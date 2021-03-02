«Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты с доставкой за 1-2 часа Статьи редакции
Пока только в Казани.
- Доставлять продукты будут партнёры «Яндекс.Еды» — маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, сообщили vc.ru в компании.
- На «Маркете» уже была доставка упакованных продуктов, которые не требовали особых условий хранения. Теперь же компания предлагает пользователям свежие продукты — кефир, фрукты, мясо, объяснили в компании.
На начальном этапе с маркетплейсом будут сотрудничать гипермаркеты сети Metro Cash&Carry. На «Маркете» можно купить более 6000 наименований товаров из магазинов.
- В будущем сервис расширит географию эксперимента и увеличит число магазинов-партнёров, заявила директор «Яндекс.Маркета» Татьяна Умряева. По её словам, всего на маркетплейсе уже более 2 млн разновидностей товаров. На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru о стоимости доставки и датах запуска в других городах.
Grocery-бизнес «Яндекса», который включает «Лавку», доставку «Еды» из ритейла и продукты и товары повседневного спроса из «Маркета», в 2020 году вырос на 366% и достиг оборота в 24 млрд рублей.
- В феврале «Яндекс» объявила, что «для большей синергии» изменит структуру своего бизнеса и объединит «Маркет», «Такси» и «Еду» в одну группу.
- Доставка свежих продуктов есть у конкурента маркетплейса Ozon. Компания обещает доставить заказ из этого раздела за 40-60 минут или за два-четыре часа после заказа в нескольких районах Москвы.
Когда же уже можно будет купить там пивас
Доступный инструмент
Вот тоже недоумеваю почему нельзя разрешить доставку алкоголя из норм магазинов. Алкаша отсутствие доставки не остановит, как не останавливает и временное ограничение, а занятому человеку доставка сэкономит время на получение бутылочки вина к ужину.
Первым делом нужно сообщить народу, что мы ответственность не несем - дабы потом вонь не началась.
Доставлять продукты будут партнёры «Яндекс.Еды» — маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, сообщили vc.ru в компании.
Логичнее было бы сделать веб версию лавки тогда
Вряд ли дело в разработке. Скорее всего дело в логистике. И всегда выгодно обкатывать новые решения в одном городе, а затем просто расширить покрытие
Сколько митапов потребовалось для этого?)))
Лавку «убьют»?
Что происходит с персональными и платежными данными пользователей после объединений, разъединений сервисов и пр. несколько раз? Увеличивается ли вероятность их слива?
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