Fix Price проведёт IPO на Лондонской бирже 10 марта — источники Статьи редакции
Компания также проведёт вторичный листинг на Московской бирже.
О дате размещения сообщают «Прайм» и Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к IPO.
- Заявки инвесторов компания будет собирать 1-4 марта, пишет «Прайм».
- По данным Forbes, предварительно компанию оценили для IPO в $7-11,5 млрд. Организаторами размещения станут BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
- О планах провести IPO в Лондоне Fix Price сообщила в середине февраля. Компания также проведёт вторичный листинг на Московской бирже — бумаги компании уже включены в первый котировальный список.
- По собственным данным, в 2020 году выручка Fix Price выросла на 33% до 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей. В 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд рублей, чистая прибыль — 13,2 млрд рублей.
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7 комментариев
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Ну как же не провести IPO под шум, когда все проводят
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По цене x5 retail, у которой чистая прибыль только за 9 месяцев 36 млрд. Дорого, очень дорого.
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