Торговля
Таня Боброва

«ВКонтакте» и Mail.ru Group представили единую платформу для магазинов в соцсети, «Одноклассниках», AliExpress и «Юле» Статьи редакции

Основные функции бесплатные для бизнеса.

13 13 комментариев
2727 просмотров

«Мультимаркет» позволит владельцам онлайн-магазинов одновременно управлять товарами и заказами на четырёх площадках, рассказали vc.ru в компании.

B2b-платформа поможет изменить статус заказов, подстроить описания под требования разных площадок, пересчитать остаток после продажи на любой из них. Также есть массовое редактирование товаров — например, продавец может снизить цену или убрать товар с витрины.

В «Мультимаркете» можно общаться с клиентами (пока работает для «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Юлы») и смотреть статистику для каждой площадки, говорят в компании. Управлять магазином могут несколько человек — для этого у каждого из них должен быть единый аккаунт VK Connect.

В течение нескольких месяцев из единого рекламного кабинета можно будет управлять продвижением на всех четырёх площадках: сейчас запускать, останавливать и редактировать рекламные кампании можно для «ВКонтакте».

Также разработчики планируют добавить в сервис управление доставкой и оплатой товаров и другие функции. В будущем компания допускает подключение к «Мультимаркету» и площадки не из своей экосистемы.

Чтобы протестировать «Мультимаркет», владелец магазина должен зарегистрироваться на сайте и разместить товары на выбранных площадках. На старте для магазинов на AliExpress и «Юле», предпринимателям нужно будет создать в «Мультимаркете» новый профиль, в будущем можно будет подключать уже существующие магазины.

Регистрация и функции на платформе бесплатные для бизнеса, монетизировать сервис компания планирует через предоставление инструментов продвижения магазина. Для клиентов ничего не изменится: они смогут покупать товары и задавать вопросы там, где нашли магазин.

#новость #одноклассники #вконтакте #aliexpress #юла

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Андрей Владимиров

7

Ага, платежи, держите карман шире ))
Дыра в безопасности размером с Россию. В мой аккаунт входит кто попало. Каждые пару месяцев меняю пароль. Двухфакторная верификация включена. Телефон iphone xr без jailbreaka . На компе акк не установлен.
Подтверждение о входе не приходят. Приходит сообщение что кто-то УЖЕ вошёл через KateMobile.

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Перспективный рубин

Андрей
1

Да. У меня тоже постоянная проблема с аккаунтом. Кто-то вечно хочет пробраться и именно из-за этого нет доверия теперь к продуктам под одной крышей. Если туда еще и деньги прикрутить это вообще будет катастрофа. С другой стороны может после пары проблем сделают понадежнее все. Включено все что можно включить сейчас в настройках безопасности.

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Илья Попов

Перспективный
0

Новые начинания всегда с какими то проблемами. Надеюсь что исправят. А так отличный проект.

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Андрей Владимиров

Андрей
0

Пс: я про ВКонтакте.

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Илья Попов

4

Думаю что стоит протестировать. Интересно.

Ответить

Денис Демидов

2

Интересно обязательно протестим но это тока для бизнеса а просто люди не могут участвовать ?

Ответить

Вся соль

Денис
4

А "просто люди" что хотят от мультимаркета?

Ответить

Борислав Ж.

3

Заинтересовало. Мне кажется это супер удобно 

Ответить

Константин Полухтин

1

Ого, это типа как у Facebook Business Manager?

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Denis Bystruev

0

Регистрация и функции на платформе бесплатные для бизнеса, монетизировать сервис компания планирует через предоставление инструментов продвижения магазина.

Хотелось бы понять, в какую реальную маржу площадки это выльется. То есть какой процент стоимости товара надо залить в «инструменты продвижения», чтобы товар продался.

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Дмитрий Кораблёв

Denis
0

это индивидуально, как м сейчас в таргете

Ответить

Denis Bystruev

Дмитрий
1

Ну вот хотелось бы понять по реальным кейсам.

Например, верно ли, что маржа подобных площадок (с учётом стоимости рекламы) по одежде составляет 25% — то есть, чтобы продать партию джинс или курток, на продвижение нужно затратить четверть их стоимости.

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Nikolay Kenig

0

Мы традиционно еще не очень!
Не то что инновационо!

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