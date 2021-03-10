«AliExpress Россия» купил 30% в региональном маркетплейсе с доставкой за день KazanExpress

Это первая подобная инвестиция ритейлера на российском рынке.

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KazanExpress из Татарстана привлёк инвестиции от «AliExpress Россия», рассказал vc.ru представитель регионального маркетплейса. Сумму сделки стороны не раскрывают.

В AliExpress подтвердили инвестиции и отметили, что смотрят на рынок и инвестируют именно в активный стартап. «Теперь рассматриваем KazanExpress как активного партнёра с большими планами на развитие, а не конкурента», — добавили в компании.

Сооснователь и гендиректор проекта Линар Хуснуллин в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что речь идёт о «миллиардах рублей» инвестиций. «Если формально отталкиваться от тех мультипликаторов, в которые фондовый рынок оценил Ozon, то KazanExpress мог бы быть оценен примерно в 5 млрд рублей. Однако конечно реальная цена сделки может быть и в разы ниже», — заявил в беседе с vc.ru сооснователь исследовательской Data Insight Борис Овчинников.

По его мнению, эту инвестицию стоит рассматривать не как помощь в развитии конкурента, а как инвестиции AliExpress в тестирование новой для себя, но близкой по духу модели.

Особенность основанного в 2017 году KazanExpress — бесплатная доставка за день в собственные пункты выдачи заказов: сейчас они находятся в 33 городах, за год компания хочет расшириться до 127 городов. У ритейлера также есть логистический центр площадью 45 тысяч м², в 2021 году он завершит строительство собственного комплекса площадью 120 тысяч м².

По собственным данным, у маркетплейса более 5000 зарегистрированных российских продавцов. Ежемесячный объём заказов — около 1 млн посылок, за год он вырос почти в восемь раз.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Маркетплейс-технологии» на 100% принадлежит ООО «Казаньэкспресс фулфилмент». Конечные владельцы — основатели Кевин Ханда (2%) и Линар Хуснуллин (18%), а также Сергей Еремеев (80%), брат основателя «Банка 131» Дмитрия Еремеева.