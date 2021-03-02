Торговля
Рая Хачатрян

«Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты с доставкой за 1-2 часа Статьи редакции

Пока только в Казани.

  • Доставлять продукты будут партнёры «Яндекс.Еды» — маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, сообщили vc.ru в компании.
  • На «Маркете» уже была доставка упакованных продуктов, которые не требовали особых условий хранения. Теперь же компания предлагает пользователям свежие продукты — кефир, фрукты, мясо, объяснили в компании.

  • На начальном этапе с маркетплейсом будут сотрудничать гипермаркеты сети Metro Cash&Carry. На «Маркете» можно купить более 6000 наименований товаров из магазинов.

  • В будущем сервис расширит географию эксперимента и увеличит число магазинов-партнёров, заявила директор «Яндекс.Маркета» Татьяна Умряева. По её словам, всего на маркетплейсе уже более 2 млн разновидностей товаров. На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru о стоимости доставки и датах запуска в других городах.

  • Grocery-бизнес «Яндекса», который включает «Лавку», доставку «Еды» из ритейла и продукты и товары повседневного спроса из «Маркета», в 2020 году вырос на 366% и достиг оборота в 24 млрд рублей.

  • В феврале «Яндекс» объявила, что «для большей синергии» изменит структуру своего бизнеса и объединит «Маркет», «Такси» и «Еду» в одну группу.
  • Доставка свежих продуктов есть у конкурента маркетплейса Ozon. Компания обещает доставить заказ из этого раздела за 40-60 минут или за два-четыре часа после заказа в нескольких районах Москвы.

#новость #яндексмаркет

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14 14 комментариев
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14 комментариев
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Ravshik

3

Когда же уже можно будет купить там пивас

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Доступный инструмент

Ravshik
8

Вот тоже недоумеваю почему нельзя разрешить доставку алкоголя из норм магазинов. Алкаша отсутствие доставки не остановит, как не останавливает и временное ограничение, а занятому человеку доставка сэкономит время на получение бутылочки вина к ужину.

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Артем Павлючук

2

Первым делом нужно сообщить народу, что мы ответственность не несем - дабы потом вонь не началась.

Доставлять продукты будут партнёры «Яндекс.Еды» — маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, сообщили vc.ru в компании.

Ответить

Andrei Smirnovsky

1

Логичнее было бы сделать веб версию лавки тогда

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Nurbol Akhmettayev

Andrei
0

Вряд ли дело в разработке. Скорее всего дело в логистике. И всегда выгодно обкатывать новые решения в одном городе, а затем просто расширить покрытие

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BearStrikesBack

1

Сколько митапов потребовалось для этого?)))

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Krem-brule

BearStrikesBack
0

Немного, это же не лавашик

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ivan krapivin

0

Заголовок для желтой прессы
«Яндекс.Маркет посадят на Лавку».

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Mikhail Terentev

0

Лавку «убьют»?

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Ruslan Fatikhov

Mikhail
0

В Казани нет Лавки

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Доступный инструмент

0

Интересно, а будет так же как в Сбермаркете? Ой, а вот этого не оказалось, а это просрочено, а тут цена изменилась. Раз пять заказывал и каждый раз мне сборщик ипал мозг по полчаса в неудобное время. Удалил акк и разочаровался в доставке продуктов.

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Krem-brule

0

Что происходит с персональными и платежными данными пользователей после объединений, разъединений сервисов и пр. несколько раз? Увеличивается ли вероятность их слива?

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Дмитрий Порожняков

0

позор метро сс что сами не могут вывезти эту прибыльную коляску

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Dmitry Yashin

0

В чём разница с Лавкой, уже сто лет существующей?

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Из-за пандемии пользователи в США от скуки стали набирать корзины в интернет-магазинах и бросать их до оплаты
BearStrikesBack
за неделю
Владислав Геннадиевич, пост на vc.ru - это, конечно, хорошо, но вы будете погашать задолженность в 170.23 рубля или нет?
«Сбербанк» искусственно создал задолженность, которую нельзя погасить в «Сбербанке»

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