До сих пор я не знаю хорошего решения, чтобы все были довольны. Даже классическое рыночное регулирование, когда цена должна позволить определить, для кого видеокарты ценнее, не хорошее. Дело тут не только в том, что мы будем выглядеть «барыгами» в глазах покупателей.

Специфика ситуации в том, что помимо наших любимых геймеров, видеокарты интересуют еще и майнеров. Для майнеров ценность видеокарт фактически колеблется вместе со стоимостью биткоина, соответственно, предсказать ее невозможно. Более того, геймеры от ситуации всегда страдают больше майнеров.

