Эксперты считают, что СБП может предложить более низкую цену товаров за свой счёт, но оператор пока не готов к таким тратам.

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Национальная система платежных карт (оператор Системы быстрых платежей) планирует вместе с ритейлерами разработать программу лояльности для оплаты через СБП по QR-коду, сообщили «Коммерсанту» в нескольких банках, которые участвуют в переговорах.

В НСПК рассказали «Коммерсанту», что некоторые ритейлеры «обсуждают различные возможности предоставления клиентам выгодных предложений». Это делается для популяризации СБП, которая «для торговцев значительно дешевле карточных платежей», говорят в НСПК.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что НСПК вела переговоры с крупными сетями, среди которых «М.Видео» и «Детский мир» — в первой уже стартовал пилот, и в «М.Видео» это подтвердили.

В 2020 году СБП развивала переводы между физлицами по номеру телефона, сейчас же сервис начал активно продвигать оплату товаров по QR-кодам, говорят участники рынка. ЦБ уже обязал системно значимые банки подключить оплату товаров по QR-коду с октября 2021 года.

Оплачивать покупки можно будет через приложение Национальной системы платежных карт. Это занимает чуть больше времени, чем бесконтактная оплата, и НСПК разрабатывает программы лояльности, чтобы стимулировать использование системы, пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

У СБП уже есть примеры успешных партнёрств с ритейлерами, в частности с Wildberries, рассказала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Маркетплейс давал покупателям скидку в 5%, если они оплачивали покупки через СБП — продажи выросли в сотни раз, говорит она.

СБП может стать конкурентам банковским программам лояльности, если на постоянной основе обеспечит более низкую цену товаров при оплате по QR-коду, считает директор по развитию программы лояльности «БКС-банка» Евгения Пахомова.

Участники рынка считают, что НСПК может сама компенсировать часть затрат, об этом говорили и ритейлеры во время переговоров, говорят источники. Но платежная система к этому пока не готова и хочет ограничиться «нефинансовыми способами поддержки торгово-сервисных предприятий».

В «Тинькоффе» сообщили изданию, что через банк к СБП уже подключено около 45 тысяч предприятий. ЦБ планирует увеличить число мелких и средних предприятий, подключенных к сервису, — к 2022 году к приему оплаты с помощью СБП, в том числе по QR-коду, должно подключиться 70 тысяч торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса, а в 2023 году — 100 тысяч.