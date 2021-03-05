Компания привлечёт до $2 млрд.

IPO российской сети магазинов фиксированных цен Fix Price пройдёт по верхней границе размещения — $9,75 за GDR. Таким образом, рыночная капитализация на момент допуска составит около $8,3 млрд.

Объём размещения был увеличен примерно со 170 млн до 178,37 млн бумаг из-за высокого спроса. Дополнительно 26 млн GDR в Fix Price предоставят в рамках опциона доразмещения. Одна GDR даёт право владеть одной акцией. В результате IPO компания может привлечь до $2 млрд, хотя изначально планировала $1,5-1,7 млрд.

Торги акциями под тикером FIXP начнутся 10 марта 2021 года в 8 утра по Лондону (11 часов по Москве). Инвесторы, которые подали заявку на GDR, могут совершить с ними условные сделки на Лондонской бирже с 5 марта.

1 марта компания сообщила, что в результате IPO у неё появятся несколько якорных инвесторов — суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG. Они купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно — всего $475 млн. В результате IPO основатели Сергей Ломакин и Артём Хачатрян планируют оставить «значительную долю» своих бумаг.

Согласно данным компании, в 2020 году её выручка составила 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. У Fix Price есть 4,2 тысячи магазинов в России и соседних странах — Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.