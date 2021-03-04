Так покупатели смогут отблагодарить за обслуживание любого сотрудника.

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Система электронных чаевых уже установлена в 34 магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге и в ресторане «АВ Бистро», рассказали vc.ru в «Азбуке вкуса». До конца лета 2021 года она станет доступна во всех точках ритейлера.

Чтобы отблагодарить сотрудника магазина за обслуживание и оставить чаевые, покупатель должен отсканировать с помощью смартфона QR-код на кассе или в отделах. Затем на веб-странице можно выбрать сотрудника — кассира, продавца, охранника или любого другого.

Помимо чаевых покупатели могут поставить оценку и оставить отзыв. «Основная цель — повысить количество получаемой от клиентов обратной связи “в моменте” и использовать её для дальнейшего улучшения качества сервиса», — пояснили в «Азбуке».

Чаевые будут зачисляться на личную карту сотрудника вместе с зарплатой. За негативные отзывы и низкие оценки ритейлер обещает не штрафовать.

Сервис работает вместе с автоматизированной системой учёта рабочего времени сотрудников Workly, установленной в «Азбуке вкуса». В остальном проект разработан и реализован силами ритейлера, добавили в компании.