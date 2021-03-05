«Мы наступили на все грабли»: сооснователь DNS извинился за проблемы с продажами видеокарт Nvidia Статьи редакции
Но до конца года ситуация с видеокартами вряд ли изменится, признал Дмитрий Алексеев.
25 февраля в России стартовали продажи видеокарт GeForce RTX 3060. Рекомендованная цена для продажи в США была заявлена на уровне $329 — в России это 31 800 рублей, но российским клиентам они обошлись в несколько раз дороже.
Магазин DNS объявил, что предварительных заказов на видеокарты GeForce RTX 3060 они принимать не будут, а продажи начнутся 26 февраля «после полуночи по московскому времени, возможно, ближе к утру». Но из-за сбоев системы видеокарту раскупили ещё до начала продаж.
1 марта DNS признала, что старт продаж новой видеокарты Nvidia RTX 3060 закончился провалом. DNS предлагала RTX 3060 ниже других — за 45-50 тысяч рублей, из-за чего видеокарту массово купили перекупщики.
Компанию обвинили в сговоре со спекулянтами — блогер Ян Шелест связался с одним из перекупщиков на «Авито» и узнал, что тот купил товар 21 февраля по цене в 61 699 рублей через менеджера торговой точки.
Сооснователь DNS Дмитрий Алексеев решил «лично извиниться перед всеми покупателями видеокарт». Он говорит, что компания столкнулась с необходимостью «справедливо» распределить дефицитный товар — на старте продаж было всего около 2 тысяч видеокарт в магазинах сети.
Алексеев пишет, что помимо объективных проблем, были и ошибки: компания не справилась с перекупами, в системах возникали сбои, были также злоупотребления в магазинах. По его словам, сейчас DNS проводит расследования около 20 таких ситуаций.
В ближайшее время ситуация с видеокартами не исправится — проблемы будут как минимум до конца года, говорит Алексеев. В этот период компания будет отдавать приоритет собранным игровым компьютерам и постоянным клиентам, зарегистрированным на сайте и в системе Prozapass.
В феврале 2021 года DNS назвала себя лидером рынка бытовой техники и электроники в России по объёму выручки: за 2020 год компания выручила 514 млрд рублей против 504,8 млрд рублей выручки «М.Видео-Эльдорадо».
Только представьте себе, сотнимегават энергии, миллионы единиц высокотехнологичного оборудования и всё ради чего? Ради выдуманных "денег". Пиздец.
Акцент на том, что эти выдуманные деньги жрут кучу ресурсов. И всё для чего?
Ради того, чтобы ценность твоих накоплений не зависела от гениальных маневров всяких царей и винни-пухов
ага, и при этом зависела от любого чиха всяких илонмасков и прочих реддиторов
В России главное вовремя извиниться и что-то ещё пообещать
Надеюсь биткоин обвалится до 10 баксов за штуку и мир избавится от недомайнеров ибо на таком фоне они все дружно выйдут в окно.
Закрывай Вася свой днс и вали с рынка, грабли он наступил
Было, не интересно. Был и разбор, все там было заранее спланировано, выкупили те, кто знал заранее и выложили через пару часов перепродавать.
Он же еще неделю назад извинился
Через неделю ещё раз. И так как минимум до конца года)))
А может он хоть слово скажет, почему через поиск сайта видеокарт не было в продаже, а по прямым ссылкам были? Наебалово пиздец какое было.
Единственное в чём виноват днс - они выставили нерыночную цену и часть своей прибыли отдали перекупам.
Проблема ДНС в том, что сотрудники ДНС, имея эти карты на руках ещё до начала продаж, начали их перепродавать.
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