«Ъ»: Fix Price планирует в 12 раз увеличить количество магазинов в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане Статьи редакции
И в три раза в России.
- Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инвестиционный меморандум, подготовленный для IPO.
- Всего сеть планирует открыть в странах 3,8 тысяч магазинов. На конец декабря 2020 года у ритейлера было 235 отделений за пределами России: 143 — в Белоруссии, 77 — в Казахстане и 15 — в Узбекистане, следует из меморандума.
- На масштабирование сеть потратит часть привлечённых в результате IPO средств. Формат недорогих товаров с фиксированными ценами очень востребован в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии, рассказал изданию старший аналитик инвесткомпании «Атон» Виктор Дима.
- Согласно меморандуму, общий объём розничного рынка Белоруссии оценивается в $20,7 млрд, на «современные форматы торговли» приходится 46% всех магазинов. В Казахстане рынок оценивается в $30,7 млрд, а в Узбекистане — в $14,7 млрд. На современные форматы в странах приходится 5% и 2% рынка соответственно.
- В России есть потенциал для открытия еще около 11,7 тысяч магазинов, говорится в документе. По данным на ноябрь 2020 года, у сети было 3,7 тысяч магазинов в стране.
- О планах провести IPO Fix Price сообщила в середине февраля. Организаторы оценили сеть для размещения в $7-11,5 млрд, писал Forbes. IPO пройдёт на Лондонской и Московской биржах.
- Сеть магазинов фиксированных цен установила ценовой диапазон в рамках своего первичного размещения на Лондонской бирже на уровне от $8,75 до $9,75 за GDR. Такая цена соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд.
- Точную дату IPO сообщат 5 марта, говорится в меморандуме. По словам источников «Прайм» и Forbes, Fix Price выйдет на биржу 10 марта.
314 просмотров
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","fixprice"], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 216773, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 05 Mar 2021 07:54:37 +0300", "is_special": false }
0
6 комментариев
Написать комментарий...
2
чем беднее страны/города, тем больше в них Fix Price
Ответить
0
Чет странная тенденция пошла. В мск много этих магазинов закрылось.
НО!!! На месте их появляется хом маркет, а он дороже.
*Мнение нищеброда
Ответить
0
Почему в Узбекистане так низко рынок оценили,там население 30млн,причем молодое
Ответить
0
Потому что оценивают немного по-другому
Ответить
Блоги компаний
Google представил Flutter 2: что нового
Стали известны участники трека EngineeringTech программы «Московский акселератор»
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
«Кинопоиск HD» выкупил права на…
SMM — это не весело
Microsoft обновила браузер Edge…
Количество подписчиков…
«Ъ»: Fix Price планирует в 12…
«Сбербанк» и «Тинькофф…
Microsoft обновила браузер Edge…