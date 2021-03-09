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«Мультимаркет» позволит владельцам онлайн-магазинов одновременно управлять товарами и заказами на четырёх площадках, рассказали vc.ru в компании.

B2b-платформа поможет изменить статус заказов, подстроить описания под требования разных площадок, пересчитать остаток после продажи на любой из них. Также есть массовое редактирование товаров — например, продавец может снизить цену или убрать товар с витрины.

В «Мультимаркете» можно общаться с клиентами (пока работает для «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Юлы») и смотреть статистику для каждой площадки, говорят в компании. Управлять магазином могут несколько человек — для этого у каждого из них должен быть единый аккаунт VK Connect.

В течение нескольких месяцев из единого рекламного кабинета можно будет управлять продвижением на всех четырёх площадках: сейчас запускать, останавливать и редактировать рекламные кампании можно для «ВКонтакте».

Также разработчики планируют добавить в сервис управление доставкой и оплатой товаров и другие функции. В будущем компания допускает подключение к «Мультимаркету» и площадки не из своей экосистемы.

Чтобы протестировать «Мультимаркет», владелец магазина должен зарегистрироваться на сайте и разместить товары на выбранных площадках. На старте для магазинов на AliExpress и «Юле», предпринимателям нужно будет создать в «Мультимаркете» новый профиль, в будущем можно будет подключать уже существующие магазины.