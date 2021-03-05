Торговля
Рая Хачатрян

Fix Price проведёт IPO при капитализации $8,3 млрд Статьи редакции

Компания привлечёт до $2 млрд.

IPO российской сети магазинов фиксированных цен Fix Price пройдёт по верхней границе размещения — $9,75 за GDR. Таким образом, рыночная капитализация на момент допуска составит около $8,3 млрд.

Объём размещения был увеличен примерно со 170 млн до 178,37 млн бумаг из-за высокого спроса. Дополнительно 26 млн GDR в Fix Price предоставят в рамках опциона доразмещения. Одна GDR даёт право владеть одной акцией. В результате IPO компания может привлечь до $2 млрд, хотя изначально планировала $1,5-1,7 млрд.

Торги акциями под тикером FIXP начнутся 10 марта 2021 года в 8 утра по Лондону (11 часов по Москве). Инвесторы, которые подали заявку на GDR, могут совершить с ними условные сделки на Лондонской бирже с 5 марта.

1 марта компания сообщила, что в результате IPO у неё появятся несколько якорных инвесторов — суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG. Они купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно — всего $475 млн. В результате IPO основатели Сергей Ломакин и Артём Хачатрян планируют оставить «значительную долю» своих бумаг.

Согласно данным компании, в 2020 году её выручка составила 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. У Fix Price есть 4,2 тысячи магазинов в России и соседних странах — Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.

#новость #fixprice #ipo

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Александр Котовский

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IPO на обвале рынков - это сильно) удачи, как говорится...

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Денис Демидов

Александр
2

Офлайновый магазин в пандемию китайский китайщины, в стране с падающей экономикой, с оценкой 12 ярдов, вот это сильно, нужно спешить.

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Vitaly

Александр
2

Ну пока никакого обвала, если не считать пузырей типа Теслы или мелкой фармы.

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Саша Гончар

3

Хоспаде, даже не хочу на мультипликаторы смотреть, и без них ясно, что дорого пздц

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Victor Nosov

2

прямо неделя fixprice какая-то

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Антон Гранд

Victor
1

Неделя фиксированных новостей. Это лучше чем нытьё в приёмной.

Ответить

Евгений Передрий

Антон
1

это точно

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Станислав Назаров

Антон
1

Вот был у меня случай....
Покупал в фикспрайсе батончики фруктовые.
Я их постоянно покупал, нормальный такой перекус за 20 рублей.  Открываю один, со вкусом яблока и апельсина. А он прям пахнет фэри, прям такой не естественный, химозный запах яблока. Думаю хуйня какая-то, смотрю состав, а там только натуральные составляющие никаких тебе красителей и ароматизаторов.
Так вот, вывод, ФП наебует людей и торгует контрафактной и опасной для жизни продукцией.  

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Игорь Крафт

Victor
1

Мне кажется Фикс Прайс это Дурова контора, как то хочет все таки бабла рубануть на последок

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Чит Чат

Victor
0

агентсвоажиотаж создает

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Дима Бузинов

1

А я в них верю. Многие аналитики их начинают сравнивать с Пятёрочкой, Магнитом и прочим продуктовыми ретейлерами. Но это не верно. В целому среди лоукостеров FMCG - в России монополисты.

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Степан Воронцов

0

А шо, яб купил

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Vitaly

0

Чуть не успели на всеобщей эйфории залететь, если привлекут 2 млрд будет достойно уважения конечно.

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Чит Чат

0

Почему другие торговые сети не сбросят цены на теже товары?

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Денис Демидов

Чит
0

Им тоже IPO нужно проводить?

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Даниэль Фельдман

0

7,99 млрд

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Максим Бажанов

0

Всё по 8.3 млрд 

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