Торговля
Евгения Евсеева

«М.Видео-Эльдорадо» закрыла продажи товаров через Ozon Статьи редакции

Группа запустила их через маркетплейс в апреле 2020 года, чтобы привлечь новую аудиторию.

0 Обсудить
924 просмотров

Онлайн-витрины ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» (входят в группу «М.Видео—Эльдорадо») на Ozon опустели, заметил «Коммерсантъ». Издание выяснило, что группа закрыла продажи через маркетплейс и намерена развивать собственный проект в этой сфере.

Проект с Ozon был один из многих тестовых проектов, сообщили изданию в «М.Видео-Эльдорадо». По словам представителя группы, наибольшую конверсию и средний чек «М.Видео-Эльдорадо» дают продажи через свою мобильную платформу. «Потенциал в дальнейших инвестициях мы видим именно в этом направлении»,— добавили в компании.

У Ozon не было услуги заказа и самовывоза из магазинов «М.Видео-Эльдорадо», а группа делает ставку именно на такой подход, отметил источник «Коммерсанта» на рынке онлайн-ритейла.

Партнёр Data Insight Федор Вирин предположил, что «М.Видео-Эльдорадо» ушла с Ozon из-за низкой маржинальности. По словам Вирина, на рынке остро не хватает электроники, особенно в среднем и низком ценовом сегменте, а делиться с онлайн-площадкой 2–3% маржи не имеет смысла.Весь рынок электронной торговли в 2020 году агентство Data Insight оценило в 2,5 трлн руб.

В апреле 2020 года «М.Видео-Эльдорадо» впервые запустила продажи на сторонней площадке — маркетплейсе Ozon. Группа добавила около 20 тысяч товаров — 80% ассортимента обоих магазинов, чтобы привлечь новую аудиторию.

В июле 2020 «М.Видео ‒ Эльдорадо» начала продажи техники на своих сайтах по модели маркетплейса. В ассортименте появились новые категории: электроинструменты, товары для ухода за детьми, электронные игрушки и другое.

«М.Видео—Эльдорадо» также владеет 80% маркетплейса goods.ru, еще 20% — у основателя маркетплейса Александра Тынкована. В январе 2021 года «Сбер» договорился выкупить у «М.Видео» контроль в маркетплейсе и вложить 30 млрд рублей в его развитие. В результате сделки «Сбер» получит 85%, у «М.Видео» останется 10% goods.ru, остальные 5% принадлежат Тынковану.

#новость #мвидео #эльдорадо #маркетплейс

0 Обсудить
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e","\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 211336, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 20 Feb 2021 08:17:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #26: от «Ёжика в тумане» до «Рассеянного Джованни» — особенности мультипликации советского периода
В анимационно-ностальгическом дайджесте от Futura by Redmadrobot.
3
Сбер
Подписан
Отписаться
Продуктовый офис Сбера: место, где продакты растят продукты и прокачиваются сами
Меня зовут Илья Забелин, и я руковожу Продуктовым офисом в Сбере. Что это вообще такое и почему наши продакты самые кла…
14
SberDevices
Подписан
Отписаться
Мы запускаем платформу умного дома! И рассказываем о новых устройствах
Сегодня линейка умных устройств от SberDevices пополнилась тремя новыми продуктами, но это не единственная новость, о к…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Бурков
за день
Какая гордость за людей, которые додумались эту технику сделать и управлять ею. Вы это не прочитаете, но браво! 👏
Ровер NASA Perseverance совершил посадку на поверхность Марса — он впервые соберёт образцы грунта для доставки на Землю
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

Катя Канева

вход JOY. вавада. Плей Фортуна…

Катя Канева

Слушания по делу "атаки…

Сидор

Как я сделал бизнес после…

Алексис Второй

вход JOY. вавада. Плей Фортуна…

Make Luv

ClubHouse и буддистские монахи

Андрей Корнеев

Сбер провел первое…

Anatol Seibel

Как пользоваться Todoist

Наташа Курганова

вход JOY. вавада. Плей Фортуна…

Дмитрий Ii

Аудиоигла-клабхаус

Павел

Apple усилила проверку…

Alex Cox

Сбер провел первое…

Я не скажу свое…

Аудиоигла-клабхаус

Андрей Корнеев

Как я сделал бизнес после…

Катя Канева

Нужно ли согласие на фото? Три…

Make Luv

Аудиоигла-клабхаус

Mojo

Возвраты в eCommerce: причины и…

Катя Канева

Нужно ли согласие на фото? Три…

greg chudnoff

Как я сделал бизнес после…

Павел

Apple работает над магнитным…

Катя Канева

Нужно ли согласие на фото? Три…
null