Эту технологию уже тестировали в кофейнях Prime.

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Клиенты «Сбера» с картами Visa смогут оплачивать товары на кассах самообслуживания в «Перекрёстках» и «Пятёрочках» с помощью биометрии. Такой способ будет доступен в 150 супермаркетах «Перекрёсток» к концу марта и в нескольких «Пятёрочках» в Москве в апреле.

К системе уже подключились 52 супермаркета «Перекрёсток», оплачивать покупки «одним взглядом» можно на 350 кассах самообслуживания X5, отмечают компании.

Чтобы оплатить покупки, нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Карты» или «Профиль» выбрать пункт «Оплата одним взглядом» и привязать карту. После сканирования товаров на кассах самообслуживания нужно выбрать одноименный режим оплаты и посмотреть в камеру.

Компании заявили, что примут решение о дальнейшем масштабировании проекта после того, как подведут итоги первого этапа пилота и получат обратную связь от покупателей. Технически к сервису можно подключить более 6 тысяч касс самообслуживания в регионах присутствия Х5.

Технология идентификации по лицу реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. В устройствах есть 3D-камера с функцией распознавания и захватом глубины. В компаниях обещают высокую степень безопасности технологии.