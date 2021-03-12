WSJ: власти Китая наложат рекордный штраф на Alibaba и потребуют дистанцироваться от Джека Ма Статьи редакции
Сумма штрафа не уточняется, но он будет больше, чем наложенный на Qualcomm в 2015 году — $975 млн.
О мерах властей против Alibaba Джека Ма узнала WSJ. Китайские регуляторы примут меры в рамках антимонопольного расследования — компанию обвиняют в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с другими.
Штраф мог бы стать спасением для компании — за последний год получила почти $20 млрд чистой прибыли и может спокойно его выплатить, пишет WSJ. Топ-менеджеры Alibaba заявили изданию, что даже огромный штраф был бы временным облегчением для компании, которая страдает из-за неопределенности регуляторов.
Как пишет WSJ, Alibaba придётся отказаться от практики под названием «выбирай одно из двух» и разрешить продавать товары и на других платформах. Регуляторы могут также потребовать от компании избавиться от некоторых непрофильных активов.
По словам одного из источников издания, конкретные меры будут выработаны позже и должны быть одобрены высшим руководством Китая. Представители Alibaba от комментариев отказались. Главный регулятор по рынкам Китая не ответила на запросы о комментариях.
Несмотря на все меры, WSJ пишет, что власти Китая не намерены «уничтожать» Alibaba. Руководство страны хочет, чтобы компания дистанцировалась от основателя Джека Ма и стала «более тесно сотрудничать с Коммунистической Партией».
- Регуляторы обратили внимание на бизнес-империю Ма после того, как он открыто критиковал финансовую политику Китая. Он рассказывал, что постоянный контроль может «задушить» инновации в стране.
- Вместе с Alibaba регуляторы приняли меры против другой компании Ма — Ant Group. Её IPO, которое должно было стать рекордным, приостановили.
Проблемы возникли из-за проекта новых правил ЦБ Китая, которые ужесточают онлайн-выдачу микрокредитов, и могут затронуть компанию.
Чтобы возобновить своё IPO компания должна пойти на уступки китайским властям. Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться более жестким требованиям для банков.
- Акции Alibaba на торгах в Нью-Йорке и Гонконге потеряли более $200 млрд на фоне войны Ма и регуляторов. Это примерно четвёртая часть рыночной стоимости компании, пишет WSJ.
Отжатие бизнеса по-китайски
В данном прецеденте это носит более гуманное слово "национализация"). Хотя, сути не меняет
не намерены «уничтожать» Alibaba, в которой работает более 110 000 сотрудников и которая является ведущим китайским поставщиком облачных хранилищ.
но рекордный штраф мы всё же подготовим
Нашел интересную статью в Телеграм. Она даст больше понимания, что происходит с Алибаба.
Утверждение, что Ант остановили за рискованный бизнес кредитования, отклонение от стандартных банковских практик, выглядит норм, пока не вспоминаешь, что IPO готовилось не внезапно. Его готовили много лет. Ни один чиновник публично не высказался против Ант. Наборот, все предвкушали и говорили о том, что это будет самое большое размещение в мире. И кстати, оно добавит жизни в новосозданный Star Board, китайская альтернатива NASDAQ, благославленная самим Си!
Как же это так?! Много лет бизнес-практики Ант были норм, а за три дня до листинга все протёрли глаза? Так не бывает.
Вся драматургия событий говорит, что никто не был против IPO как такового. Но параллельно, шли какие-то переговоры, и на переговорах о чем-то не договорились. О чём?
Версия такая: о данных.
Дело в том, что перед китайским правительством стоит трудная задача - стимулировать внутреннее потребление. Китайцы любят больше копить, чем тратить. Развитие потребкредита могло бы стимулировать потребление. Но, исторически, у китайского населения тупо нет кредитной истории! Да, современный капитализм в КНР молод, и зажиточность появилась относительно недавно. Но банковская система стара и ригидна. Китайские банки живут в совсем других стратосферах. Они бы и рады надавать кредитов населению, но как понять кому давать, а кому не давать? Поэтому толком не предлагают кредитных продуктов. Мало кредитных продуктов - мало кредитной истории. Замкнутый круг.
Алибаба же, напротив, благодаря Таобао и Алипэй обладает феноменальной скоринговой системой. Да-да, тот самый Sesame Credit, о котором так любят писать как о социальном рейтинге, но это просто скоринг система экономической активности. Даже скоринговая система Тенсента слабее (да, у него свой "социальный рейтинг"). У Тенсента есть Тенпэй, а вот своего Таобао нет.
Поэтому, возможно, переговоры шли о доступе к данным Алибабы для национальных банков Китая. Какими-то данными Алибаба и так делилась. Но строго в рамках, чтобы не терять конкурентности. Ведь если Алибаба откроет полноценный доступ, то как она будет конкрурировать с теми же банками, у которых финансовое плечо ого-го какое!
Скорее всего, стратегия Джэка Ма была в затягивании переговоров, чтобы после проведения IPO его переговорная позиция оказалась крепче. Во-первых, доступ к капиталу, во-вторых, можно и пошантажировать обвалом акций, плачущими розничными инвесторами. То есть, приоткрыться, но не полностью.
Власти такой сценарий не устраивал. Но и неверно представлять себе Китай как прям совсем диктаторский режим - приказали, и Джэк Ма побежал отдавать данные. Если дело касается национальной безопасности, тогда да, а тут чисто бизнес. И Джэк Ма уже давно не стартапер. У него тоже есть альянсы с разными внутривластными группировками. Достаточно вспомнить, что Софтбанк из Анта тоже не за один день выгнали, время потребовалось.
И тут, Джэк переигрывал-переигрывал, но у кого-то кончилось терпение.
Просто как версия. Все другие версии, которые я слышал, имеют внутренние нестыковки.
Evgeny Kosolapov (https://www.facebook.com/548278419/posts/10159332608748420/)
Чушь компот. Скоринг не является проблемой для новой экономики. И какая она новая? С 80-ых там капитализм.
Хоть живой ещё
Просто он ещё нужен властям Китая, как минимум чтобы на публике извиниться за недостойное поведения и отдать компанию государству.
Каждый раз ржу с этого чела, как там его, Джек Ма что ли... Очень странная внешность ))
Американская газета пишет о планируемых штрафах в Китае. Кто-то шортит алибабу похоже.
Оброки платили мы к сроку,
Но — грозный судья — старшина
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.
И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тяго́т.
Раз — власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.
(Анна Снегина) Есенин.
С каких пор Есенин стал Анной Снегиной? Лол
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