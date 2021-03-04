«Азбука вкуса» запустила систему чаевых для кассиров, охранников и других сотрудников Статьи редакции
Так покупатели смогут отблагодарить за обслуживание любого сотрудника.
Система электронных чаевых уже установлена в 34 магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге и в ресторане «АВ Бистро», рассказали vc.ru в «Азбуке вкуса». До конца лета 2021 года она станет доступна во всех точках ритейлера.
Чтобы отблагодарить сотрудника магазина за обслуживание и оставить чаевые, покупатель должен отсканировать с помощью смартфона QR-код на кассе или в отделах. Затем на веб-странице можно выбрать сотрудника — кассира, продавца, охранника или любого другого.
Помимо чаевых покупатели могут поставить оценку и оставить отзыв. «Основная цель — повысить количество получаемой от клиентов обратной связи “в моменте” и использовать её для дальнейшего улучшения качества сервиса», — пояснили в «Азбуке».
Чаевые будут зачисляться на личную карту сотрудника вместе с зарплатой. За негативные отзывы и низкие оценки ритейлер обещает не штрафовать.
Сервис работает вместе с автоматизированной системой учёта рабочего времени сотрудников Workly, установленной в «Азбуке вкуса». В остальном проект разработан и реализован силами ритейлера, добавили в компании.
«Азбука вкуса» запустила пилот проекта в июле 2020 года в нескольких магазинах, уточнили в компании. За время тестирования средняя сумма чаевых достигла 150 рублей, минимальная сумма составила 20 рублей, максимальная — 500.
Чаевые охраннику, за то что пустил без маски
Кому-то, кстати, скоро порежут зп
Удивленный якорь
Чаевые Галочке, за то, что оперативно примчалась от полки с кабачковой икрой к кассе и ключом разрешила сделать возврат.
Я охранникам чаюху не оставлял только потому что приложения не было, теперь то разгуляюсь
Всегда считал что как минимум чаевые входят в стоимость моих покупок, оказывается он оно как... Они там за спасибо работают?
Руководители АВ решили,что лучше, если часть зарплаты сотрудников будете платить вы. Ну а если сотрудники будут ныть,можно сказать "плохо работаете, клиенты вам чаевые не платят"
Иногда работники делают больше, чем от них требуется и некоторым хочется отблагодарить их за это. Например, охранник в АВ возле моего дома однажды предложил нам помочь донести покупки до квартиры, не рассчитали и набрали больше, чем могли донести. Ещё один сотрудник (забирает тележки возле касс) всегда улыбается, помогает с вещами, может перекинуться парой слов. В общем, очень приятный и позитивный человек, пара сотен раз в год никому из нас погоду не сделает, а человеку может быть приятно, что его отметили. И, да, дело это все добровольное, надеюсь, ещё и анонимно можно :)
П. С. Есть в этой же АВ хмурые и не настолько приятные сотрудники, работу они делают одинаково и зп 99% у них примерно одинаковая.
Охранник предложил донести покупки до квартиры, это хорошо. Ушел охранник из магазина и пошел нести покупки куда-то. А если вдруг охранник понадобился в магазине, срочно, где его искать?
Есть ещё охранник на входе + не исключаю, что это не совсем охранник был. В зоне касс несколько сотрудников всегда находятся: сборщик покупок, человек, который забирает корзинки и периодически мужчина/женщина в костюме. Вот последний и предложил свою помощь. Эти же люди периодически помогают покупателям донести покупки до парковки
Есть ещё охранник на входе + не исключаю, что это не совсем охранник был.
Это не отменяет того, что работник не выполняет свои прямые обязанности, за которые ему платят зп.
Если это будет отдельный служащий с табличкой "донесу покупки за чаевые", то не вопрос. Но опять же, а если сразу 2 клиента магазина захотят, чтобы им "помогли", то придется устраивать аукцион кто больше даст.
Например, охранник в АВ возле моего дома однажды предложил нам помочь донести покупки до квартиры, не рассчитали и набрали больше, чем могли донести.
То есть Вы предлагаете поощрять сотрудников, которые не выполняют свои прямые обязанности, а "халтурят" на стороне? С таким подходом никто не будет выполнять то, для чего они были наняты.
это личная инициатива охранника, вряд ли у него такое прописано) Хотя с другой стороны АБ мог бы платить больше по дефолту и требовать больше клиентоориентированности.
Но выбрал самый простой способ.
Лично я плачу чаевые только тогда, когда считаю, что труд, который сделал человек недооценен. Например, таксист проехал довольно большой путь до меня, а потом отвез в самую жопу через пробки за 100 рублей. Пришлось никнуть, ибо это было нечестно как-то.
Хотя с другой стороны, всегда будут сотрудники, которые будут делать больше, чем от них требуется и здорово, когда можно удобно их отблагодарить.
Вам, чтобы финансово отблагодарить сотрудника, нужно было приложение?
Во-первых, я совсем не ношу наличку
Когда люди рядом со мной хотят оставить чаевые, они просто просят номер телефона и делают перевод.
