужны условия для бизнеса, потом будет рост зарплат в следствии повышения конкуренции за кадры при росте бизнеса.

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Подлинный завод

Денис
1

Нужна только конкуренция))

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Денис Демидов

Подлинн…
0

Вот именно, а сейчас наши компании ломом по голове бьют, а конкуренцию на рынке труда гастерами разбавляют.
Нужно кроссбордер закрывать как явление, но и гастеров не пускать, чтобы зарплаты росли.

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Danila Romanov

Виктор
–2

это тебе на украину, там зп уже европейские только из-за наличия желания

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Денис Демидов

Danila
1

После ухода Федорова этот АКИТ заглох, че-то мямлит невнятное. Вероятно, на Федорова крепко наехали, может обещали отжать 220 вольт, вот он и сдал весь АКИТ кремлю, теперь у них одни победные реляции.

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Maksim Khavanski

Danila
0

Каком ЕС? Мы точно про тоже самое говорим? Способов обойти налоги при заказе из третьих стран великое множество. Другой вопрос, зачем это, если сам по себе рынок огромен и можно спокойно купить что хочешь внутри союза. Когда рынок ЕАЭС будет хоть близко сопоставим по размеру (никогда) с ЕС, тогда можно и про пошлины поговорить. А то сделали 22 евро (РБ) и 200 общую стоимость в месяц для сдерживания.

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Danila Romanov

Maksim
0

внутри ЕС тоже надо платить НДС, иначе бы поляки скупались в Германии, а немцы в Польше, что бредятина полная

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Maksim Khavanski

Danila
0

Что значит платить НДС? Если заказываешь с Амазона из Германию в Польшу тебе пересчитывают 16-19% в польские 23% и всё. Никаких больше ограничений нигде нет. Везде внутри ЕС платишь НДС, никто про это не говорил. Можно обойти оплаты при заказах из Китая.

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NIKITA KOROLEV

5

Так понятно, ничего толком стало невозможно заказать из-за этих налогов, которые АКИТ же и лоббирует. Теперь все только у наших, только еще налог заплатите с каждой посылочки из-за рубежа, ага

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Денис Демидов

NIKITA
1

Пошлина взимается только если отправление дороже 200 евро и только с суммы превышающий этот порог, это меньше 1% всех посылок.
Кроссбордер растет как на дрожжах, просто местный екомерс растет еще быстрее за счет обвала офлайн торговли в следствии пандемии.
Также в екомерс стали записывать доставку продуктов, еды с ресторанов, лекарства. Заказ доставки на сайте икея это тоже теперь екомерс, сейчас все подряд туда записывают если есть хоть один клик в приложении или на сайте.

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Arartem

Денис
2

А в следующем году для посылок порог снизят до 150$
А через два года до 100$
А через три до10$.
И ссаный чехольчик для хуявея за 15к₽ будет стоить как телефон.

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Денис Демидов

Arartem
–1

Там пошлина всего 16% (с российских компанию дерут кратно больше), с чего бы чехольчик стал бы стоить как телефон?

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Pavel Voronkov

Денис
3

Так проще считать, что тебя обманули.

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NIKITA KOROLEV

Денис
2

Согласен, но вот только от этого ни холодно ни жарко, вот принципиально не хочу переплачивать за все это и покупать то, что на Таобао стоит тысячу за 5 в Мвидео к примеру.

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Денис Демидов

NIKITA
0

Если можете, то не переплачивайте, претензия же не к потребителю, а к властям, которые с российских компаний три шкуры снимают, а китайцам безналоговую зону сделали.

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Д Хб

3

Побуду редактором vc в очередной раз: «в 20м потратили больше чем в 19м», а не «за год больше чем в 19м». 
Вы вроде не 1 января публикуете заметку.

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Pavel Voronkov

1

9,6% это ещё мало, в сравнении с другими развитыми странами, там от 12 до 20%. В среднем 16%. Ещё есть куда расти, а логистика уже хромает.

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Денис Демидов

Pavel
0

Тут бы еще погрузиться в методику расчета процента, что-то мне подсказывает, если бы в развитых странах туда записывали все подряд как у нас, то у них был эта доля была бы еще выше.

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Perikl Samoss

0

Странно, с чего бы это )))

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Ударный месяц

0

Могу лишь подтвердить, обороты моего бизнеца выросли в 2 раза по сравнению с 19м.

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Подлинный завод

0

Зачем эти прокладки нужны? Это как автодилеры. Лишнее звено.

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Борис Васильев

0

У нас продажи выросли главным образом, за счет Озона и WB.

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Михаил Качалов

0

примерно в полтора раза больше, чем в прошлом

- подозрительно коррелирует с ростом курса доллара

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