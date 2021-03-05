Торговля
Рая Хачатрян

«Мы наступили на все грабли»: сооснователь DNS извинился за проблемы с продажами видеокарт Nvidia Статьи редакции

Но до конца года ситуация с видеокартами вряд ли изменится, признал Дмитрий Алексеев.

24 24 комментария
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25 февраля в России стартовали продажи видеокарт GeForce RTX 3060. Рекомендованная цена для продажи в США была заявлена на уровне $329 — в России это 31 800 рублей, но российским клиентам они обошлись в несколько раз дороже.

Магазин DNS объявил, что предварительных заказов на видеокарты GeForce RTX 3060 они принимать не будут, а продажи начнутся 26 февраля «после полуночи по московскому времени, возможно, ближе к утру». Но из-за сбоев системы видеокарту раскупили ещё до начала продаж.

1 марта DNS признала, что старт продаж новой видеокарты Nvidia RTX 3060 закончился провалом. DNS предлагала RTX 3060 ниже других — за 45-50 тысяч рублей, из-за чего видеокарту массово купили перекупщики.

Компанию обвинили в сговоре со спекулянтами — блогер Ян Шелест связался с одним из перекупщиков на «Авито» и узнал, что тот купил товар 21 февраля по цене в 61 699 рублей через менеджера торговой точки.

Сооснователь DNS Дмитрий Алексеев решил «лично извиниться перед всеми покупателями видеокарт». Он говорит, что компания столкнулась с необходимостью «справедливо» распределить дефицитный товар — на старте продаж было всего около 2 тысяч видеокарт в магазинах сети.

До сих пор я не знаю хорошего решения, чтобы все были довольны. Даже классическое рыночное регулирование, когда цена должна позволить определить, для кого видеокарты ценнее, не хорошее. Дело тут не только в том, что мы будем выглядеть «барыгами» в глазах покупателей.

Специфика ситуации в том, что помимо наших любимых геймеров, видеокарты интересуют еще и майнеров. Для майнеров ценность видеокарт фактически колеблется вместе со стоимостью биткоина, соответственно, предсказать ее невозможно. Более того, геймеры от ситуации всегда страдают больше майнеров.

Дмитрий Алексеев
сооснователь DNS

Алексеев пишет, что помимо объективных проблем, были и ошибки: компания не справилась с перекупами, в системах возникали сбои, были также злоупотребления в магазинах. По его словам, сейчас DNS проводит расследования около 20 таких ситуаций.

В ближайшее время ситуация с видеокартами не исправится — проблемы будут как минимум до конца года, говорит Алексеев. В этот период компания будет отдавать приоритет собранным игровым компьютерам и постоянным клиентам, зарегистрированным на сайте и в системе Prozapass.

Vadim Elistratov @great_laziness
Периодически захожу в DNS у дома и смотрю, какая видеокарта стоит первой.

Сегодня джек-пот. Это уже не GTX 1660!

И цена… всего в три раза выше, чем должно быть https://t.co/ojw4Js3yOf

В феврале 2021 года DNS назвала себя лидером рынка бытовой техники и электроники в России по объёму выручки: за 2020 год компания выручила 514 млрд рублей против 504,8 млрд рублей выручки «М.Видео-Эльдорадо».

#новость #dns

24 24 комментария
4
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Anton Prikhodko

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Два великих столпа 21 века: геймеры и майнеры

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Дэни Трэхо

3

Только представьте себе, сотнимегават энергии, миллионы единиц высокотехнологичного оборудования и всё ради чего? Ради выдуманных "денег". Пиздец.

Ответить

Goodsanta

Дэни
10

Так-то подумать – все деньги «выдуманные». Но если уж используются как средство платежа – то чего удивляться?

Ответить

Дэни Трэхо

Goodsanta
3

Акцент на том, что эти выдуманные деньги жрут кучу ресурсов. И всё для чего?

Ответить

Игорь

Дэни
1

А бумажные жрут деревья и ради чего? ) Лучше уж электронная валюта, чем бумажный хлам. 

Ответить

Дэни Трэхо

Игорь
0

А ты думаешь ЦБ, печатающий деньги, их буквально печатает?

Ответить

Semyon Ivanov

Дэни
0

Ради того, чтобы ценность твоих накоплений не зависела от гениальных маневров всяких царей и винни-пухов

Ответить

Yusuf Abdullaev

Semyon
1

ага, и при этом зависела от любого чиха всяких илонмасков и прочих реддиторов

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Евгений Симутин

Goodsanta
1

Средство платежа? 🤔

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Михаил Набоков

Дэни
0

По сути это всего лишь железки с иероглифами по которым идет ток...

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Антон

4

В России главное вовремя извиниться и что-то ещё пообещать 

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Roman Kotov

Антон
0

Мужчина извинился, но не сказал, а сделал

Ответить

Denis Kolodin

2
Ответить

Игорь

2

Надеюсь биткоин обвалится до 10 баксов за штуку и мир избавится от недомайнеров ибо на таком фоне они все дружно выйдут в окно.

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Roman Kotov

–7

Закрывай Вася свой днс и вали с рынка, грабли он наступил

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Roman Kotov

Roman
0

А он не Вася, а Дима, да какая разница

Ответить

Александр

1

Было, не интересно. Был и разбор, все там было заранее спланировано, выкупили те, кто знал заранее и выложили через пару часов перепродавать.

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Разумный Артем

1

Эти новости про видеокарты норм читать, когда у тебя Ryzen с графическим ядром и этого хватает за глаза) 

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Valeratal Val

0

Он же еще неделю назад извинился

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Александр Медведь

Valeratal
0

Через неделю ещё раз. И так как минимум до конца года)))

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Valeratal Val

Александр
0

следующий раз будет после 18-го :)

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Андрей Хлопов

0

А может он хоть слово скажет, почему через поиск сайта видеокарт не было в продаже, а по прямым ссылкам были? Наебалово пиздец какое было.

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Vadim Medvedev

0

Единственное в чём виноват днс - они выставили нерыночную цену и часть своей прибыли отдали перекупам. 

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Олег Михайлов

Vadim
0

Проблема ДНС в том, что сотрудники ДНС, имея эти карты на руках ещё до начала продаж, начали их перепродавать.

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