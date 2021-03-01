Торговля
Таня Боброва

Из-за пандемии пользователи в США от скуки стали набирать корзины в интернет-магазинах и бросать их до оплаты Статьи редакции

Новое развлечение после бесцельных бронирований на Airbnb.

9 9 комментариев
1061 просмотров

Раньше 27-летняя американка Аманда Рычек часто ходила по магазинам, чтобы скоротать время и узнать о новинках, но во время пандемии Covid-19 перенесла свои привычки в интернет. Однако вместо того, чтобы протестировать лосьон или пощупать ткань, она нажимает «добавить в корзину» и закрывает окно, пишет CNBC.

Такое поведение не ново: пользователи годами добавляли товары в корзины и бросают их неоплаченными, отмечает издание. Однако с пандемией число таких случаев выросло.

Пользователи сравнивают такую привычку с терапией, называют заменой похода по магазинам или просто ещё одним способом провести время, находясь в изоляции.

«Думаю, что просмотр каталогов в интернете без фактических покупок — способ скоротать время где-то кроме Twitter, чтобы отвлечься от чтения новостей или чего-то ещё удручающего», — отметила в беседе с изданием Дженнифер Вэнс.

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my therapy is just adding things to my cart and then not buying them

По данным Джордана Элкинда, вице-президента по анализу данных Amperity, с начала пандемии доля отказов от покупки выросла до 94,4% с 85,1% годом ранее. Это миллиарды долларов упущенной выручки для интернет-магазинов, считает он.

Однако Деннис Хегстад полагает, что бездумное время за просмотром каталогов не худшая вещь для ритейлеров. Его компания LiveRecover помогает интернет-магазинам повторно привлекать покупателей, которые бросили корзины с помощью напоминаний.

Хотя такое поведение покупателей может сбивать с толку, в перспективе оно может привести к увеличению продаж, считает Хегстад. По данным Минторга США, пишет CNBC, американцы потратили на интернет-покупки $791,7 млрд в 2020 году, что на 32,4% больше, чем годом ранее. Доля электронной коммерции в общей торговле выросла с 11% до 14%.

В начале 2021 года издание OneZero рассказало о другом развлечении во время пандемии: от скуки пользователи начали бронировать и отменять жильё на Airbnb и бесцельно смотреть квартиры.

#новость

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Максим Попов

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Вторые половинки нервно курят в сторонке 🗿

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Vladimir Parshukov

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Тоже иногда так делаю. Помогает осознать, что многие вещи, на самом деле, не так уж и нужны. Особенно актуально для спонтанных покупок в условиях удалёнки по настроению из картинки ниже )

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Виктор Булов

1

А в чем упущенная выгода? Ну положили в корзину, не было же оплаты, а потом отмены заказа.

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Передний Даниль

0

Как в Ашане и в 5ке. 👍 классная тема кстати😏🤔

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aykes

0

Пфф, у нас и без пандемии так делали

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Artem Petrenkov

0

Это миллиарды долларов упущенной выручки для интернет-магазинов

Упущенная выручка того же порядка, что и при пиратстве ПО?

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Чит Чат

0

Потому что shopping, это процесс, а не результат

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Denis Bystruev

0

Как много в мире людей, которым нечем заняться.

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Маргарита Волошина

0

А что про это писать..Больше не чем заняться...и той американке и автору статьи..

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