Торговля
Рая Хачатрян

Forbes: организаторы оценили Fix Price для IPO в $7-11,5 млрд Статьи редакции

Компания может выйти на Лондонскую биржу в марте, говорят источники.

  • Об этом пишет Forbes со ссылкой на три источника, знакомых с ходом подготовки размещения. Это первые оценки инвесторов в рамках недели investor education, отмечает издание.
  • О планах провести IPO в Лондоне Fix Price сообщила в середине февраля. Источники Financial Times говорили, что компания может получить оценку в $6 млрд и привлечь не менее $1 млрд.

  • Организаторами размещения станут BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». По данным источников Forbes, JP Morgan оценил компанию в $7-9 млрд, а «ВТБ Капитал» — в 753-855 млрд рублей, или $10,2-11,6 млрд. Компания может привлечь $1-1,5 млрд, добавил источник.

  • В ходе IPO текущие инвесторы, в том числе основатели Сергей Ломакин и Артём Хачатрян, продадут часть своих бумаг, пишет Forbes. Но по словам источников FT, планируют сохранить контроль над компанией.

  • Кроме того, Fix Price планирует провести вторичный листинг на Московской бирже — бумаги компании уже включены в первый котировальный список, но дата размещения пока неизвестна.

#новость #ipo #fixprice

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12 комментариев
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Павел Иванов

11

Забавно, но у фикс прайса не будет фиксированной цены акции на бирже 🤡🤡🤡🤡

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Vladimir Parshukov

Павел
7

У них нет фиксированной цены даже в собственных магазинах )

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Павел Иванов

Vladimir
1

Проклятый капитализм со своей инфляцией... 😡😤
П.с. олды тут?

Ответить

Денис Семенов

11

Дороже чем тинькофф?

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Артем Голендберг

0

FP по цене Ozon, серьезно?

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Денис Семенов

Артем
8

Согласен что озон переоценен, у FP есть прибыль уже давно. 

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Andrey Arsentyev

1

Санкции в 2014, Падение нефти и ослабление рубля в 2015 году , а Ломакин и Хачрян дополнительно открывают с 2015 года, 2000 магазинов к 2020 году.

Парни выбрали аудиторию, которая регулярно прирастает, масштабируют бизнес, зарабатывают, выходят на IPO.

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Екатерина Реднекова

Andrey
0

По всей стране была уйма магазинчиков с китайскими вазочками и прочим таким дерьмом декоративным, что им мешало ставить адекватные цены?
Они до сих пор тухнут заставленные барахло по цене которая не по карману никому вообще. 
Рынок декора не знаю как в мск в регионах всегда с неадекватно накруткой стоял, 20 лет. 
И вот пришел фикс прайс и он ставит на аудиторию нищебродов которая регулярно прирастает, ха, да даже если обогатиться все равно в фикс прайсе лучше брать чем у конкурентов потому что остальные магазины декора в 90х торчат и ставят на миллионеров 

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Александр Полевой

0

Фикспрайс по оценке X5? Это точно не ошибка? Масштабы все таки у компаний совсем разные

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Виктор Булов

0

Грех не сделать IPO, когда все делают. Озон дал пример

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Daniil Levi

0

смешные цены тоже на IPO пойдут?

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Илья М

–1

как купить? (картинка про shut up and take my money)

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