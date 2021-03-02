На начальном этапе с маркетплейсом будут сотрудничать гипермаркеты сети Metro Cash&Carry. На «Маркете» можно купить более 6000 наименований товаров из магазинов.

Grocery-бизнес «Яндекса», который включает «Лавку», доставку «Еды» из ритейла и продукты и товары повседневного спроса из «Маркета», в 2020 году вырос на 366% и достиг оборота в 24 млрд рублей.