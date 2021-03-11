К июлю 2021 года Минцифры предлагает разработать проект постановления правительства, который позволит онлайн-магазинам и маркетплейсам продавать лекарства, выпускаемые по рецепту. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на план развития ИТ-отрасли в России.

Предложение должен рассмотреть профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представитель его пресс-службы подтвердил получение документа, но не прокомментировал инициативу. Исполнителями плана должны стать Минцифры и Минздрав, в министерствах не ответили на запрос «Ведомостей».

Весной 2020 года Госдума разрешила онлайн-торговлю безрецептурных лекарств, а правительство определило правила их продажи. К концу года продажи аптек в интернете в составили около 93,2 млрд рублей, приводят «Ведомости» данные DSM Group.

После принятия закона Ассоциация компаний интернет-торговли, куда входят Ozon, Wildberries, «Сбермаркет», iHerb, «Почта России» и другие, настаивала на легализации доставки рецептурных лекарств. В Минздраве им сказали, что это будет возможно только после появления практики продажи безрецептурных.



Президент АКИТ Артём Соколов считает, что из-за ограничения на торговлю онлайн-рынок лекарств пока слабо развит. По его данным, более половины продаж в аптеках приходится на долю рецептурных препаратов.



Для реализации проекта Минцифры необходимо, чтобы во всей России была система электронных рецептов, отмечает Соколов. Пока она работает только в Белгородской области и в тестовом режиме в Москве и Подмосковье.

Соколов отмечает, что можно за короткое время распространить систему на другие регионы — у государство уже есть цифровые решения для этого. Гендиректор и сооснователь «СберЕаптеки» Антон Буздалин добавляет, что система уже работает в рамках льготного обеспечения лекарствами граждан.