Торговля
Таня Боброва

«Азбука вкуса» запустила систему чаевых для кассиров, охранников и других сотрудников Статьи редакции

Так покупатели смогут отблагодарить за обслуживание любого сотрудника.

73 73 комментария
2016 просмотров

Система электронных чаевых уже установлена в 34 магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге и в ресторане «АВ Бистро», рассказали vc.ru в «Азбуке вкуса». До конца лета 2021 года она станет доступна во всех точках ритейлера.

Чтобы отблагодарить сотрудника магазина за обслуживание и оставить чаевые, покупатель должен отсканировать с помощью смартфона QR-код на кассе или в отделах. Затем на веб-странице можно выбрать сотрудника — кассира, продавца, охранника или любого другого.

Помимо чаевых покупатели могут поставить оценку и оставить отзыв. «Основная цель — повысить количество получаемой от клиентов обратной связи “в моменте” и использовать её для дальнейшего улучшения качества сервиса», — пояснили в «Азбуке».

Чаевые будут зачисляться на личную карту сотрудника вместе с зарплатой. За негативные отзывы и низкие оценки ритейлер обещает не штрафовать.

Сервис работает вместе с автоматизированной системой учёта рабочего времени сотрудников Workly, установленной в «Азбуке вкуса». В остальном проект разработан и реализован силами ритейлера, добавили в компании.

«Азбука вкуса» запустила пилот проекта в июле 2020 года в нескольких магазинах, уточнили в компании. За время тестирования средняя сумма чаевых достигла 150 рублей, минимальная сумма составила 20 рублей, максимальная — 500.

#новость #азбукавкуса

73 73 комментария
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0437\u0431\u0443\u043a\u0430\u0432\u043a\u0443\u0441\u0430"], "comments": 73, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 216479, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Mar 2021 14:07:10 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
73 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Суслов

36

Чаевые охраннику, за то что пустил без маски

Ответить

BearStrikesBack

Андрей
22

и кассиру за продажу алкоголя после 23. вот тогда заживем

Ответить

Андрей Суслов

Андрей
6

Кому-то, кстати, скоро порежут зп

Ответить

ivan krapivin

Андрей
2

А кому-то колеса

Ответить

Удивленный якорь

Андрей
2

Чаевые Галочке, за то, что оперативно примчалась от полки с кабачковой икрой к кассе  и ключом разрешила сделать возврат.

Ответить

Dmitry Porkhaev

Андрей
0

А кассирше за то что предложила пакет?

Ответить

Alexey Ivanov

Андрей
0

За то, что выпустил без досмотра ))))

Ответить

From Siberia to London

Андрей
0

За то что не стал бить, а сразу вызвал полицию.

Ответить

Joy Z

Андрей
–1

..за то что вообще пустил в магазин.

Ответить

Anton Timofeev

36

Я охранникам чаюху не оставлял только потому что приложения не было, теперь то разгуляюсь

Ответить

Vasya Pupkin

13

Всегда считал что как минимум чаевые входят в стоимость моих покупок, оказывается он оно как... Они там за спасибо работают?

Ответить

Alexey Ivanov

Vasya
27

Руководители АВ решили,что лучше, если часть зарплаты сотрудников будете платить вы. Ну а если сотрудники будут ныть,можно сказать "плохо работаете, клиенты вам чаевые не платят"

Ответить

SG

Vasya
5

Иногда работники делают больше, чем от них требуется и некоторым хочется отблагодарить их за это. Например, охранник в АВ возле моего дома однажды предложил нам помочь донести покупки до квартиры, не рассчитали и набрали больше, чем могли донести. Ещё один сотрудник (забирает тележки возле касс) всегда улыбается, помогает с вещами, может перекинуться парой слов. В общем, очень приятный и позитивный человек, пара сотен раз в год никому из нас погоду не сделает, а человеку может быть приятно, что его отметили. И, да, дело это все добровольное, надеюсь, ещё и анонимно можно :)

П. С. Есть в этой же АВ хмурые и не настолько приятные сотрудники, работу они делают одинаково и зп 99% у них примерно одинаковая. 

Ответить

Alexey Ivanov

SG
5

Охранник предложил донести покупки до квартиры, это хорошо. Ушел охранник из магазина и пошел нести покупки куда-то. А если вдруг охранник понадобился в магазине, срочно, где его искать?

Ответить

SG

Alexey
0

Есть ещё охранник на входе + не исключаю, что это не совсем охранник был. В зоне касс несколько сотрудников всегда находятся: сборщик покупок, человек, который забирает корзинки и периодически мужчина/женщина в костюме. Вот последний и предложил свою помощь. Эти же люди периодически помогают покупателям донести покупки до парковки

Ответить

Joy Z

SG
2

Есть ещё охранник на входе + не исключаю, что это не совсем охранник был.

