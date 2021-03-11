Торговля
Рая Хачатрян

Минцифры предложил разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств к июлю — «Ведомости» Статьи редакции

Пока разрешена только онлайн-торговля препаратами без рецепта.

  • К июлю 2021 года Минцифры предлагает разработать проект постановления правительства, который позволит онлайн-магазинам и маркетплейсам продавать лекарства, выпускаемые по рецепту. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на план развития ИТ-отрасли в России.

  • Предложение должен рассмотреть профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представитель его пресс-службы подтвердил получение документа, но не прокомментировал инициативу. Исполнителями плана должны стать Минцифры и Минздрав, в министерствах не ответили на запрос «Ведомостей».

  • Весной 2020 года Госдума разрешила онлайн-торговлю безрецептурных лекарств, а правительство определило правила их продажи. К концу года продажи аптек в интернете в составили около 93,2 млрд рублей, приводят «Ведомости» данные DSM Group.
  • После принятия закона Ассоциация компаний интернет-торговли, куда входят Ozon, Wildberries, «Сбермаркет», iHerb, «Почта России» и другие, настаивала на легализации доставки рецептурных лекарств. В Минздраве им сказали, что это будет возможно только после появления практики продажи безрецептурных.
  • Президент АКИТ Артём Соколов считает, что из-за ограничения на торговлю онлайн-рынок лекарств пока слабо развит. По его данным, более половины продаж в аптеках приходится на долю рецептурных препаратов.

  • Для реализации проекта Минцифры необходимо, чтобы во всей России была система электронных рецептов, отмечает Соколов. Пока она работает только в Белгородской области и в тестовом режиме в Москве и Подмосковье.

  • Соколов отмечает, что можно за короткое время распространить систему на другие регионы — у государство уже есть цифровые решения для этого. Гендиректор и сооснователь «СберЕаптеки» Антон Буздалин добавляет, что система уже работает в рамках льготного обеспечения лекарствами граждан.

#новость #лекарства

444 просмотров
13 13 комментариев
2
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KINCH

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Наконец-то, наркотики онлайн

П. с. кто бы сомневался, что как только появилась СБЕР-Аптека, этот закон пролоббируют. Ждем СБЕР-Чекушку

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Vladislav Stan

KINCH
2

Да, если сбер или усманов зайдут на рынок конопли - ждите легалайз через 1-2 года. 

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Эдуард Гладышев

Vladislav
0

Это убьет подпольный рынок всех веществ, а это вотчина силовиков. Так что не зайдут.

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Артем Павлючук

Эдуард
0

Почему? Ничего не поменяется - разве что только легально для них это станет)

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Денис Демидов

KINCH
0

Хоть какой-то прок от вездесущего сбера 

Ответить

Airat Kafman

2

Ассоциация компаний интернет-торговли, куда входят Ozon, Wildberries, «Сбермаркет», iHerb, «Почта России» и другие, настаивала на легализации доставки рецептурных лекарств. В Минздраве им сказали, что это будет возможно только после появления...

...онлайн-аптеки от Сбера

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Алексей Афанасьев

2

Интесесен последний пункт. "Мы уже продаём, пока вы тут все легализуете" сбераптека.

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Артем Павлючук

Алексей
1

Сбер.Закладка

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Борис Смирнов

0

Сначала чинуши начинаю гасить все липовые сайты с лекарствами от Ковида - "С 18 сентября 2020 года за предложения лекарств от COVID-19, незарегистрированных в России, интернет-ресурс, разместивший предложение, может быть заблокирован. Росздравнадзор утвердил критерии оценки информации, позволяющие вносить электронные ресурсы в сети "Интернет" в Единый реестр сайтов с запрещенной информацией"

Потом происходит накат на БАДовый сайт iHerb под предлогом карманного законопроекта - «На территории Российской Федерации не допускается продажа дистанционным способом биологически активных добавок к пище».

Правда в этом случае наши упоротые законодатели мирно идут нахуй, так как "Покупая на Айхерб, мы совершаем покупку в США, а про международную торговлю в постановлении не сказано ни слова".

И тут, на тебе, свободная продажа лекарств, выпускаемых по рецепту. Как такое вообще возможно допускать? Начнется бесконтрольное самолечение в домашних условиях и в итоге дикий рост смертности.

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Артем Павлючук

Борис
1

Начнется бесконтрольное самолечение в домашних условиях и в итоге дикий рост смертности.

— Типо когда это лекарство пропишет врач, побочка обойдет стороной?

В любом случае, через интернет тяжелые лекарства не купишь. Так что есть тонкая грань.

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Чит Чат

0

Документы то надо будет проверять при выдаче... или нет?

Ответить

Владимир Фоменко

0

вроде и так доставляют, не?

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Денис Демидов

0

Давно пора, страна задыхается от низкой производительности и коррупции, хоть производительность поправить с помощью коррупции))))

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