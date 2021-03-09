Mail.ru Group представила единую платформу для управления продажами во «ВКонтакте», «Одноклассниках», AliExpress и «Юле» Статьи редакции
Основные функции бесплатные для бизнеса.
«Мультимаркет» позволит владельцам онлайн-магазинов одновременно управлять товарами и заказами на четырёх площадках, рассказали vc.ru в компании.
B2b-платформа поможет изменить статус заказов, подстроить описания под требования разных площадок, пересчитать остаток после продажи на любой из них. Также есть массовое редактирование товаров — например, продавец может снизить цену или убрать товар с витрины.
В «Мультимаркете» можно общаться с клиентами (пока работает для «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Юлы») и смотреть статистику для каждой площадки, говорят в компании. Управлять магазином могут несколько человек — для этого у каждого из них должен быть единый аккаунт VK Connect.
В течение нескольких месяцев из единого рекламного кабинета можно будет управлять продвижением на всех четырёх площадках: сейчас запускать, останавливать и редактировать рекламные кампании можно для «ВКонтакте».
Также разработчики планируют добавить в сервис управление доставкой и оплатой товаров и другие функции. В будущем компания допускает подключение к «Мультимаркету» и площадки не из своей экосистемы.
Чтобы протестировать «Мультимаркет», владелец магазина должен зарегистрироваться на сайте и разместить товары на выбранных площадках. На старте для магазинов на AliExpress и «Юле», предпринимателям нужно будет создать в «Мультимаркете» новый профиль, в будущем можно будет подключать уже существующие магазины.
Регистрация и функции на платформе бесплатные для бизнеса, монетизировать сервис компания планирует через предоставление инструментов продвижения магазина. Для клиентов ничего не изменится: они смогут покупать товары и задавать вопросы там, где нашли магазин.
Ага, платежи, держите карман шире ))
Дыра в безопасности размером с Россию. В мой аккаунт входит кто попало. Каждые пару месяцев меняю пароль. Двухфакторная верификация включена. Телефон iphone xr без jailbreaka . На компе акк не установлен.
Подтверждение о входе не приходят. Приходит сообщение что кто-то УЖЕ вошёл через KateMobile.
Перспективный рубин
Да. У меня тоже постоянная проблема с аккаунтом. Кто-то вечно хочет пробраться и именно из-за этого нет доверия теперь к продуктам под одной крышей. Если туда еще и деньги прикрутить это вообще будет катастрофа. С другой стороны может после пары проблем сделают понадежнее все. Включено все что можно включить сейчас в настройках безопасности.
Интересно обязательно протестим но это тока для бизнеса а просто люди не могут участвовать ?
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