Сотрудничество позволит сократить сроки доставки, отмечают эксперты.

«Почта России» и «AliExpress Россия» будут совместно развивать логистику — компании заключили соглашение до 2025 года, сообщили они.

Компании планируют запустить 16 фулфилмент-центров и сеть кобрендинговых постаматов, открыть пункты выдачи заказов под брендом «AliExpress Россия» на базе почтовых отделений, которых около 42 тысяч по всей России, отмечает «Коммерсантъ».

«Почта России» инвестирует около 12 млрд рублей в проект, в «AliExpress Россия» не раскрывают объём своих вложений. На начальном этапе компании предоставят российским продавцам «AliExpress Россия» возможность воспользоваться услугами фулфилмента на базе логистического центра «Почты России» в Новосибирской области.

Проект позволит сделать товары с маркетплейса «такими же доступными для россиян, как и покупки в местных интернет-магазинах», заявил замгендиректора «Почты России» Алексей Скатин. По его словам, компании также разработают платформу с услугами фулфилмента и логистики для онлайн-ритейлеров, которые работают с AliExpress.

Партнёрство с локальными игроками позволит AliExpress сократить сроки доставки, отмечает исполнительный директор Reworker Алексей Жуков. Компания уже работает в этом направлении — например, больше доставляет самолетами и активнее работает с российскими поставщиками, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас на «AliExpress Russia» 35 тысяч локальных продавцов — на них приходится 25% оборота платформы.