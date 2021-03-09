Торговля
Рая Хачатрян

Оператор СБП начал разрабатывать программы лояльности с крупными ритейлерами для популяризации оплаты по QR-кодам Статьи редакции

Эксперты считают, что СБП может предложить более низкую цену товаров за свой счёт, но оператор пока не готов к таким тратам.

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Национальная система платежных карт (оператор Системы быстрых платежей) планирует вместе с ритейлерами разработать программу лояльности для оплаты через СБП по QR-коду, сообщили «Коммерсанту» в нескольких банках, которые участвуют в переговорах.

В НСПК рассказали «Коммерсанту», что некоторые ритейлеры «обсуждают различные возможности предоставления клиентам выгодных предложений». Это делается для популяризации СБП, которая «для торговцев значительно дешевле карточных платежей», говорят в НСПК.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что НСПК вела переговоры с крупными сетями, среди которых «М.Видео» и «Детский мир» — в первой уже стартовал пилот, и в «М.Видео» это подтвердили.

В 2020 году СБП развивала переводы между физлицами по номеру телефона, сейчас же сервис начал активно продвигать оплату товаров по QR-кодам, говорят участники рынка. ЦБ уже обязал системно значимые банки подключить оплату товаров по QR-коду с октября 2021 года.

Оплачивать покупки можно будет через приложение Национальной системы платежных карт. Это занимает чуть больше времени, чем бесконтактная оплата, и НСПК разрабатывает программы лояльности, чтобы стимулировать использование системы, пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

У СБП уже есть примеры успешных партнёрств с ритейлерами, в частности с Wildberries, рассказала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Маркетплейс давал покупателям скидку в 5%, если они оплачивали покупки через СБП — продажи выросли в сотни раз, говорит она.

СБП может стать конкурентам банковским программам лояльности, если на постоянной основе обеспечит более низкую цену товаров при оплате по QR-коду, считает директор по развитию программы лояльности «БКС-банка» Евгения Пахомова.

Участники рынка считают, что НСПК может сама компенсировать часть затрат, об этом говорили и ритейлеры во время переговоров, говорят источники. Но платежная система к этому пока не готова и хочет ограничиться «нефинансовыми способами поддержки торгово-сервисных предприятий».

В «Тинькоффе» сообщили изданию, что через банк к СБП уже подключено около 45 тысяч предприятий. ЦБ планирует увеличить число мелких и средних предприятий, подключенных к сервису, — к 2022 году к приему оплаты с помощью СБП, в том числе по QR-коду, должно подключиться 70 тысяч торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса, а в 2023 году — 100 тысяч.

По данным ЦБ на 1 марта 2021 года, участниками СБП выступают 214 банков, в системе совершено свыше 178 млн операций на более чем 1,2 трлн рублей.

#новость #сбп

14 14 комментариев
5
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14 комментариев
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Gleb Grigorovich

4

Вместо чуши с бонусами, для популяризации СБП надо сделать следующее:

1. Взыметь через ЦБ все банки, чтоб ввели оплату по QR для своих клиентов организаций, которые держат у них расчетные счета.
2. Так-же взыметь банки, чтоб их мобильные приложения имели оплату по QR
3. Взыметь Нуралиева, чтоб появился стандартный модуль для 1С, который будет обеспечивать проведение этих транзакций, а заодно с ним Атол, Штрих и прочую около кассовую братию. Чек то пробивать надо только тогда, когда система видит что платеж пришел.
4. Принудить банки участники СБП использовать единый протокол обмена своих систем для обмена с кассовым ПО. Если такового нету разраобтать. Те самые штрихи и атолы класть будут на это сбп, если им надо интерфейсов по числу банков писать и отлаживать.

По факту ситуация выглядит так - коммис 0.7 против 1.8 выглядит интересно, но звоню в свой Альфа-Банк, где расчетник открыт, спрашиваю "можно организовать примку платежей СБП на Р/С? - нет, берите наш экваеринг". Открывать еще один расчетный счет для обеспечения этого функционала затея сомнительная.

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Roman Moskovskiy

3

С СБП самый большой вопрос в том, зачем делать даунгрейд с более нового NFC на более старые QR коды? Это имеет смысл только на телефонах без первого

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Artemiy Ivanov

Roman
3

Как вы собираетесь прикладывать свой телефон к экрану ноутбука / телевизора для осуществления покупки? Кажется с QR эта история немного проще

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Антон Штадлер

Artemiy
1

Типа гугл-пей или эппл-пей

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Сергей Казаринов

Roman
3

Ну мне тема видится интересной, получается, что для получения оплаты вообще нет необходимости в устройстве с nfc, и сходу видятся следующие варианты использования:

1. Можно печатать и оплачивать прямо с ценников.
2. Можно печатать на чеках.
3. Можно оплатить с экрана монитора без необходимости вводить карту на миллиарде процессинговых сайтов.
4. Можно оплатить с экрана монитора без необходимости держать карту привязанной в миллиарде сервисов/маркетплейсах, которые хранят данные карт в непонятно каком виде.

Думаю, что там ещë много чего можно придумать.

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Dennis Gooddeni

Roman
–2

Смысл только один, освоить денег, как можем 🤷‍♂️

Ответить

Russian Swiss

3

Почему QR дешевле NFC?

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Artemiy Ivanov

Russian
2

Имеется ввиду что карточный эквайринг для продавца дороже (3-4%) чем подключение оплаты через СБП (% комиссии которой закреплен в законе)

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Сергей Казаринов

Russian
1

Ну для nfc необходимо устройство, а qr хоть на бумаге печатай, хоть на экране/мониторе выводи.

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Kirill Nikolaev

0

Это очень веселая история, на самом деле: с одной стороны есть банки, у которых эквайринг стоит 2-4%, да и переводы между физиками тоже не бесплатные. И сколько это денег можно посмотреть хотя бы в недавней отчетности ВТБ или того же Сбера.

С другой стороны появился СБП и такой "А не пойти бы вам всем куда-нибудь и дать мне денег?". 

По логике, тут скидки должны давать конечные продавцы, потому что из-за низких комиссий у них же накладные падают.

Очень увлекательный сериал выходит.

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Gleb Grigorovich

Kirill
0

А вам не кажтеся слегка несправедливым, что банкстеры ох...ие дерут 2% за экваеринг, себест которого для них 0.000002%? При этом рассказывают про ужасные затраты на терминалы и инфру из-за которых такие тарифы жлобские.

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Kirill Nikolaev

Gleb
0

Глеб, я ни в коем случае сейчас не про мораль и не про этику, я только про то, что большой рынок делят крупные ребята.

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Andrey Kulakov

0

Я правильно понимаю, что такие платежи пролетают мимо кэшбэка?

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Вся соль

0

"Это делается для популяризации СБП, которая «для торговцев значительно дешевле карточных платежей»"  - это пока. ПОКА она не распространена повсеместно, она дешевле.

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