Торговля
Таня Боброва

Mail.ru Group представила единую платформу для управления продажами во «ВКонтакте», «Одноклассниках», AliExpress и «Юле» Статьи редакции

Основные функции бесплатные для бизнеса.

6 6 комментариев
1429 просмотров

«Мультимаркет» позволит владельцам онлайн-магазинов одновременно управлять товарами и заказами на четырёх площадках, рассказали vc.ru в компании.

B2b-платформа поможет изменить статус заказов, подстроить описания под требования разных площадок, пересчитать остаток после продажи на любой из них. Также есть массовое редактирование товаров — например, продавец может снизить цену или убрать товар с витрины.

В «Мультимаркете» можно общаться с клиентами (пока работает для «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Юлы») и смотреть статистику для каждой площадки, говорят в компании. Управлять магазином могут несколько человек — для этого у каждого из них должен быть единый аккаунт VK Connect.

В течение нескольких месяцев из единого рекламного кабинета можно будет управлять продвижением на всех четырёх площадках: сейчас запускать, останавливать и редактировать рекламные кампании можно для «ВКонтакте».

Также разработчики планируют добавить в сервис управление доставкой и оплатой товаров и другие функции. В будущем компания допускает подключение к «Мультимаркету» и площадки не из своей экосистемы.

Чтобы протестировать «Мультимаркет», владелец магазина должен зарегистрироваться на сайте и разместить товары на выбранных площадках. На старте для магазинов на AliExpress и «Юле», предпринимателям нужно будет создать в «Мультимаркете» новый профиль, в будущем можно будет подключать уже существующие магазины.

Регистрация и функции на платформе бесплатные для бизнеса, монетизировать сервис компания планирует через предоставление инструментов продвижения магазина. Для клиентов ничего не изменится: они смогут покупать товары и задавать вопросы там, где нашли магазин.

#новость #одноклассники #вконтакте #aliexpress #юла

6 6 комментариев
13
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044e\u043b\u0430","\u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","aliexpress"], "comments": 6, "likes": 13, "favorites": 22, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 218049, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Mar 2021 11:01:24 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Владимиров

3

Ага, платежи, держите карман шире ))
Дыра в безопасности размером с Россию. В мой аккаунт входит кто попало. Каждые пару месяцев меняю пароль. Двухфакторная верификация включена. Телефон iphone xr без jailbreaka . На компе акк не установлен.
Подтверждение о входе не приходят. Приходит сообщение что кто-то УЖЕ вошёл через KateMobile.

Ответить

Перспективный рубин

Андрей
0

Да. У меня тоже постоянная проблема с аккаунтом. Кто-то вечно хочет пробраться и именно из-за этого нет доверия теперь к продуктам под одной крышей. Если туда еще и деньги прикрутить это вообще будет катастрофа. С другой стороны может после пары проблем сделают понадежнее все. Включено все что можно включить сейчас в настройках безопасности.

Ответить

Андрей Владимиров

Андрей
0

Пс: я про ВКонтакте.

Ответить

Денис Демидов

2

Интересно обязательно протестим но это тока для бизнеса а просто люди не могут участвовать ?

Ответить

Вся соль

Денис
0

А "просто люди" что хотят от мультимаркета?

Ответить

Константин Полухтин

1

Ого, это типа как у Facebook Business Manager?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Evrone
Подписан
Отписаться
Ключевые мысли из интервью с создателем Node.js Райаном Далем
Райан Даль (Ryan Dahl) — основатель и первый разработчик Node.js. Сейчас он занимается развитием среды выполнения JavaS…
0
Gett
Подписан
Отписаться
В честь 8 марта Gett привлек внимание к гендерному неравенству на карте Москвы
Сейчас в Москве всего 45 улиц, которые названы в честь великих женщин, а улиц, которые носят мужские имена — более 600.…
0
Рокет Хьюманс
Подписан
Отписаться
Полет продолжается
Всем привет! На связи команда Рокет Хьюманс. Еще не слышали про нас? Давайте знакомиться. Но сначала немного истории.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Иннокентий Фефилов
за день
Я удалил статьи и книги. Потому что это тот же самый телевизор, которым вы попрекаете своих предков. Когда мне знакомые говорят "о, ты читал новую книгу Глуховского?" — для меня это звучит точно так же как "о, ты…
Я удалил YouTube
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

Al Pr

«я удалил…» тренды марта

Александр Антипов

Я удалил Clubhouse

greg chudnoff

Как заработать на издании своих…

greg chudnoff

Как заработать на издании своих…

Yury Shabanov

Как разместить товары на Ozon

Nick Chernykh

«А мужчину позвать можете…

Александр Антипов

Инвесторы Da Vinci Capital…

Ivan Kolyhalov

Роскомнадзор потребовал у…

Leha Shum

Организаторы MWC заявили о…

greg chudnoff

Как заработать на издании своих…

Aleksandryna…

Женский бизнес. Как создать…

Kirill Nikolaev

Оператор СБП начал…

Roman Perfilyev

Как курьер «Яндекса» видит Москву

Артём А.

Роскомнадзор потребовал у…

Вся соль

Оператор СБП начал…

Andrey Kostin

На Яндекс.Драйве в…

greg chudnoff

Как заработать на издании своих…

Antsiforov Stanislav

Управленческие процессы или что…

Ivan Kolyhalov

Роскомнадзор потребовал у…

Вся соль

Mail.ru Group представила…
null