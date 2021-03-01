Торговля
Таня Боброва

Fix Price запланировала привлечь до $1,7 млрд во время IPO Статьи редакции

Компания хочет выйти на Лондонскую и Московскую биржи.

Российская сеть магазинов фиксированных цен установила ценовой диапазон в рамках своего первичного размещения на Лондонской бирже на уровне от $8,75 до $9,75 за GDR. Такая цена соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд, говорится в сообщении компании.

Fix Price разместит до 170 млн GDR, представляющих обыкновенные акции компании. Во время IPO компания планирует привлечь примерно от $1,5 млрд до $1,7 млрд. Проспект ритейлер предварительно планирует опубликовать 5 марта, а торги начать в Лондоне и Москве 10 марта.

Согласно сообщению, будет несколько якорных инвесторов, включая суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG. Они купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно — всего $475 млн.

  • О планах провести IPO Fix Price сообщила в середине февраля. Организаторы оценили сеть для размещения в $7-11,5 млрд, писал Forbes.
  • По собственным данным, в 2020 году выручка Fix Price выросла на 33% до 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей.
«Никто не понимает, на чём мы зарабатываем. И…
За 13 лет с открытия магазина, где товары продаются по одной цене, сеть доросла до 4000 точек с…
vc.ru

#новость #fixprice

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BearStrikesBack
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