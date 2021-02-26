Торговля
Рая Хачатрян

Fix Price проведёт IPO на Лондонской бирже 10 марта — источники Статьи редакции

Компания также проведёт вторичный листинг на Московской бирже.

  • О дате размещения сообщают «Прайм» и Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к IPO.

  • Заявки инвесторов компания будет собирать 1-4 марта, пишет «Прайм».
  • По данным Forbes, предварительно компанию оценили для IPO в $7-11,5 млрд. Организаторами размещения станут BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
  • О планах провести IPO в Лондоне Fix Price сообщила в середине февраля. Компания также проведёт вторичный листинг на Московской бирже — бумаги компании уже включены в первый котировальный список.
  • По собственным данным, в 2020 году выручка Fix Price выросла на 33% до 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей. В 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд рублей, чистая прибыль — 13,2 млрд рублей.
«Никто не понимает, на чём мы зарабатываем. И…
За 13 лет с открытия магазина, где товары продаются по одной цене, сеть доросла до 4000 точек с…
vc.ru

#новость #fixprice #ipo

816 просмотров
7 7 комментариев
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Михаил Лака

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Давай те акции по 51 р🚀😃

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Виктор Булов

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Ну как же не провести IPO под шум, когда все проводят

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Vitaly

Виктор
1

Главное когда наливают сразу по верхней планке.

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Roman Moskovskiy

1

Ждём на ipo чижик и светофор😭, это будет экономическая победа

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Vitaly

0

По цене x5 retail, у которой чистая прибыль только за 9 месяцев 36 млрд. Дорого, очень дорого.

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Roman Moskovskiy

Vitaly
0

У них потенциал роста огогого

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Территориальный Орзэмэс

0

Потом цены поднимут, что бы покрыть расходы с горкой. Ждем ценников все 9 999р.

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