Это не отменяет того, что работник не выполняет свои прямые обязанности, за которые ему платят зп.
Если это будет отдельный служащий с табличкой "донесу покупки за чаевые", то не вопрос. Но опять же, а если сразу 2 клиента магазина захотят, чтобы им "помогли", то придется устраивать аукцион кто больше даст.

Ответить

Artemy

SG
1

Когда начали подозревать, что не совсем охранник?

Ответить

Joy Z

SG
4

Например, охранник в АВ возле моего дома однажды предложил нам помочь донести покупки до квартиры, не рассчитали и набрали больше, чем могли донести.

То есть Вы предлагаете поощрять сотрудников, которые не выполняют свои прямые обязанности, а "халтурят" на стороне? С таким подходом никто не будет выполнять то, для чего они были наняты.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Joy
1

это личная инициатива охранника, вряд ли у него такое прописано) Хотя с другой стороны АБ мог бы платить больше по дефолту и требовать больше клиентоориентированности.
Но выбрал самый простой способ.

Лично я плачу чаевые только тогда, когда считаю, что труд, который сделал человек недооценен. Например, таксист проехал довольно большой путь до меня, а потом отвез в самую жопу через пробки за 100 рублей. Пришлось никнуть, ибо это было нечестно как-то.

Хотя с другой стороны, всегда будут сотрудники, которые будут делать больше, чем от них требуется и здорово, когда можно удобно их отблагодарить.

Ответить

Иван Иванов

SG
2

Вам, чтобы финансово отблагодарить сотрудника, нужно было приложение?

Ответить

SG

Иван
0

Во-первых, я совсем не ношу наличку. Во-вторых, лично мне удобней сделать это онлайн, а не на кассе с сумками искать нужного сотрудника, который ещё и может быть уже занят другим клиентом. Так что лично мне такой способ подходит

Ответить

Иван Иванов

SG
0

 Во-первых, я совсем не ношу наличку

Когда люди рядом со мной хотят оставить чаевые, они просто просят номер телефона и делают перевод. 

  лично мне удобней сделать это онлайн, а не на кассе с сумками искать нужного сотрудника

Так вам же сумки домой отнесли?

Если вы про общую ситуацию, тут ок, согласен.

Но в частной почему вы не оставили чаевых?

Ответить

Vasya Pupkin

SG
0

АВ считает что если платить чаевые то таких работников станет больше?

Ответить

Марк Климов

14
Ответить

Anton Smets

Марк
2

Конец весёлый у этого эпизода.

Ответить

Михаил Федотов

Марк
1

Если кому пригодится:
Черное зеркало 3 сезон 1 серия

Ответить

Alexey Ivanov

11

Неплохо, дальше сотрудники начнут привыкать к чаевым, а так как клиенты одни и те же (живущие рядом), то обслуживать будут лучше, тех, кто оставляет чаевые.... И настроение сотрудников тоже будет зависить от чаевых. Короче, бред. Какие чаевые охраннику (вахтеру)? Если он кому-то помогал донести покупки, ему и так могли дать на чай...

Ответить

Joy Z

Alexey
2

Теперь за голую зарплату никто работать уже не будет. С таким подходом даже дворнику будут вешать QR код для чаевых. 

Ответить

Alexey Ivanov

Joy
1

Главное, как это красиво: подойти к человеку, сказать "покажите QR код", навести на него телефон: "не двигайтесь" и сказать "можете идти".

Ответить

Denis Mayorov

11

Я хочу скасать спасибо за этот майонез Богу, за то что дал мне ноги. Охраннику Валере, который приглядывал за мной. Кассирше Галочке, которая справилась без отмены и ахуенному продакту Геннадию, который придумывает фичи для Азбуки Вкуса.

Ответить

Иван Егоров

Denis
0

теперь спасибо не говорят, а сканируют

Ответить

Anton Smets

7

Чтобы отблагодарить сотрудника магазина за обслуживание и оставить чаевые, покупатель должен отсканировать с помощью смартфона QR-код на кассе или в отделах. Затем на веб-странице можно выбрать сотрудника — кассира, продавца, охранника или любого другого.

Ну да ну да, с таким UX им много чаевых оставят.

