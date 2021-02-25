Организаторами размещения станут BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». По данным источников Forbes, JP Morgan оценил компанию в $7-9 млрд, а «ВТБ Капитал» — в 753-855 млрд рублей, или $10,2-11,6 млрд. Компания может привлечь $1-1,5 млрд, добавил источник.

В ходе IPO текущие инвесторы, в том числе основатели Сергей Ломакин и Артём Хачатрян, продадут часть своих бумаг, пишет Forbes. Но по словам источников FT, планируют сохранить контроль над компанией.