«Сбер» запустит оплату покупок «взглядом» в московских «Перекрёстках» и «Пятёрочках» Статьи редакции
Эту технологию уже тестировали в кофейнях Prime.
Клиенты «Сбера» с картами Visa смогут оплачивать товары на кассах самообслуживания в «Перекрёстках» и «Пятёрочках» с помощью биометрии. Такой способ будет доступен в 150 супермаркетах «Перекрёсток» к концу марта и в нескольких «Пятёрочках» в Москве в апреле.
К системе уже подключились 52 супермаркета «Перекрёсток», оплачивать покупки «одним взглядом» можно на 350 кассах самообслуживания X5, отмечают компании.
Чтобы оплатить покупки, нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Карты» или «Профиль» выбрать пункт «Оплата одним взглядом» и привязать карту. После сканирования товаров на кассах самообслуживания нужно выбрать одноименный режим оплаты и посмотреть в камеру.
Компании заявили, что примут решение о дальнейшем масштабировании проекта после того, как подведут итоги первого этапа пилота и получат обратную связь от покупателей. Технически к сервису можно подключить более 6 тысяч касс самообслуживания в регионах присутствия Х5.
Технология идентификации по лицу реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. В устройствах есть 3D-камера с функцией распознавания и захватом глубины. В компаниях обещают высокую степень безопасности технологии.
- «Сбербанк» запустил собственную систему сбора биометрии осенью 2018 года. В декабре глава «Сбербанка» Герман Греф рассказывал, что в биометрической базе банка находятся уже «миллионы» образцов голосов и фотографий лиц клиентов.
- В июле 2020 года банк запустил эту технологию в сети кофеен Prime. Такой способ оплаты будет доступен до 15 марта — покупатель, подключивший функцию, получает скидку 20%.
- В сентябре 2016 года «Сбербанк» запустил проект по оплате покупок по отпечатку пальца с сетью магазинов «Азбука вкуса». Сейчас оплачивать так покупки можно в 12 магазинах сети и в шести магазинах AB Daily.
У меня есть знакомый у которого косоглазие( он лечит сейчас), он смог бы оплатить таким способом?
Сможет. Биометрий не на взгляд делает упор. А на точки лица. По аналогии работает Face ID мобильный телефонов
Жесть. Они досих пор не разобрались с мошенниками которые воруют деньги у их пользователей, так теперь ещё новую систему оплаты вводят.
- Мужчина, вы что на меня пялитесь?
- Это я оплату провожу. Прошла? У меня сообщение пикнуло.
теперь любители смотреть сзади через плечо, что ты там вводишь в терминал, поплатятся за свое любопытство
Трэш! Всем хи-хи хаха ... Скоро будем по улицам ходить и видеокамеры будут считывать наш кошелек, а над головой будет висеть сумма вашего кошелька!
В Китае уже давно считывают всё и вся. А во вторых, в банке должна быть возможность отрубить оплату биометрией я думаю.
А можно еще звук такой сделать, чтобы как в игрухах, когда из персонажа золотишко высыпается?)
Классно, сначала х5 и Сбербанк собирали без согласия клиентов базу их лиц и голосов, каждый терминал в магазине сканировал клиентов без разрешения, звонки в контакт-центр записывались и шли в базу голосов, теперь эти базы будут использовать в том числе для оплаты покупок. Преподносится это как нечто совершенно нормальное, ни у кого даже тени сомнения нет что это неэтично и незаконно.
Осталось допилить бейджи кассирам, для чаевых.
- Мужчина почему вы пялитесь на мои сиськи?
- Я пытаюсь оставить вам чаевые.
- У меня на ..пе есть QR код на донат, погодите, сейчас я повернуть к вам задом...
Кассирши "Пятёрочки" давно уже умеют посылать покупателей одним взглядом.
В общем жулики будут вешать камеру и рядом заманчивую рекламу чтобы разглядывали внимательно . А хакеры - чаще ломать ноуты с вебками
собирали без согласия клиентов базу их лиц и голосов
- ну возможно не совсем "без согласия". Помню пару лет назад в отделении Сбера мне очень настойчиво предлагали (типа без этого никак нельзя) слова наговаривать и в камеру поглядеть. Так что возможно формальное согласие на сбор биометрии Вы где то уже дали.
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