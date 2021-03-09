Оператор СБП начал разрабатывать программы лояльности с крупными ритейлерами для популяризации оплаты по QR-кодам Статьи редакции
Эксперты считают, что СБП может предложить более низкую цену товаров за свой счёт, но оператор пока не готов к таким тратам.
Национальная система платежных карт (оператор Системы быстрых платежей) планирует вместе с ритейлерами разработать программу лояльности для оплаты через СБП по QR-коду, сообщили «Коммерсанту» в нескольких банках, которые участвуют в переговорах.
В НСПК рассказали «Коммерсанту», что некоторые ритейлеры «обсуждают различные возможности предоставления клиентам выгодных предложений». Это делается для популяризации СБП, которая «для торговцев значительно дешевле карточных платежей», говорят в НСПК.
Источники «Коммерсанта» утверждают, что НСПК вела переговоры с крупными сетями, среди которых «М.Видео» и «Детский мир» — в первой уже стартовал пилот, и в «М.Видео» это подтвердили.
В 2020 году СБП развивала переводы между физлицами по номеру телефона, сейчас же сервис начал активно продвигать оплату товаров по QR-кодам, говорят участники рынка. ЦБ уже обязал системно значимые банки подключить оплату товаров по QR-коду с октября 2021 года.
Оплачивать покупки можно будет через приложение Национальной системы платежных карт. Это занимает чуть больше времени, чем бесконтактная оплата, и НСПК разрабатывает программы лояльности, чтобы стимулировать использование системы, пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
У СБП уже есть примеры успешных партнёрств с ритейлерами, в частности с Wildberries, рассказала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Маркетплейс давал покупателям скидку в 5%, если они оплачивали покупки через СБП — продажи выросли в сотни раз, говорит она.
СБП может стать конкурентам банковским программам лояльности, если на постоянной основе обеспечит более низкую цену товаров при оплате по QR-коду, считает директор по развитию программы лояльности «БКС-банка» Евгения Пахомова.
Участники рынка считают, что НСПК может сама компенсировать часть затрат, об этом говорили и ритейлеры во время переговоров, говорят источники. Но платежная система к этому пока не готова и хочет ограничиться «нефинансовыми способами поддержки торгово-сервисных предприятий».
В «Тинькоффе» сообщили изданию, что через банк к СБП уже подключено около 45 тысяч предприятий. ЦБ планирует увеличить число мелких и средних предприятий, подключенных к сервису, — к 2022 году к приему оплаты с помощью СБП, в том числе по QR-коду, должно подключиться 70 тысяч торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса, а в 2023 году — 100 тысяч.
По данным ЦБ на 1 марта 2021 года, участниками СБП выступают 214 банков, в системе совершено свыше 178 млн операций на более чем 1,2 трлн рублей.
Вместо чуши с бонусами, для популяризации СБП надо сделать следующее:
1. Взыметь через ЦБ все банки, чтоб ввели оплату по QR для своих клиентов организаций, которые держат у них расчетные счета.
2. Так-же взыметь банки, чтоб их мобильные приложения имели оплату по QR
3. Взыметь Нуралиева, чтоб появился стандартный модуль для 1С, который будет обеспечивать проведение этих транзакций, а заодно с ним Атол, Штрих и прочую около кассовую братию. Чек то пробивать надо только тогда, когда система видит что платеж пришел.
4. Принудить банки участники СБП использовать единый протокол обмена своих систем для обмена с кассовым ПО. Если такового нету разраобтать. Те самые штрихи и атолы класть будут на это сбп, если им надо интерфейсов по числу банков писать и отлаживать.
По факту ситуация выглядит так - коммис 0.7 против 1.8 выглядит интересно, но звоню в свой Альфа-Банк, где расчетник открыт, спрашиваю "можно организовать примку платежей СБП на Р/С? - нет, берите наш экваеринг". Открывать еще один расчетный счет для обеспечения этого функционала затея сомнительная.
С СБП самый большой вопрос в том, зачем делать даунгрейд с более нового NFC на более старые QR коды? Это имеет смысл только на телефонах без первого
Как вы собираетесь прикладывать свой телефон к экрану ноутбука / телевизора для осуществления покупки? Кажется с QR эта история немного проще
Ну мне тема видится интересной, получается, что для получения оплаты вообще нет необходимости в устройстве с nfc, и сходу видятся следующие варианты использования:
1. Можно печатать и оплачивать прямо с ценников.
2. Можно печатать на чеках.
3. Можно оплатить с экрана монитора без необходимости вводить карту на миллиарде процессинговых сайтов.
4. Можно оплатить с экрана монитора без необходимости держать карту привязанной в миллиарде сервисов/маркетплейсах, которые хранят данные карт в непонятно каком виде.
Думаю, что там ещë много чего можно придумать.
Почему QR дешевле NFC?
Имеется ввиду что карточный эквайринг для продавца дороже (3-4%) чем подключение оплаты через СБП (% комиссии которой закреплен в законе)
Ну для nfc необходимо устройство, а qr хоть на бумаге печатай, хоть на экране/мониторе выводи.
Это очень веселая история, на самом деле: с одной стороны есть банки, у которых эквайринг стоит 2-4%, да и переводы между физиками тоже не бесплатные. И сколько это денег можно посмотреть хотя бы в недавней отчетности ВТБ или того же Сбера.
С другой стороны появился СБП и такой "А не пойти бы вам всем куда-нибудь и дать мне денег?".
По логике, тут скидки должны давать конечные продавцы, потому что из-за низких комиссий у них же накладные падают.
Очень увлекательный сериал выходит.
А вам не кажтеся слегка несправедливым, что банкстеры ох...ие дерут 2% за экваеринг, себест которого для них 0.000002%? При этом рассказывают про ужасные затраты на терминалы и инфру из-за которых такие тарифы жлобские.
Глеб, я ни в коем случае сейчас не про мораль и не про этику, я только про то, что большой рынок делят крупные ребята.
"Это делается для популяризации СБП, которая «для торговцев значительно дешевле карточных платежей»" - это пока. ПОКА она не распространена повсеместно, она дешевле.
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