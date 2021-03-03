Торговля
Рая Хачатрян

AliExpress запустит сеть постаматов вместе с «Почтой России» и пункты выдачи заказов в её отделениях Статьи редакции

Сотрудничество позволит сократить сроки доставки, отмечают эксперты.

«Почта России» и «AliExpress Россия» будут совместно развивать логистику — компании заключили соглашение до 2025 года, сообщили они.

Компании планируют запустить 16 фулфилмент-центров и сеть кобрендинговых постаматов, открыть пункты выдачи заказов под брендом «AliExpress Россия» на базе почтовых отделений, которых около 42 тысяч по всей России, отмечает «Коммерсантъ».

«Почта России» инвестирует около 12 млрд рублей в проект, в «AliExpress Россия» не раскрывают объём своих вложений. На начальном этапе компании предоставят российским продавцам «AliExpress Россия» возможность воспользоваться услугами фулфилмента на базе логистического центра «Почты России» в Новосибирской области.

Проект позволит сделать товары с маркетплейса «такими же доступными для россиян, как и покупки в местных интернет-магазинах», заявил замгендиректора «Почты России» Алексей Скатин. По его словам, компании также разработают платформу с услугами фулфилмента и логистики для онлайн-ритейлеров, которые работают с AliExpress.

Партнёрство с локальными игроками позволит AliExpress сократить сроки доставки, отмечает исполнительный директор Reworker Алексей Жуков. Компания уже работает в этом направлении — например, больше доставляет самолетами и активнее работает с российскими поставщиками, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас на «AliExpress Russia» 35 тысяч локальных продавцов — на них приходится 25% оборота платформы.

#новость #aliexpress

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Евгений Ларин

8

Я чето не понимаю , почта на государственные деньги будет делать фулфилмент центры для узбекского хана?  Если надо пускай сами оплатят. Это уже недобросовестная конкуренция.
А открывать постоматы для любителей китайских шнурков и чехлов уже давно пора, из-за них на ОПС скотские очереди.

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Борис Б

Евгений
4

Этих очередей бы не было, если бы не плохая организация работы на местах. При том, что IT-команда у почты вполне хорошая - одно из лучших приложений среди доставщиков, отказ от бумажных извещений и демонстрации паспорта в пользу упрощенного получения по сканированию щтрих-кода из приложения + SMS.

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V V

Борис
0

Вы никогда не замечали, что большая часть населения россии в лице пожилых людей и идут на почту за оплатой любых услуг и это вызывает очередь, так как они сами очень медлительны. Не замечали, что на отделение мини формата приходят с 30-40 писем/посылок, где сидит один оператор, отказать не возможно, будет жаловаться клиент, и из-за этого тоже очередь формируется. Так что не нужно говорить, что это работники плохие и медленные.

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ctqwa

V
1

Вот если честно уже давно не видел на почте пожилых людей с квитанциями и прочей ерундой. Если очередь и есть, то большая часть с отправкой/получением. Люди с тоннами мусорных писем - это да, проблема.

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V V

ctqwa
0

Они все всегда везде идут толпами до 10 числа, могут очередь занимать с 7 утра, хотя в основном рабочий день начинается в 8-9

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Sergey Samoylov

V
0

Подобное не замечаю уже как 5-7 лет.
Вы бы лучше спросили, замечают ли рост количества пенсионеров в приложении для смартфона Сбербанк-онлайн.
Там как раз все карты Мир и обслуживаются с их пенсиями )))

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V V

Sergey
0

Большенство пенсионеров все еще получают на почте пенсии и выплаты и не желают переводиться на карту

Ответить

Sergey

V
0

А статистика не прикрепилась в этому ответу? 