Ответить

Александр

Anton
0

А можно всех посмотреть? (c)

Ответить

Иван Егоров

Anton
0

я тоже так подумал, одно дело сказать оставьте себе на чай, другое дело сканировать, выбирать, переводить с карты

Ответить

Марк Нилов

Anton
0

Лучше на каждого приклеить qr код

Ответить

Dmitry Tertyshnikov

6

А потом на виси и «тинькофф-журнале» в топах начнут появляться статьи по типу "презираю жадюг, которые не оставляют чаевые кассирам"

Ответить

Joy Z

5

Маразм крепчал...

Ответить

Дэни Трэхо

5

Хочу как в Азии, по типу Кореи, Японии, Китая. Давать чаевые там не только не принято, но и воспринимается негативно.

Ответить

Alexey Ivanov

3

Требую добавить возможность оставлять чаевые программистам на сайте. У АВ хороший сайт.

Ответить

Joy Z

Alexey
5

И хостеру который размещает у себя сервер который работает без проблем.

Ответить

Alexey Ivanov

Joy
2

Админу виси, который не удалил комментарий.

Ответить

Joy Z

Alexey
0

А рядом с кнопкой "Ответить" сразу будет QR код с комментарием "разместить комментарий, который не будет удален"

Ответить

Юрий Белоножкин

Alexey
0

Админу виси, который удалил комментарий.

Ответить

Иван Егоров

Alexey
0

донаты — всем!

Ответить

Joy Z

3

Если учесть, что чаевые не облагаются налогом, то это хороший способ их на платить. Осталось договорится с работодателем чтобы вместо ЗП он тоже переводил чаевые на карту работника.

Ответить

Alexey Ivanov

Joy
0

Это кто сказал, что налога нет?

Ответить

Joy Z

Alexey
1

Минфин РФ считает (письмо от 29 мая 2018 г. N 03-04-05/36431), что доходы в виде чаевых от клиентов ресторанов/кафе напрямую официанту (в том числе с банковской карты клиента на банковскую карту официанта) освобождены от обложения НДФЛ.

Ответить

Alexey Ivanov

Joy
2

В шоке... Тогда АВ будет стимулировать клиентов, чтобы платили чаевые. Экономия на НДФЛ и взносах будет

Ответить

Joy Z

Alexey
0

Скорее АВ будет "стимулировать" работников.

Ответить

Alexey Ivanov

Joy
0

Будет как в стриптизе: расценки за действие.

Ответить

Nikolai O

Joy
0

О, Спасибо за наводку! Сейчас исправим это недоразумение!!

Ответить

Захар Родионов

0

Круто, часто возникает желание оставить чаевые в магазинах продавцам, уборщикам, тому же дворнику, у многих уставший вид и понятно что зарплату они мизерную получают.

Ответить

Alexey Ivanov

Захар
9

Что мешает дать денег лично?

Ответить

Elijah Garrison

Alexey
0

У меня, например, нала почти никогда нет. 

Ответить

Nikolai O

Elijah
0

купите им шоколадку...

Ответить

Elijah Garrison

Nikolai
0

Ещё раз в очереди стоять? Ну уж нахер. 

Ответить

Nikolai O

Elijah
0

на кассе папиросы всегда есть

Ответить

Alexey Ivanov

Elijah
0

и часто возникает желание дать нал? Я  всегда держу нал (хотя и не люблю его), чтобы давать чаевые в ресторанах.. Попробуйте.

Ответить

Elijah Garrison

Alexey
0

Нал - пережиток прошлого. Можно ещё попробовать золото с собой таскать на этот случай или шкуру оленя :)

Ответить

Захар Родионов

Alexey
0

Потому что это некрасиво, и как мне кажется достаточно унизительно принимать деньги, ведь нет такой культуры чаевых у этих профессий как у официантов. Через систему это сделать гораздо проще, и в физическом и этическом плане.

Ответить

Elijah Garrison

3

Чаевые будут зачисляться на личную карту сотрудника вместе с зарплатой. За негативные отзывы и низкие оценки ритейлер обещает не штрафовать.

Не честно, если обслуживание херовое должна быть кнопка забрать себе все чаевые за месяц. 

Ответить

Дмитрий Морковкин

1

Такую идею перехватят алкаши и будут просить мелочи себе на пиво и показывать QR-код.

Фраза, "у меня деньги на карте" теперь не прокатит))

Ответить

Joy Z

Дмитрий
0

В некоторых странах бомжи уже принимают "пожертвования" прямо на улице  через QR код и электронные кошельки.

Ответить

Nikolai O

Дмитрий
0

Ха, мне ответили раз: так на Сбер по телефону можно, сколько не жалко!

