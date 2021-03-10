Торговля
Рая Хачатрян

«Сбер» запустит оплату покупок «взглядом» в московских «Перекрёстках» и «Пятёрочках» Статьи редакции

Эту технологию уже тестировали в кофейнях Prime.

29 29 комментариев
1350 просмотров

Клиенты «Сбера» с картами Visa смогут оплачивать товары на кассах самообслуживания в «Перекрёстках» и «Пятёрочках» с помощью биометрии. Такой способ будет доступен в 150 супермаркетах «Перекрёсток» к концу марта и в нескольких «Пятёрочках» в Москве в апреле.

К системе уже подключились 52 супермаркета «Перекрёсток», оплачивать покупки «одним взглядом» можно на 350 кассах самообслуживания X5, отмечают компании.

Чтобы оплатить покупки, нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Карты» или «Профиль» выбрать пункт «Оплата одним взглядом» и привязать карту. После сканирования товаров на кассах самообслуживания нужно выбрать одноименный режим оплаты и посмотреть в камеру.

Компании заявили, что примут решение о дальнейшем масштабировании проекта после того, как подведут итоги первого этапа пилота и получат обратную связь от покупателей. Технически к сервису можно подключить более 6 тысяч касс самообслуживания в регионах присутствия Х5.

Технология идентификации по лицу реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. В устройствах есть 3D-камера с функцией распознавания и захватом глубины. В компаниях обещают высокую степень безопасности технологии.

  • «Сбербанк» запустил собственную систему сбора биометрии осенью 2018 года. В декабре глава «Сбербанка» Герман Греф рассказывал, что в биометрической базе банка находятся уже «миллионы» образцов голосов и фотографий лиц клиентов.
  • В июле 2020 года банк запустил эту технологию в сети кофеен Prime. Такой способ оплаты будет доступен до 15 марта — покупатель, подключивший функцию, получает скидку 20%.
  • В сентябре 2016 года «Сбербанк» запустил проект по оплате покупок по отпечатку пальца с сетью магазинов «Азбука вкуса». Сейчас оплачивать так покупки можно в 12 магазинах сети и в шести магазинах AB Daily.

#новость #сбер #x5retailgroup #visa

29 29 комментариев
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","x5retailgroup","visa"], "comments": 29, "likes": 2, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 218529, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 10 Mar 2021 11:38:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vlad Azimov

4

У меня есть знакомый у которого косоглазие( он лечит сейчас), он смог бы оплатить таким способом?

Ответить

Gavroche

Vlad
30

Это как посмотреть)

Ответить

Дмитрий Иванов

Vlad
2

Сможет. Биометрий не на взгляд делает упор. А на точки лица. По аналогии работает Face ID мобильный телефонов

Ответить

Vlad Azimov

Дмитрий
0

Благодарю

Ответить

Канищев Максим

4

Жесть. Они досих пор не разобрались с мошенниками которые воруют деньги у их пользователей, так теперь ещё новую систему оплаты вводят.

Ответить

Full Name

Канищев
1

они уже давно разобрались, см рядом тредик и вопросики к ФСИНу. У чьих интересах там голду майнят, я чота даже не хочу предполагать

Ответить

Gavroche

4

- Мужчина, вы что на меня пялитесь?
- Это я оплату провожу. Прошла? У меня сообщение пикнуло.

Ответить

Alex Firssoff

4
Ответить

Victor Nosov

3

теперь любители смотреть сзади через плечо, что ты там вводишь в терминал, поплатятся за свое любопытство

Ответить

Андрей Суслов

Victor
3

Кстати да, никогда ещё любопытство не стоило так дорого

Ответить

Игорь Крафт

2

Трэш! Всем хи-хи хаха ... Скоро будем по улицам ходить и видеокамеры будут считывать наш кошелек, а над головой будет висеть сумма вашего кошелька!

Ответить

Канищев Максим

Игорь
2

Сразу будут штрафы и поборы списывать в онлайн режиме 

Ответить

Georgi Lis

Игорь
0

В Китае уже давно считывают всё и вся. А во вторых, в банке должна быть возможность отрубить оплату биометрией я думаю.

Ответить

Dmitry Kiselev

2

А можно еще звук такой сделать, чтобы как в игрухах, когда из персонажа золотишко высыпается?)

