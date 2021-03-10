«AliExpress Россия» купил 30% в региональном маркетплейсе с доставкой за день KazanExpress Статьи редакции
Это первая подобная инвестиция ритейлера на российском рынке.
KazanExpress из Татарстана привлёк инвестиции от «AliExpress Россия», рассказал vc.ru представитель регионального маркетплейса. Сумму сделки стороны не раскрывают.
В AliExpress подтвердили инвестиции и отметили, что смотрят на рынок и инвестируют именно в активный стартап. «Теперь рассматриваем KazanExpress как активного партнёра с большими планами на развитие, а не конкурента», — добавили в компании.
Сооснователь и гендиректор проекта Линар Хуснуллин в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что речь идёт о «миллиардах рублей» инвестиций. «Если формально отталкиваться от тех мультипликаторов, в которые фондовый рынок оценил Ozon, то KazanExpress мог бы быть оценен примерно в 5 млрд рублей. Однако конечно реальная цена сделки может быть и в разы ниже», — заявил в беседе с vc.ru сооснователь исследовательской Data Insight Борис Овчинников.
По его мнению, эту инвестицию стоит рассматривать не как помощь в развитии конкурента, а как инвестиции AliExpress в тестирование новой для себя, но близкой по духу модели.
Особенность основанного в 2017 году KazanExpress — бесплатная доставка за день в собственные пункты выдачи заказов: сейчас они находятся в 33 городах, за год компания хочет расшириться до 127 городов. У ритейлера также есть логистический центр площадью 45 тысяч м², в 2021 году он завершит строительство собственного комплекса площадью 120 тысяч м².
По собственным данным, у маркетплейса более 5000 зарегистрированных российских продавцов. Ежемесячный объём заказов — около 1 млн посылок, за год он вырос почти в восемь раз.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Маркетплейс-технологии» на 100% принадлежит ООО «Казаньэкспресс фулфилмент». Конечные владельцы — основатели Кевин Ханда (2%) и Линар Хуснуллин (18%), а также Сергей Еремеев (80%), брат основателя «Банка 131» Дмитрия Еремеева.
Выручка ООО за 2019 год составила 33,2 млн рублей, убыток — 64,5 млн рублей. В 2020 году оборот превысил 1,3 млрд рублей, заявили в компании.
Рад, что являюсь частью истории, продавая на ке. Поздравляю коллег!
Как продавец работающий с KazanExpress, считаю, что они максимально отделились от конкурентов своей бесплатной от любой суммы заказа и гарантированной доставкой за сутки в собственные пункты выдачи заказов. В этом не малую роль играет и местоположение площадки, ведь в отличии от Москвы, Казань находится всего в 12-24 часах езды от основных городов миллионников (по пути еще заезжают в регионы) и представьте, как к вам приедет даже чехол за 50р или ручка уже на следующий день бесплатно? И кстати о новых пунктах выдачи, они сделаны максимально практичными и стильными, проезжая на машине нельзя не заметить. Внутри все стильно и красиво и удобно проверять полученный заказ.
С 65 млн до 1.5 млрд за год?
Вот это ракета, похоже, кто-то из татарских царьков в капитал вошел?
Получается, wb регионального разлива...
По стране шагает частно-государственное партнерство!
Открыть кучу пвз и донатиь доставку - это нужно иметь железные яйца. Ну и непонятно что за 30%, 3000 рублей что ли)
Добавил товар (маску) за 155 руб. Они реально доставят в другой город бесплатно заказ на 155 рублей? Жесть, какая-то)
Покупал несколько раз на KazanExpress, действительно очень удобно, быстро и недорого ). Очень рад, что есть такая компания, особое уважение вызывает, что региональная компания составляет конкуренцию федеральным гигантам в данной сфере. Поэтому пожелаю KazanExpress достойно занять свое место под солнцем в e-commerce!
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