Сумма штрафа не уточняется, но он будет больше, чем наложенный на Qualcomm в 2015 году — $975 млн.

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О мерах властей против Alibaba Джека Ма узнала WSJ. Китайские регуляторы примут меры в рамках антимонопольного расследования — компанию обвиняют в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с другими.

Штраф мог бы стать спасением для компании — за последний год получила почти $20 млрд чистой прибыли и может спокойно его выплатить, пишет WSJ. Топ-менеджеры Alibaba заявили изданию, что даже огромный штраф был бы временным облегчением для компании, которая страдает из-за неопределенности регуляторов.

Как пишет WSJ, Alibaba придётся отказаться от практики под названием «выбирай одно из двух» и разрешить продавать товары и на других платформах. Регуляторы могут также потребовать от компании избавиться от некоторых непрофильных активов.

По словам одного из источников издания, конкретные меры будут выработаны позже и должны быть одобрены высшим руководством Китая. Представители Alibaba от комментариев отказались. Главный регулятор по рынкам Китая не ответила на запросы о комментариях.

Несмотря на все меры, WSJ пишет, что власти Китая не намерены «уничтожать» Alibaba. Руководство страны хочет, чтобы компания дистанцировалась от основателя Джека Ма и стала «более тесно сотрудничать с Коммунистической Партией».