Fix Price запланировала привлечь до $1,7 млрд во время IPO Статьи редакции
Компания хочет выйти на Лондонскую и Московскую биржи.
Российская сеть магазинов фиксированных цен установила ценовой диапазон в рамках своего первичного размещения на Лондонской бирже на уровне от $8,75 до $9,75 за GDR. Такая цена соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд, говорится в сообщении компании.
Fix Price разместит до 170 млн GDR, представляющих обыкновенные акции компании. Во время IPO компания планирует привлечь примерно от $1,5 млрд до $1,7 млрд. Проспект ритейлер предварительно планирует опубликовать 5 марта, а торги начать в Лондоне и Москве 10 марта.
Согласно сообщению, будет несколько якорных инвесторов, включая суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG. Они купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно — всего $475 млн.
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