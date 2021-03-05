Fix Price проведёт IPO при капитализации $8,3 млрд Статьи редакции
Компания привлечёт до $2 млрд.
IPO российской сети магазинов фиксированных цен Fix Price пройдёт по верхней границе размещения — $9,75 за GDR. Таким образом, рыночная капитализация на момент допуска составит около $8,3 млрд.
Объём размещения был увеличен примерно со 170 млн до 178,37 млн бумаг из-за высокого спроса. Дополнительно 26 млн GDR в Fix Price предоставят в рамках опциона доразмещения. Одна GDR даёт право владеть одной акцией. В результате IPO компания может привлечь до $2 млрд, хотя изначально планировала $1,5-1,7 млрд.
Торги акциями под тикером FIXP начнутся 10 марта 2021 года в 8 утра по Лондону (11 часов по Москве). Инвесторы, которые подали заявку на GDR, могут совершить с ними условные сделки на Лондонской бирже с 5 марта.
1 марта компания сообщила, что в результате IPO у неё появятся несколько якорных инвесторов — суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG. Они купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно — всего $475 млн. В результате IPO основатели Сергей Ломакин и Артём Хачатрян планируют оставить «значительную долю» своих бумаг.
Согласно данным компании, в 2020 году её выручка составила 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. У Fix Price есть 4,2 тысячи магазинов в России и соседних странах — Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.
IPO на обвале рынков - это сильно) удачи, как говорится...
Офлайновый магазин в пандемию китайский китайщины, в стране с падающей экономикой, с оценкой 12 ярдов, вот это сильно, нужно спешить.
Хоспаде, даже не хочу на мультипликаторы смотреть, и без них ясно, что дорого пздц
прямо неделя fixprice какая-то
Неделя фиксированных новостей. Это лучше чем нытьё в приёмной.
Вот был у меня случай....
Покупал в фикспрайсе батончики фруктовые.
Я их постоянно покупал, нормальный такой перекус за 20 рублей. Открываю один, со вкусом яблока и апельсина. А он прям пахнет фэри, прям такой не естественный, химозный запах яблока. Думаю хуйня какая-то, смотрю состав, а там только натуральные составляющие никаких тебе красителей и ароматизаторов.
Так вот, вывод, ФП наебует людей и торгует контрафактной и опасной для жизни продукцией.
Мне кажется Фикс Прайс это Дурова контора, как то хочет все таки бабла рубануть на последок
А я в них верю. Многие аналитики их начинают сравнивать с Пятёрочкой, Магнитом и прочим продуктовыми ретейлерами. Но это не верно. В целому среди лоукостеров FMCG - в России монополисты.
Чуть не успели на всеобщей эйфории залететь, если привлекут 2 млрд будет достойно уважения конечно.
Почему другие торговые сети не сбросят цены на теже товары?
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