По словам источников, представители компании обманом взяли кредит в «Сбербанке» и не выплачивали его.

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В Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг», которая владеет сетями Spar и «Народная семья», Аллахверди Абдулаева, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, и собеседника, знакомого с ходом расследования.

Кроме Абдулаева, задержали ещё двух топ-менеджеров — юриста и финансового директора. Также служба задержала мужчину, который помогал им выводить заемные средства за границу, говорят собеседники РБК. Издание отправило запрос в ФСБ.

По их словам, представителей компании задержали 10 марта, а до этого провели более 30 обысков в квартирах сотрудников. Обыски и задержания проводили сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.

Задержанных подозревают в хищении 8 млрд рублей у «Сбербанка», рассказал источник в полиции. По его словам, сотрудники компании предоставили банку недостоверную информацию о доходах и финансовом состоянии организации, чтобы получить кредит.

Из материалов дела следует, что после того, как банк выдал заем, «представители "Инерторга" распорядились ими по собственному усмотрению» и перестали оплачивать кредит.

«Фонтанка» передаёт, что есть и второе уголовное дело, по которому 10 марта начались обыски. Оно основано на заявлениях поставщиков «Интерторга», а их совокупный ущерб составляет 2 млрд рублей.