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V V

Sergey
0

Это личный опыт, так как я работаю в этой сфере

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Sergey

V
0

А я балерина Малой сцены Большого театра

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Денис

V
1

только вчера был на почте, и больше всего времени там занимают ручные операции по вводу информации сотрудниками. пожилым помогают в очереди, чаще всего они вообще ни во что не вникают, а вот сколько всего печатают сотрудницы в компе, это просто люто. ну, и как будто мало им того, что они по своей непосредственной деятельности тупят, они там гречкой и консервами начали торговать в зале

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V V

Денис
–1

У почты большая конкуренция и ей нужны день, поэтому есть сопутствующие товары, розница. Это нормально. Если вас не устраивает работоспособность операторов на вашем опс, сядьте на рабочее место за нее и поработайте, может тогда поймете на сколько тяжело работать с клиентами

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work tasks

Борис
1

Проблема с очередями частично решена. Благодаря предварительной записи из самого приложения. 

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V V

Евгений
0

Почта никогда не была государственной организацией, во-первых. Во-вторых, она уже как 1,5 год АО...

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Григорий Иоффе

V
5

Никогда? Она всегда ей была. Вначале ФГУП, затем АО, полностью принадлежащем правительству. 

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Monkhouse

Евгений
0

То есть очереди не из за того, что один сотрудник занимается и приемом, и отправлением, и приемом/выдачей документов, и подключением всякого рода услуг.

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Евгений Ларин

Monkhouse
0

Как тут верно заметили это письма от организаций которые упорото не хотят Эдо плюс шнурки с Китая 

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Александр Никулин

Евгений
0

У почты России уже давно развивается фулфилмент сервис. Они сотрудничали с одним из малоизвестных маркетплейсов НаМаркет
То что у них появился крупный партнёр - ничего плохого в этом не вижу.

НАМАРКЕТ
Мы стремимся создать максимально полезный, удобный и качественный торговый сервис, в котором будет…
www.shopolog.ru
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Sergey Samoylov

Евгений
0

На государственные деньги и деньги Али - улучшаются услуги государственной почты.
Давно бывали в отделениях почты?
Замечали перемены? 
А по поводу конкуренции и государственного участия, расскажите об этом немецкой Deutsche Post DHL )))

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V V

Sergey
0

Вы случайно не с Ростова фото скинули?

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Sergey Samoylov

V
0

Имеет ли это значение при обсуждении макроэкономических показателей? )))
Вот переходной дизайн отделений (5 лет назад) в Елабуга.

Ответить

V V

Sergey
0

Есть еще такие отделения, но их уже меньше.
Я просто спросила.

Ответить

Азбука послевкусия

Евгений
0

При чем тут государственные деньги? оО Почта это акционерное общество. Она на 100% принадлежит государству, но при этом прибыльна без субсидий с его стороны, сама зарабатывает. Вы немношк пропустили новости (года на полтора).

Ну и вдогонку: а где написано, что только почта будет вкладывать туда ресурс? Это ж партнерство.

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Юрий Белоножкин

2

Незачем бороться, когда можно возглавить. 

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Роман Александров

2
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Владимир Дорофеев

–1

Довольно интересный способ сократить количество рабочих мест и при этом переложить деньги из государственного кармана (считай моего) в частные руки под благовидным предлогом.  

Возможно есть какой то план, но я его совершенно не понимаю. Что будет когда вымрет российский рынок товарки?

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Евгений Ларин

Владимир
0

План очевиден  подмять всю розницу под царя и его окружение. Первый шаг к этому это маркировка  через которую они собирают данные где деньги лежат. Что касается доли российских продавцов,  а тем более производителей, лично у меня эти цифры вызывают сомнение.

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Sergey Samoylov

Владимир
0

А может начать производить, а не перепродавать китайское? 

Ответить

hakhagmon

0

С 75 дней доставку до 100 решили увеличить?

Ответить

Коллективный Петя

0

Это все мелочи.
Главный вопрос 'а где @Денис Демидов

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Alex S

0

Наконец-то почта займется доставкой а не кредитами и гречей с макарошками

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