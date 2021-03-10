Торговля
Рая Хачатрян

ФСБ задержала бывшего совладельца франчайзи Spar в Петербурге по делу о хищении 8 млрд рублей у «Сбербанка» — РБК Статьи редакции

По словам источников, представители компании обманом взяли кредит в «Сбербанке» и не выплачивали его.

8 8 комментариев
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В Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг», которая владеет сетями Spar и «Народная семья», Аллахверди Абдулаева, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, и собеседника, знакомого с ходом расследования.

Кроме Абдулаева, задержали ещё двух топ-менеджеров — юриста и финансового директора. Также служба задержала мужчину, который помогал им выводить заемные средства за границу, говорят собеседники РБК. Издание отправило запрос в ФСБ.

По их словам, представителей компании задержали 10 марта, а до этого провели более 30 обысков в квартирах сотрудников. Обыски и задержания проводили сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.

Задержанных подозревают в хищении 8 млрд рублей у «Сбербанка», рассказал источник в полиции. По его словам, сотрудники компании предоставили банку недостоверную информацию о доходах и финансовом состоянии организации, чтобы получить кредит.

Из материалов дела следует, что после того, как банк выдал заем, «представители "Инерторга" распорядились ими по собственному усмотрению» и перестали оплачивать кредит.

«Фонтанка» передаёт, что есть и второе уголовное дело, по которому 10 марта начались обыски. Оно основано на заявлениях поставщиков «Интерторга», а их совокупный ущерб составляет 2 млрд рублей.

  • Другой совладелец «Инерторга» брат Аллахверди Абдулаева Мушвиг Абдуллаева объявлен в розыск, писала «Фонтанка». По данным издания, он обвиняется в мошенничестве на 1,2 млрд рублей.
  • «Интерторг» закрыл магазины в Санкт-Петербурге и Ленобласти в конце 2019 года. В 2019 году доля ритейлера в Петербурге составляла 10% — он занимал третье место после «Ленты» и X5 Retail Group.
  • В феврале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Инерторг» банкротом. Этого требовали ООО «Хэппи Хоум Трейд» и ООО «Гарант».

#новость #spar

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Макс Попов

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Как такие кредиты взять?)

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Denis Kiselev

Макс
1

Такие - не стоит.

А так - имея 12% Розничного рынка СПб, достаточно несложно.

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Бедный мангал

0

Кому-то не купят Мерседес(

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fan1 vs

0

Не поделились с кем-то

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Seller of Happiness

0

Жаль пацанов.

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Роман Сенин

Seller
0

Не получилось, не фортануло

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Vadim Medvedev

Seller
0

Гораздо более жаль сотни поставщиков, которых они кинули на деньги. 

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Стальной Гоша

0

За кого болеть-то? Не могу определиться.

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Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
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