Семья Биркеншток производит сандалии почти 250 лет, но наследники компании не смогли удержать семейный бизнес.

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Состояние каждого из братьев Биркеншток — Алекса и Кристиана — можно оценить в $1,7 млрд, пишет американский Forbes. В феврале они продали 70% компании, которую при сделке оценили в $4,87 млрд.

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Биркештоки продали долю в компании фонду L Catterton, который контролирует миллиардер Бернар Арно и холдинг его семьи Financière Agache. До сделки братья владели равными долями, а после её заключения останутся миноритарными акционерами Birkenstock.

История семейного обувного бизнеса Биркенштоков началась почти 250 лет назад, а в 1960-х годах компания начала выпускать свои фирменные сандалии c гибкой подошвой из пробки и латекса, рекламируя их как обувь для активных занятий, пишет Forbes.

Трое братьев Биркеншток унаследовали бизнес в 2002 году, но не справились с управлением, так как каждый по-разному видел развитие компании. В итоге в 2013 году один из братьев, Стефан, продал свою долю братьям за несколько сотен миллионов долларов, а сами братья передали управление бизнесом наёмным руководителям.