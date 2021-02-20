Торговля
Евгения Евсеева

Продажи российских аптек за год выросли до 1,5 трлн рублей — это рекорд за пять лет Статьи редакции

Виноваты падение курса рубля и пандемия, говорят эксперты.

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Продажи российских аптечных сетей в 2020 году выросли 14% до 1,5 трлн рублей, подсчитали аналитики AlphaRM совместно с отраслевым изданием «Фармацевтический вестник». Об этом пишут «Ведомости».

По данным предыдущих отчётов компаний, это самый высокий показатель за последние пять лет – более ранних исследований AlphaRM и «Фармацевтический вестник» не проводили, пишет издание.

Похожие данные есть у компании RNC Pharma: компания подтверждает, что продажи аптечных сетей увеличились на 14%, но не раскрывает точную сумму.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также говорит, что это рекорд за последние несколько лет. Он объяснил его ростом цен на товары аптечных сетей. Они подорожали на 8,6% – и это тоже один из самых высоких показателей за последнее время, сообщают «Ведомости».

Наибольшие продажи пришлись на лекарства: их продали на 1,1 трлн рублей. Россияне потратили 86 млрд рублей на биологически активные добавки и 262 млрд рублей – на прочий нелекарственный ассортимент.

Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин отметил, что продажи в 2020 году были волнообразными — пик пришелся на начало года, когда произошло падение курса рубля и потребители стремились запастись лекарствами, пока те не подорожали. Новый скачок, по его словам, был в марте и октябре.

По данным исследования AlphaRM и «Фармацевтического вестника», продажи в марте 2020 года были на 33%, чем в марте 2019 года, в октябре – на 30%, а в апреле и мае – ниже на 2,4 и 4% соответственно.

#новость #аптеки

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alex twit

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Это многое говорит о нашем обществе

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Andrey Kulakov

3

Все активно ищут у себя заболевания, которых нет и скупают фуфломицины?)

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Василий Быков

Andrey
0

научились просто гуглить "правильно")) 

Ответить

Albert Avanesyan

2

Ну тут в купе можно брать,бум БАДов ,курс валюты и Covid,так что не удивительно. Но это временно максимум ещё 1.5 года так будет,если курс будет стабилен и вирус уйдёт окончательно .

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Анна Григорьева

Albert
0

Уже ж обещают 99,9% появление нового ковида, ждём новых фуфломицинов

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Олег Коржанов

2

Да, рыночек, но удорожание градусника с 38р до 400 — это не 8%. Про одноразовые маски, антисептики и спиртосодержащие препараты я уж молчу.

Штош, ждём успешные истории о рекордных продажах гробов.

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Макар Брельгин

1

Вы хотите словить негатив от читателей? «Рекорд». Поздравляю фарму. Отлично работает Машина по уничтожению людей.

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Michael Petrov

1

еще гробы хорошо идут, ага

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Алиса Селиверстова

0

ну мне вот нравится, то есть онлайн аптеки. там ведь не только лекарства и бады продаются. а еще и косметика. и по ценам ниже, чем в оффлайне. 

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Сосновский

0

Странно, что акции 36.6 слабо отреагировали на эту новость. Хотя у них и екомерс есть.

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