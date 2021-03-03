AliExpress запустит сеть постаматов вместе с «Почтой России» и пункты выдачи заказов в её отделениях Статьи редакции
Сотрудничество позволит сократить сроки доставки, отмечают эксперты.
«Почта России» и «AliExpress Россия» будут совместно развивать логистику — компании заключили соглашение до 2025 года, сообщили они.
Компании планируют запустить 16 фулфилмент-центров и сеть кобрендинговых постаматов, открыть пункты выдачи заказов под брендом «AliExpress Россия» на базе почтовых отделений, которых около 42 тысяч по всей России, отмечает «Коммерсантъ».
«Почта России» инвестирует около 12 млрд рублей в проект, в «AliExpress Россия» не раскрывают объём своих вложений. На начальном этапе компании предоставят российским продавцам «AliExpress Россия» возможность воспользоваться услугами фулфилмента на базе логистического центра «Почты России» в Новосибирской области.
Проект позволит сделать товары с маркетплейса «такими же доступными для россиян, как и покупки в местных интернет-магазинах», заявил замгендиректора «Почты России» Алексей Скатин. По его словам, компании также разработают платформу с услугами фулфилмента и логистики для онлайн-ритейлеров, которые работают с AliExpress.
Партнёрство с локальными игроками позволит AliExpress сократить сроки доставки, отмечает исполнительный директор Reworker Алексей Жуков. Компания уже работает в этом направлении — например, больше доставляет самолетами и активнее работает с российскими поставщиками, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас на «AliExpress Russia» 35 тысяч локальных продавцов — на них приходится 25% оборота платформы.
Я чето не понимаю , почта на государственные деньги будет делать фулфилмент центры для узбекского хана? Если надо пускай сами оплатят. Это уже недобросовестная конкуренция.
А открывать постоматы для любителей китайских шнурков и чехлов уже давно пора, из-за них на ОПС скотские очереди.
Этих очередей бы не было, если бы не плохая организация работы на местах. При том, что IT-команда у почты вполне хорошая - одно из лучших приложений среди доставщиков, отказ от бумажных извещений и демонстрации паспорта в пользу упрощенного получения по сканированию щтрих-кода из приложения + SMS.
Вы никогда не замечали, что большая часть населения россии в лице пожилых людей и идут на почту за оплатой любых услуг и это вызывает очередь, так как они сами очень медлительны. Не замечали, что на отделение мини формата приходят с 30-40 писем/посылок, где сидит один оператор, отказать не возможно, будет жаловаться клиент, и из-за этого тоже очередь формируется. Так что не нужно говорить, что это работники плохие и медленные.
Подобное не замечаю уже как 5-7 лет.
Вы бы лучше спросили, замечают ли рост количества пенсионеров в приложении для смартфона Сбербанк-онлайн.
Там как раз все карты Мир и обслуживаются с их пенсиями )))
только вчера был на почте, и больше всего времени там занимают ручные операции по вводу информации сотрудниками. пожилым помогают в очереди, чаще всего они вообще ни во что не вникают, а вот сколько всего печатают сотрудницы в компе, это просто люто. ну, и как будто мало им того, что они по своей непосредственной деятельности тупят, они там гречкой и консервами начали торговать в зале
Проблема с очередями частично решена. Благодаря предварительной записи из самого приложения.
Никогда? Она всегда ей была. Вначале ФГУП, затем АО, полностью принадлежащем правительству.
Как тут верно заметили это письма от организаций которые упорото не хотят Эдо плюс шнурки с Китая
У почты России уже давно развивается фулфилмент сервис. Они сотрудничали с одним из малоизвестных маркетплейсов НаМаркет
То что у них появился крупный партнёр - ничего плохого в этом не вижу.
На государственные деньги и деньги Али - улучшаются услуги государственной почты.
Давно бывали в отделениях почты?
Замечали перемены?
А по поводу конкуренции и государственного участия, расскажите об этом немецкой Deutsche Post DHL )))
Имеет ли это значение при обсуждении макроэкономических показателей? )))
Вот переходной дизайн отделений (5 лет назад) в Елабуга.
При чем тут государственные деньги? оО Почта это акционерное общество. Она на 100% принадлежит государству, но при этом прибыльна без субсидий с его стороны, сама зарабатывает. Вы немношк пропустили новости (года на полтора).
Ну и вдогонку: а где написано, что только почта будет вкладывать туда ресурс? Это ж партнерство.
Довольно интересный способ сократить количество рабочих мест и при этом переложить деньги из государственного кармана (считай моего) в частные руки под благовидным предлогом.
Возможно есть какой то план, но я его совершенно не понимаю. Что будет когда вымрет российский рынок товарки?
План очевиден подмять всю розницу под царя и его окружение. Первый шаг к этому это маркировка через которую они собирают данные где деньги лежат. Что касается доли российских продавцов, а тем более производителей, лично у меня эти цифры вызывают сомнение.
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