Минцифры предложил разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств к июлю — «Ведомости» Статьи редакции
Пока разрешена только онлайн-торговля препаратами без рецепта.
К июлю 2021 года Минцифры предлагает разработать проект постановления правительства, который позволит онлайн-магазинам и маркетплейсам продавать лекарства, выпускаемые по рецепту. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на план развития ИТ-отрасли в России.
Предложение должен рассмотреть профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представитель его пресс-службы подтвердил получение документа, но не прокомментировал инициативу. Исполнителями плана должны стать Минцифры и Минздрав, в министерствах не ответили на запрос «Ведомостей».
- Весной 2020 года Госдума разрешила онлайн-торговлю безрецептурных лекарств, а правительство определило правила их продажи. К концу года продажи аптек в интернете в составили около 93,2 млрд рублей, приводят «Ведомости» данные DSM Group.
- После принятия закона Ассоциация компаний интернет-торговли, куда входят Ozon, Wildberries, «Сбермаркет», iHerb, «Почта России» и другие, настаивала на легализации доставки рецептурных лекарств. В Минздраве им сказали, что это будет возможно только после появления практики продажи безрецептурных.
- Президент АКИТ Артём Соколов считает, что из-за ограничения на торговлю онлайн-рынок лекарств пока слабо развит. По его данным, более половины продаж в аптеках приходится на долю рецептурных препаратов.
Для реализации проекта Минцифры необходимо, чтобы во всей России была система электронных рецептов, отмечает Соколов. Пока она работает только в Белгородской области и в тестовом режиме в Москве и Подмосковье.
- Соколов отмечает, что можно за короткое время распространить систему на другие регионы — у государство уже есть цифровые решения для этого. Гендиректор и сооснователь «СберЕаптеки» Антон Буздалин добавляет, что система уже работает в рамках льготного обеспечения лекарствами граждан.
Наконец-то, наркотики онлайн
П. с. кто бы сомневался, что как только появилась СБЕР-Аптека, этот закон пролоббируют. Ждем СБЕР-Чекушку
Да, если сбер или усманов зайдут на рынок конопли - ждите легалайз через 1-2 года.
Это убьет подпольный рынок всех веществ, а это вотчина силовиков. Так что не зайдут.
Почему? Ничего не поменяется - разве что только легально для них это станет)
Ассоциация компаний интернет-торговли, куда входят Ozon, Wildberries, «Сбермаркет», iHerb, «Почта России» и другие, настаивала на легализации доставки рецептурных лекарств. В Минздраве им сказали, что это будет возможно только после появления...
...онлайн-аптеки от Сбера
Интесесен последний пункт. "Мы уже продаём, пока вы тут все легализуете" сбераптека.
Сначала чинуши начинаю гасить все липовые сайты с лекарствами от Ковида - "С 18 сентября 2020 года за предложения лекарств от COVID-19, незарегистрированных в России, интернет-ресурс, разместивший предложение, может быть заблокирован. Росздравнадзор утвердил критерии оценки информации, позволяющие вносить электронные ресурсы в сети "Интернет" в Единый реестр сайтов с запрещенной информацией"
Потом происходит накат на БАДовый сайт iHerb под предлогом карманного законопроекта - «На территории Российской Федерации не допускается продажа дистанционным способом биологически активных добавок к пище».
Правда в этом случае наши упоротые законодатели мирно идут нахуй, так как "Покупая на Айхерб, мы совершаем покупку в США, а про международную торговлю в постановлении не сказано ни слова".
И тут, на тебе, свободная продажа лекарств, выпускаемых по рецепту. Как такое вообще возможно допускать? Начнется бесконтрольное самолечение в домашних условиях и в итоге дикий рост смертности.
Начнется бесконтрольное самолечение в домашних условиях и в итоге дикий рост смертности.
— Типо когда это лекарство пропишет врач, побочка обойдет стороной?
В любом случае, через интернет тяжелые лекарства не купишь. Так что есть тонкая грань.
Давно пора, страна задыхается от низкой производительности и коррупции, хоть производительность поправить с помощью коррупции))))
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