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Раньше 27-летняя американка Аманда Рычек часто ходила по магазинам, чтобы скоротать время и узнать о новинках, но во время пандемии Covid-19 перенесла свои привычки в интернет. Однако вместо того, чтобы протестировать лосьон или пощупать ткань, она нажимает «добавить в корзину» и закрывает окно, пишет CNBC.

Такое поведение не ново: пользователи годами добавляли товары в корзины и бросают их неоплаченными, отмечает издание. Однако с пандемией число таких случаев выросло.

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Пользователи сравнивают такую привычку с терапией, называют заменой похода по магазинам или просто ещё одним способом провести время, находясь в изоляции.

«Думаю, что просмотр каталогов в интернете без фактических покупок — способ скоротать время где-то кроме Twitter, чтобы отвлечься от чтения новостей или чего-то ещё удручающего», — отметила в беседе с изданием Дженнифер Вэнс.

spring training jenn @JenniferLVance my therapy is just adding things to my cart and then not buying them

По данным Джордана Элкинда, вице-президента по анализу данных Amperity, с начала пандемии доля отказов от покупки выросла до 94,4% с 85,1% годом ранее. Это миллиарды долларов упущенной выручки для интернет-магазинов, считает он.

Однако Деннис Хегстад полагает, что бездумное время за просмотром каталогов не худшая вещь для ритейлеров. Его компания LiveRecover помогает интернет-магазинам повторно привлекать покупателей, которые бросили корзины с помощью напоминаний.

Хотя такое поведение покупателей может сбивать с толку, в перспективе оно может привести к увеличению продаж, считает Хегстад. По данным Минторга США, пишет CNBC, американцы потратили на интернет-покупки $791,7 млрд в 2020 году, что на 32,4% больше, чем годом ранее. Доля электронной коммерции в общей торговле выросла с 11% до 14%.