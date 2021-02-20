«М.Видео-Эльдорадо» закрыла продажи товаров через Ozon Статьи редакции
Группа запустила их через маркетплейс в апреле 2020 года, чтобы привлечь новую аудиторию.
Онлайн-витрины ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» (входят в группу «М.Видео—Эльдорадо») на Ozon опустели, заметил «Коммерсантъ». Издание выяснило, что группа закрыла продажи через маркетплейс и намерена развивать собственный проект в этой сфере.
Проект с Ozon был один из многих тестовых проектов, сообщили изданию в «М.Видео-Эльдорадо». По словам представителя группы, наибольшую конверсию и средний чек «М.Видео-Эльдорадо» дают продажи через свою мобильную платформу. «Потенциал в дальнейших инвестициях мы видим именно в этом направлении»,— добавили в компании.
У Ozon не было услуги заказа и самовывоза из магазинов «М.Видео-Эльдорадо», а группа делает ставку именно на такой подход, отметил источник «Коммерсанта» на рынке онлайн-ритейла.
Партнёр Data Insight Федор Вирин предположил, что «М.Видео-Эльдорадо» ушла с Ozon из-за низкой маржинальности. По словам Вирина, на рынке остро не хватает электроники, особенно в среднем и низком ценовом сегменте, а делиться с онлайн-площадкой 2–3% маржи не имеет смысла.Весь рынок электронной торговли в 2020 году агентство Data Insight оценило в 2,5 трлн руб.
В апреле 2020 года «М.Видео-Эльдорадо» впервые запустила продажи на сторонней площадке — маркетплейсе Ozon. Группа добавила около 20 тысяч товаров — 80% ассортимента обоих магазинов, чтобы привлечь новую аудиторию.
В июле 2020 «М.Видео ‒ Эльдорадо» начала продажи техники на своих сайтах по модели маркетплейса. В ассортименте появились новые категории: электроинструменты, товары для ухода за детьми, электронные игрушки и другое.
«М.Видео—Эльдорадо» также владеет 80% маркетплейса goods.ru, еще 20% — у основателя маркетплейса Александра Тынкована. В январе 2021 года «Сбер» договорился выкупить у «М.Видео» контроль в маркетплейсе и вложить 30 млрд рублей в его развитие. В результате сделки «Сбер» получит 85%, у «М.Видео» останется 10% goods.ru, остальные 5% принадлежат Тынковану.
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