лично мне удобней сделать это онлайн, а не на кассе с сумками искать нужного сотрудника
Так вам же сумки домой отнесли?
Если вы про общую ситуацию, тут ок, согласен.
Но в частной почему вы не оставили чаевых?
Неплохо, дальше сотрудники начнут привыкать к чаевым, а так как клиенты одни и те же (живущие рядом), то обслуживать будут лучше, тех, кто оставляет чаевые.... И настроение сотрудников тоже будет зависить от чаевых. Короче, бред. Какие чаевые охраннику (вахтеру)? Если он кому-то помогал донести покупки, ему и так могли дать на чай...
Главное, как это красиво: подойти к человеку, сказать "покажите QR код", навести на него телефон: "не двигайтесь" и сказать "можете идти".
Я хочу скасать спасибо за этот майонез Богу, за то что дал мне ноги. Охраннику Валере, который приглядывал за мной. Кассирше Галочке, которая справилась без отмены и ахуенному продакту Геннадию, который придумывает фичи для Азбуки Вкуса.
Чтобы отблагодарить сотрудника магазина за обслуживание и оставить чаевые, покупатель должен отсканировать с помощью смартфона QR-код на кассе или в отделах. Затем на веб-странице можно выбрать сотрудника — кассира, продавца, охранника или любого другого.
Ну да ну да, с таким UX им много чаевых оставят.
я тоже так подумал, одно дело сказать оставьте себе на чай, другое дело сканировать, выбирать, переводить с карты
А потом на виси и «тинькофф-журнале» в топах начнут появляться статьи по типу "презираю жадюг, которые не оставляют чаевые кассирам"
Хочу как в Азии, по типу Кореи, Японии, Китая. Давать чаевые там не только не принято, но и воспринимается негативно.
Требую добавить возможность оставлять чаевые программистам на сайте. У АВ хороший сайт.
Админу виси, который не удалил комментарий.
Если учесть, что чаевые не облагаются налогом, то это хороший способ их на платить. Осталось договорится с работодателем чтобы вместо ЗП он тоже переводил чаевые на карту работника.
Это кто сказал, что налога нет?
В шоке... Тогда АВ будет стимулировать клиентов, чтобы платили чаевые. Экономия на НДФЛ и взносах будет
Круто, часто возникает желание оставить чаевые в магазинах продавцам, уборщикам, тому же дворнику, у многих уставший вид и понятно что зарплату они мизерную получают.
Что мешает дать денег лично?
У меня, например, нала почти никогда нет.
Ещё раз в очереди стоять? Ну уж нахер.
и часто возникает желание дать нал? Я всегда держу нал (хотя и не люблю его), чтобы давать чаевые в ресторанах.. Попробуйте.
Нал - пережиток прошлого. Можно ещё попробовать золото с собой таскать на этот случай или шкуру оленя :)
Потому что это некрасиво, и как мне кажется достаточно унизительно принимать деньги, ведь нет такой культуры чаевых у этих профессий как у официантов. Через систему это сделать гораздо проще, и в физическом и этическом плане.
Чаевые будут зачисляться на личную карту сотрудника вместе с зарплатой. За негативные отзывы и низкие оценки ритейлер обещает не штрафовать.
Не честно, если обслуживание херовое должна быть кнопка забрать себе все чаевые за месяц.
Такую идею перехватят алкаши и будут просить мелочи себе на пиво и показывать QR-код.
Фраза, "у меня деньги на карте" теперь не прокатит))
ахахахахаха
Я прям представил как какой-то алкаш стоит у магазина с QR кодом, а там ссылка на сайт donationalerts, и примечание - бомж Вася, все деньги пропью, спасибо за донат
Зачем платить зарплату самому если можно переложить это на клиента. Чаевые фасовщику за красивую картошку и охраннику за рожу кирпичем. Это ли не прелесть..
Ситуация с чаевыми – типичный обман для экономии ФОТа.
До этого нас обманули сверхурочными.
Потом нас обманули тем, что стали работать и женщины.
Затем обманули чаевыми.
Затем сменами и переносом отпусков.
После этого оформлением в чёрную.
Затем кредитами и ипотеками.
Затем рассчитанной надёжностью товаров.
После добавили подписки.
Сейчас обманывают гиг экономикой.
Воспитывают выигрыш в моменте и полностью проигранную жизнь в итоге.
Если приживётся, то в итоге вакансии в АВ превратятся в "кассир, зарплата до 100 тысяч", где база – 30. Остальное – чаевые.
Только ни отпуск, ни больничные, ни пенсия по чаевым не рассчитаются.
Я вообще против чаевых. Я вот работаю Linux-специалистом, кто мне чаевые оставит? Никто.
Так почему это я должен кому-то платить чаевые?
Ещё из-за этих чаевых возникает лицемерие и лизание жопы, смотреть противно, когда человек ведёт себя мило ради денег... Напоминает проституцию. Человек, сука, всегда должен быть вежливым.доброжелательным и адекватным. Чаевые надо запретить законодательно.
Где можно оставить чаевые программисту, который запрогал форму для этого комментария?
Блоги компаний
Показать еще