Ответить

Pekelnyy Mikhail

2

«По взгляду видно , что вы нищеброд»

Ответить

Elijah Garrison

1
Ответить

CallMeBeardman !

1
Ответить

Trubin 🐜

1

Классно, сначала х5 и Сбербанк собирали без согласия клиентов базу их лиц и голосов, каждый терминал в магазине сканировал клиентов без разрешения, звонки в контакт-центр записывались и шли в базу голосов, теперь эти базы будут использовать в том числе для оплаты покупок. Преподносится это как нечто совершенно нормальное, ни у кого даже тени сомнения нет что это неэтично и незаконно.

Ответить

Killer

0

Вот после этого женщинам не стоит деньги давать, а то она такого "наглядит".

Ответить

Глеб Керейтов

0
Ответить

Roman Moskovskiy

0

Еее wechatpay

Ответить

Анар FS

0

Осталось допилить бейджи кассирам, для чаевых.
 - Мужчина почему вы пялитесь на мои сиськи?
-  Я пытаюсь оставить вам чаевые.
-  У меня на ..пе есть QR код на донат, погодите, сейчас я повернуть к вам задом...

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Кассирши "Пятёрочки" давно уже умеют посылать покупателей одним взглядом.

Ответить

Ренат Зайдуллин

0

В общем жулики будут вешать камеру и рядом заманчивую рекламу чтобы разглядывали внимательно . А хакеры - чаще ломать ноуты с вебками

Ответить

Not bad

0

Согласен платить только по биометрии жопы.

Ответить

Михаил Федотов

0

Это хорошо
Главное чтобы взятие кредита морганием не запустили

Ответить

greg chudnoff

0
Ответить

Михаил Качалов

0

собирали без согласия клиентов базу их лиц и голосов

- ну возможно не совсем "без согласия". Помню пару лет назад в отделении Сбера мне очень настойчиво предлагали (типа без этого никак нельзя) слова наговаривать и в камеру поглядеть. Так что возможно формальное согласие на сбор биометрии Вы где то уже дали.

Ответить

Trubin 🐜

Михаил
0

Когда звонишь в контакт-центр и оплачивашь покупку в перекрестке то согласие точно никто не спрашивает, а биометрия пишется в базу. Ещё Тинькофф также делает, каждый звонок в контакт-центр зангсится в базу биометрии без согласия клиентов.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IVI
Подписан
Отписаться
Полмиллиона просмотров за уикенд: первые рейтинги сериала «По Колено»
4 марта в онлайн-кинотеатре IVI состоялась премьера комедийного сериала Александра Абдуллаева «По Колено» — истории о м…
0
Innopolis University
Подписан
Отписаться
«AliExpress Россия» купил 30% в региональном маркетплейсе с доставкой за день KazanExpress
Это первая подобная инвестиция ритейлера на российском рынке.
14
Lamoda
Подписан
Отписаться
Lamoda отмечает 10 лет в мире моды
Lamoda отмечает свое 10-летие. Серию активностей открыла весенне-летняя рекламная кампания, посвященная роли моды в жиз…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Mikhail Brain
за день
Может надо сажать начальников таких колоний, а не номера блокировать? 
Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

Гордон Фримэн

Роскомнадзор пообещал замедлить…

Dmitry Profxteam

Британский Burger King…

Евгений Лысенков

Основатели «Лайфхакера» продали…

Василий Малышев

Основатель Zoom Эрик Юань…

Евгений Лысенков

Основатели «Лайфхакера» продали…

Alexander Balanar

KazanExpress победил…

Александр Котовский

Минцифры задумало обязать…

Shoo

Роскомнадзор пообещал замедлить…

Михаил М

«Тинькофф Мобайл» запустил…

Nikolay Kenig

AliExpress инвестировала в…

Канищев Максим

Роскомнадзор пообещал замедлить…

Trubin 🐜

«Сбер» запустит оплату покупок…

greg chudnoff

Роскомнадзор пообещал замедлить…

greg chudnoff

Роскомнадзор пообещал замедлить…

Михаил Качалов

«Сбер» запустит оплату покупок…

Pavel Zhirnov

Путин подписал закон о…

Гарри

Роскомнадзор пообещал замедлить…

Лев

Минцифры задумало обязать…

greg chudnoff

«Сбер» запустит оплату покупок…

Vadim Medvedev

Минцифры задумало обязать…
null