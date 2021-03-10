Торговля
Innopolis University

«AliExpress Россия» купил 30% в региональном маркетплейсе с доставкой за день KazanExpress Статьи редакции

Это первая подобная инвестиция ритейлера на российском рынке.

14 14 комментариев
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KazanExpress из Татарстана привлёк инвестиции от «AliExpress Россия», рассказал vc.ru представитель регионального маркетплейса. Сумму сделки стороны не раскрывают.

В AliExpress подтвердили инвестиции и отметили, что смотрят на рынок и инвестируют именно в активный стартап. «Теперь рассматриваем KazanExpress как активного партнёра с большими планами на развитие, а не конкурента», — добавили в компании.

Сооснователь и гендиректор проекта Линар Хуснуллин в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что речь идёт о «миллиардах рублей» инвестиций. «Если формально отталкиваться от тех мультипликаторов, в которые фондовый рынок оценил Ozon, то KazanExpress мог бы быть оценен примерно в 5 млрд рублей. Однако конечно реальная цена сделки может быть и в разы ниже», — заявил в беседе с vc.ru сооснователь исследовательской Data Insight Борис Овчинников.

По его мнению, эту инвестицию стоит рассматривать не как помощь в развитии конкурента, а как инвестиции AliExpress в тестирование новой для себя, но близкой по духу модели.

Особенность основанного в 2017 году KazanExpress — бесплатная доставка за день в собственные пункты выдачи заказов: сейчас они находятся в 33 городах, за год компания хочет расшириться до 127 городов. У ритейлера также есть логистический центр площадью 45 тысяч м², в 2021 году он завершит строительство собственного комплекса площадью 120 тысяч м².

По собственным данным, у маркетплейса более 5000 зарегистрированных российских продавцов. Ежемесячный объём заказов — около 1 млн посылок, за год он вырос почти в восемь раз.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Маркетплейс-технологии» на 100% принадлежит ООО «Казаньэкспресс фулфилмент». Конечные владельцы — основатели Кевин Ханда (2%) и Линар Хуснуллин (18%), а также Сергей Еремеев (80%), брат основателя «Банка 131» Дмитрия Еремеева.

Выручка ООО за 2019 год составила 33,2 млн рублей, убыток — 64,5 млн рублей. В 2020 году оборот превысил 1,3 млрд рублей, заявили в компании.

#новость #aliexpress

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14 комментариев
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Женя Седыкин

7

Рад, что являюсь частью истории, продавая на ке. Поздравляю коллег!

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Gavroche

Женя
0
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Анар FS

2
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Ильмир Хасаншин

2

Как продавец работающий с KazanExpress, считаю, что они максимально отделились от конкурентов своей бесплатной от любой суммы заказа и гарантированной доставкой за сутки в собственные пункты выдачи заказов. В этом не малую роль играет и местоположение площадки, ведь в отличии от Москвы, Казань находится всего в 12-24 часах езды от основных городов миллионников (по пути еще заезжают в регионы) и представьте, как к вам приедет даже чехол за 50р или ручка уже на следующий день бесплатно? И кстати о новых пунктах выдачи, они сделаны максимально практичными и стильными, проезжая на машине нельзя не заметить. Внутри все стильно и красиво и удобно проверять полученный заказ.

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Валерий Пынзарь

1

начали захват России с Казани

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Денис Демидов

1

С 65 млн до 1.5 млрд за год?
Вот это ракета, похоже, кто-то из татарских царьков в капитал вошел? 
Получается, wb регионального разлива... 
По стране шагает частно-государственное партнерство!

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Сергей Сергеевич

Денис
0

Открыть кучу пвз и донатиь доставку - это нужно иметь железные яйца. Ну и непонятно что за 30%, 3000 рублей что ли)

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Анар FS

Денис
0

Ну с таким оборотом - выручкой, прибыль должна быть минус 2,9млрд.рублей. Получается им еще государство доплачивает за отрицательный показатель? :) Как с НДС на экспорт.

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Ильяс Билалов

1
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Анар FS

1

Молодцы. могут..умеют..

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Denis1710

1

Добавил товар (маску) за 155 руб. Они реально доставят в другой город бесплатно заказ на 155 рублей? Жесть, какая-то)

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Андрей Атаманов

0

Очень хорошо, что наконец развиваются регионы и региональные компании.

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Torg773

0

Покупал несколько раз на KazanExpress, действительно очень удобно, быстро и недорого ). Очень рад, что есть такая компания, особое уважение вызывает, что региональная компания составляет конкуренцию федеральным гигантам в данной сфере. Поэтому пожелаю KazanExpress достойно занять свое место под солнцем в e-commerce!

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Олег Волков

–1

Может теперь хоть в Казань будут нормально доставлять

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Innopolis University
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«AliExpress Россия» купил 30% в региональном маркетплейсе с доставкой за день KazanExpress
Это первая подобная инвестиция ритейлера на российском рынке.
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