Ответить

Михаил Федотов

Дмитрий
0

ахахахахаха
Я прям представил как какой-то алкаш стоит у магазина с QR кодом, а там ссылка на сайт donationalerts, и примечание - бомж Вася, все деньги пропью, спасибо за донат

Ответить

Степан Марципан

1

Зачем платить зарплату самому если можно переложить это на клиента. Чаевые фасовщику за красивую картошку и охраннику за рожу кирпичем. Это ли не прелесть..

Ответить

Oleksii Sidorov

1

Как это за плохие оценки не будут штрафовать? Толку тогда их оставлять. 

Ответить

Иван Иванов

1

Ситуация с чаевыми – типичный обман для экономии ФОТа.

До этого нас обманули сверхурочными.
Потом нас обманули тем, что стали работать и женщины.
Затем обманули чаевыми.
Затем сменами и переносом отпусков.
После этого оформлением в чёрную.
Затем кредитами и ипотеками.
Затем рассчитанной надёжностью товаров.
После добавили подписки.
Сейчас обманывают гиг экономикой.

Воспитывают выигрыш в моменте и полностью проигранную жизнь в итоге.

Если приживётся, то в итоге вакансии в АВ превратятся в "кассир, зарплата до 100 тысяч", где база – 30. Остальное – чаевые.

Только ни отпуск, ни больничные, ни пенсия по чаевым не рассчитаются. 

Ответить

Иван Егоров

Иван
0

кто тут вообще реально собирается платить чаевые кассиру или охранику?

Ответить

Илья Волочков

0

Я вообще против чаевых. Я вот работаю Linux-специалистом, кто мне чаевые оставит? Никто.

Так почему это я должен кому-то платить чаевые?

Ещё из-за этих чаевых возникает лицемерие и лизание жопы, смотреть противно, когда человек ведёт себя мило ради денег... Напоминает проституцию. Человек, сука, всегда должен быть вежливым.доброжелательным и адекватным. Чаевые надо запретить законодательно.

Ответить

Хозяин

0

Где можно оставить чаевые программисту, который запрогал форму для этого комментария?

Ответить

Nikolai O

Хозяин
0

Знак рубля в комменте есть :)

Ответить

Анабель

0

Охраннику 10% от наворованного

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
ТОП-15 компаний, проводивших ребрендинг или редизайн за последние 10 лет
Медиалогия подготовила медиарейтинг компаний, проводивших ребрендинг или редизайн за последние 10 лет.
0
Сбер
Подписан
Отписаться
СберБанк Онлайн 10 лет: как менялось самое популярное банковское приложение
В 2002 году Сбербанк запустил простые СМС-уведомления, которые сообщали о расходах по карте и состоянии счёта. В 2011 г…
0
Ремарк
Подписан
Отписаться
Как быстро получить данные из CRM? Наше приложение для Битрикс24 — Data Connector
Работая с Битрикс24, мы столкнулись с медленной загрузкой данных в базу из Битрикс24 из-за технического ограничения RES…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Тарас Мукин
за день
И это доказывает, что дизайн газельки был изначально идеален
Британский стартап Arrival Дениса Свердлова показал свой первый электрический фургон
Иван Конышев
за неделю
Респект проекту! Рутрекер должен жить как минимум, потому что это динозавр Рунета, это такая же наша молодость, как башорг, +100500, зайцев нет и так далее. Сам участвую в раздачах, храню почти терабайт всякого, на…
Rutracker.org собрал $25 тысяч на покупку жёстких дисков для сохранения особо редких раздач

Комментарии

Александр Ненадо

«Тинькофф Мобайл» запустил…

Alex Weiss

«Тинькофф» и «Сбербанк» не…

Ольга Норд

Новые японские батарейки из…

Денис Демидов

«Вам не нужно платить за все…

Руслан Ніколаєнко

Удаленка: временное явление или…

Natalia Shilina

«Тинькофф» и «Сбербанк» не…

Илья Волочков

«Азбука вкуса» запустила…

Юрий Белкин

Драма ИТ-рынка: что делать с…

Данил Макаров

«Сбер» впервые раскрыл выручку…

Григорий Матасов

Дух бунтарства, независимость и…

Alexandre Svergoun

«Вам не нужно платить за все…

Blackrock

Как я трижды справилась с…

Anton Reut

«Вам не нужно платить за все…

Eugene Vasin

Google Fonts теперь…

Юрий Белкин

Драма ИТ-рынка: что делать с…

Марк Нилов

«Азбука вкуса» запустила…

Anton Reut

«Вам не нужно платить за все…

Shlomo Goldenberg

Почему я выбираю Европу?

Илья М

Когда прекратится рост…

Гордон Фримэн

Когда прекратится рост…
null